Петр Ян решением судей победил Риверу на UFC 238Газета.Ru вчера в 23:37

Единоборства Боксёр Головкин нокаутировал Роллса Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе, представитель Казахстана Геннадий Головкин нокаутировал канадца Стива Роллса в четвёртом раунде.

Происшествия Адвокат Голунова подала заявление в СКР о преступлениях полицейских Адвокат Ольга Динзе, которая защищает отправленного под домашний арест по подозрению в сбыте наркотиков журналиста Ивана Голунова, подала заявление в Следственный комитет, в котором сообщила о преступных действиях полиции.

Происшествия Самолет до Екатеринбурга экстренно вернулся в Пулково В аэропорт Пулково вернулся самолет, выполнявший рейс по маршруту U6 226 из Петербурга в Екатеринбург.

Авто Появились свежие данные о модернизированной Lada Largus FL В августе 2015 года появилась первая информация о том, что «АвтоВАЗ» строит планы по обновлению Lada Largus.

Политика Сроки ремонта авианосца «Адмирал Кузнецов» оказались под угрозой срыва Проблемы с ремонтом и модернизацией «Адмирала Кузнецова» возникли после того, как плавучий док, в котором обслуживался боевой корабль, затонул при выходе судна с завода.

Армия и оружие Реакцию российских моряков на маневр крейсера США оценил Соловьев Свое отношение к реакции российских моряков с корабля "Адмирал Виноградов", который оказался в опасной близости от американского ракетного крейсера Chancellorsville, выразил известный журналист Владимир Соловьев.

Общество 15 важных текстов Ивана Голунова Как Голунов отменил тендер на 2,2 миллиарда рублей на разработку концепции благоустройства Москвы (" Медуза") 6.

Происшествия Увеличилось количество пострадавших при столкновении автобусов в Сочи Количество пострадавших при столкновении двух туристических автобусов в Сочи в воскресенье утром увеличилось до 15 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на главк МВД по Краснодарскому краю.

Музыка Выступление «Машины времени» в День России на Красной площади отменили Выступление группы "Машина времени" в Москве под стенами Кремля в сборном концерте по случаю Дня России 12 июня отменяется, сообщил РИА Новости пресс-секретарь группы Антон Чернин.

Здоровье В Приморье пенсионерка 11 лет жила под запретом Активисты Общероссийского народного фронта помогли жительнице села Вольно-Надеждинское снять ограничения, наложенные еще в 2008 году из-за больных коров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ОНФ.

Энергетика Белоруссия вернула 450 тысяч тонн «грязной» нефти в Россию «Реверсом на территорию РФ возвращено 450 тысяч тонн загрязненной нефти, она была замещена нефтью, соответствующей ГОСТу»,— сказано в сообщении.

Шоу-бизнес Сплошное очарование: принц Луи впервые поприветствовал подданных После вся королевская семья вышла на балкон Букингемского дворца и маленький Луи впервые имел возможность поприветствовать подданных Ее Величества.

Происшествия В редакции «Медузы» пообещали продолжить расследование Голунова В заявлении редакции «Медузы» после решения суда сотрудники издания пообещали продолжить последнее расследование Ивана Голунова.

Шоу-бизнес Сергей Селин бросил супругу ради молодой избранницы Сергей Селин признался журналистам в том, что бросил свою супругу ради молодой избранницы.

Общество Температура в Москве приближается к рекордной В центре погоды "Фобос" проинформировали о том, что 9 июня температура в столице приблизится к рекордной.

Экономика Озвучены причины снижения рождаемости в России Снижение рождаемости первый замглавы Минтруда Алексей Вовченко связал с низкими зарплатами населения.

Происшествия Появились фотографии подозреваемых в убийстве мастера спорта в Москве Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии подозреваемых в убийстве 34-летнего мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева в Москве.

Политика КС Молдавии передал полномочия Додона премьеру «Исполняющий обязанности премьер-министра Павел Филип в качестве временного исполняющего обязанности президента Республики Молдова должен обратиться в КС, чтобы констатировать наличие обстоятельств, которые оправдывают роспуск парламента X созыва, а затем издать указ о роспуске парламента и установлении даты досрочных выборов», — говорится в решении суда.

Шоу-бизнес Бывшая жена Алибасова рассказала о репетиции похорон продюсера Бывшая жена Бари Алибасова Виктория Максимова рассказала о репетиции похорон продюсера.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева трогательно поздравила мужа с годовщиной свадьбы Лера Кудрявцева трогательно поздравила мужа с годовщиной свадьбы Другие фолловеры также засыпали Кудрявцеву комплиментами и поздравлениями, правда, нашлись и те, кто остался недовольным формулировкой ее обращения.

Общество Минпросвещения не планирует вводить новые предметы в школах Министерство просвещения РФ не планирует вводить в школы новые предметы, сообщили в пресс-службе ведомства.

Общество Опубликованы первые результаты ЕГЭ Рособрнадзор опубликовал первые результаты единых гоэкзаменов (ЕГЭ).

Общество В России ужесточили наказание за кражу электричества В России ввели штраф за повторное незаконное подключение к электрическим и тепловым сетям. Соответствующий закон вступил в силу 9 июня.

Происшествия В Нигерии в результате ДТП погибли 18 человек В нигерийском штате Ондо в результате столкновения автобуса с грузовиком погибли по меньшей мере 18 человек.

Здоровье Исследователи составили топ-3 самых полезных завтраков Кроме рейтинга самых полезных продуктов для завтрака, Зинаида Медведева рассказала нам и об «антирейтинге», то есть о самых вредных блюдах, с которых точно не стоит начинать день.

Здоровье Медики назвали способы предотвратить развитие вирусного энцефалита Специалисты рассказали, как предотвратить развитие вирусного энцефалита. Также стали известны главные признаки заболевания и пути заражения.