Единоборства

Петр Ян решением судей победил Риверу на UFC 238Газета.Ru вчера в 23:37

Российский боец Петр Ян победил американца Джимми Риверу на турнире UFC 238, сообщает "Советский спорт".
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Ян победил Риверу на UFC 238

Спорт-Экспрессвчера в 23:18

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Sport24.ru03:44

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РИА Новостивчера в 11:38

Петр Ян крадется к титулу, возвращение Фергюсона и титульные баталии. Турнир UFC 238 будет жарким

Советский спортвчера в 04:02
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Происшествия

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В августе 2015 года появилась первая информация о том, что «АвтоВАЗ» строит планы по обновлению Lada Largus.
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Сын Алибасова рассказал о состоянии отца

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Сроки ремонта авианосца «Адмирал Кузнецов» оказались под угрозой срыва

Проблемы с ремонтом и модернизацией «Адмирала Кузнецова» возникли после того, как плавучий док, в котором обслуживался боевой корабль, затонул при выходе судна с завода.
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Армия и оружие

Реакцию российских моряков на маневр крейсера США оценил Соловьев

Свое отношение к реакции российских моряков с корабля "Адмирал Виноградов", который оказался в опасной близости от американского ракетного крейсера Chancellorsville, выразил известный журналист Владимир Соловьев.
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Общество

15 важных текстов Ивана Голунова

Как Голунов отменил тендер на 2,2 миллиарда рублей на разработку концепции благоустройства Москвы (" Медуза") 6.
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Общество

Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»

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Происшествия

Увеличилось количество пострадавших при столкновении автобусов в Сочи

Количество пострадавших при столкновении двух туристических автобусов в Сочи в воскресенье утром увеличилось до 15 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на главк МВД по Краснодарскому краю.
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Выступление «Машины времени» в День России на Красной площади отменили

Выступление группы "Машина времени" в Москве под стенами Кремля в сборном концерте по случаю Дня России 12 июня отменяется, сообщил РИА Новости пресс-секретарь группы Антон Чернин.
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В Приморье пенсионерка 11 лет жила под запретом

Активисты Общероссийского народного фронта помогли жительнице села Вольно-Надеждинское снять ограничения, наложенные еще в 2008 году из-за больных коров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ОНФ.
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«Реверсом на территорию РФ возвращено 450 тысяч тонн загрязненной нефти, она была замещена нефтью, соответствующей ГОСТу»,— сказано в сообщении.
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Сплошное очарование: принц Луи впервые поприветствовал подданных

После вся королевская семья вышла на балкон Букингемского дворца и маленький Луи впервые имел возможность поприветствовать подданных Ее Величества.
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В редакции «Медузы» пообещали продолжить расследование Голунова

В заявлении редакции «Медузы» после решения суда сотрудники издания пообещали продолжить последнее расследование Ивана Голунова.
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Сергей Селин признался журналистам в том, что бросил свою супругу ради молодой избранницы.
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Температура в Москве приближается к рекордной

В центре погоды "Фобос" проинформировали о том, что 9 июня температура в столице приблизится к рекордной.
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Снижение рождаемости первый замглавы Минтруда Алексей Вовченко связал с низкими зарплатами населения.
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Появились фотографии подозреваемых в убийстве мастера спорта в Москве

Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии подозреваемых в убийстве 34-летнего мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева в Москве.
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КС Молдавии передал полномочия Додона премьеру

«Исполняющий обязанности премьер-министра Павел Филип в качестве временного исполняющего обязанности президента Республики Молдова должен обратиться в КС, чтобы констатировать наличие обстоятельств, которые оправдывают роспуск парламента X созыва, а затем издать указ о роспуске парламента и установлении даты досрочных выборов», — говорится в решении суда.
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Бывшая жена Алибасова рассказала о репетиции похорон продюсера

Бывшая жена Бари Алибасова Виктория Максимова рассказала о репетиции похорон продюсера.
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Лера Кудрявцева трогательно поздравила мужа с годовщиной свадьбы

Лера Кудрявцева трогательно поздравила мужа с годовщиной свадьбы Другие фолловеры также засыпали Кудрявцеву комплиментами и поздравлениями, правда, нашлись и те, кто остался недовольным формулировкой ее обращения.
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Минпросвещения не планирует вводить новые предметы в школах

Министерство просвещения РФ не планирует вводить в школы новые предметы, сообщили в пресс-службе ведомства.
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Опубликованы первые результаты ЕГЭ

Рособрнадзор опубликовал первые результаты единых гоэкзаменов (ЕГЭ).
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Общество

В России ужесточили наказание за кражу электричества

В России ввели штраф за повторное незаконное подключение к электрическим и тепловым сетям. Соответствующий закон вступил в силу 9 июня.
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В нигерийском штате Ондо в результате столкновения автобуса с грузовиком погибли по меньшей мере 18 человек.
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Рамзан Кадыров опубликовал декларацию о доходах

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