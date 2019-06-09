Единоборства
Петр Ян решением судей победил Риверу на UFC 238Газета.Ru вчера в 23:37
Российский боец Петр Ян победил американца Джимми Риверу на турнире UFC 238, сообщает "Советский спорт".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Петр Ян крадется к титулу, возвращение Фергюсона и титульные баталии. Турнир UFC 238 будет жарким
Советский спортвчера в 04:02
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 04:25, Ашберн
Происшествия
Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест
Обновлено вчера в 15:21
Единоборства
Боксёр Головкин нокаутировал Роллса
Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе, представитель Казахстана Геннадий Головкин нокаутировал канадца Стива Роллса в четвёртом раунде.
Обновлено в 00:27
Происшествия
Адвокат Голунова подала заявление в СКР о преступлениях полицейских
Адвокат Ольга Динзе, которая защищает отправленного под домашний арест по подозрению в сбыте наркотиков журналиста Ивана Голунова, подала заявление в Следственный комитет, в котором сообщила о преступных действиях полиции.
Обновлено в 04:10
Происшествия
Самолет до Екатеринбурга экстренно вернулся в Пулково
В аэропорт Пулково вернулся самолет, выполнявший рейс по маршруту U6 226 из Петербурга в Екатеринбург.
Обновлено вчера в 17:15
Авто
Появились свежие данные о модернизированной Lada Largus FL
В августе 2015 года появилась первая информация о том, что «АвтоВАЗ» строит планы по обновлению Lada Largus.
Обновлено вчера в 03:45
Шоу-бизнес
Сын Алибасова рассказал о состоянии отца
Обновлено вчера в 07:33
Политика
Сроки ремонта авианосца «Адмирал Кузнецов» оказались под угрозой срыва
Проблемы с ремонтом и модернизацией «Адмирала Кузнецова» возникли после того, как плавучий док, в котором обслуживался боевой корабль, затонул при выходе судна с завода.
Обновлено в 02:29
Армия и оружие
Реакцию российских моряков на маневр крейсера США оценил Соловьев
Свое отношение к реакции российских моряков с корабля "Адмирал Виноградов", который оказался в опасной близости от американского ракетного крейсера Chancellorsville, выразил известный журналист Владимир Соловьев.
Обновлено вчера в 16:07
Общество
15 важных текстов Ивана Голунова
Как Голунов отменил тендер на 2,2 миллиарда рублей на разработку концепции благоустройства Москвы (" Медуза") 6.
Обновлено вчера в 07:20
Общество
Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»
Обновлено 06 июня в 16:20
Происшествия
Увеличилось количество пострадавших при столкновении автобусов в Сочи
Количество пострадавших при столкновении двух туристических автобусов в Сочи в воскресенье утром увеличилось до 15 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на главк МВД по Краснодарскому краю.
Обновлено в 04:08
Музыка
Выступление «Машины времени» в День России на Красной площади отменили
Выступление группы "Машина времени" в Москве под стенами Кремля в сборном концерте по случаю Дня России 12 июня отменяется, сообщил РИА Новости пресс-секретарь группы Антон Чернин.
Обновлено вчера в 23:37
Здоровье
В Приморье пенсионерка 11 лет жила под запретом
Активисты Общероссийского народного фронта помогли жительнице села Вольно-Надеждинское снять ограничения, наложенные еще в 2008 году из-за больных коров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ОНФ.
Обновлено в 01:18
Энергетика
Белоруссия вернула 450 тысяч тонн «грязной» нефти в Россию
«Реверсом на территорию РФ возвращено 450 тысяч тонн загрязненной нефти, она была замещена нефтью, соответствующей ГОСТу»,— сказано в сообщении.
Обновлено в 03:46
Шоу-бизнес
Сплошное очарование: принц Луи впервые поприветствовал подданных
После вся королевская семья вышла на балкон Букингемского дворца и маленький Луи впервые имел возможность поприветствовать подданных Ее Величества.
Обновлено вчера в 09:21
Происшествия
В редакции «Медузы» пообещали продолжить расследование Голунова
В заявлении редакции «Медузы» после решения суда сотрудники издания пообещали продолжить последнее расследование Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 16:41
Шоу-бизнес
Сергей Селин бросил супругу ради молодой избранницы
Сергей Селин признался журналистам в том, что бросил свою супругу ради молодой избранницы.
Обновлено в 01:34
Общество
Температура в Москве приближается к рекордной
В центре погоды "Фобос" проинформировали о том, что 9 июня температура в столице приблизится к рекордной.
Обновлено в 03:19
Экономика
Озвучены причины снижения рождаемости в России
Снижение рождаемости первый замглавы Минтруда Алексей Вовченко связал с низкими зарплатами населения.
Обновлено вчера в 11:30
Происшествия
Появились фотографии подозреваемых в убийстве мастера спорта в Москве
Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии подозреваемых в убийстве 34-летнего мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева в Москве.
Обновлено вчера в 14:11
Политика
КС Молдавии передал полномочия Додона премьеру
«Исполняющий обязанности премьер-министра Павел Филип в качестве временного исполняющего обязанности президента Республики Молдова должен обратиться в КС, чтобы констатировать наличие обстоятельств, которые оправдывают роспуск парламента X созыва, а затем издать указ о роспуске парламента и установлении даты досрочных выборов», — говорится в решении суда.
Обновлено в 03:30
Шоу-бизнес
Бывшая жена Алибасова рассказала о репетиции похорон продюсера
Бывшая жена Бари Алибасова Виктория Максимова рассказала о репетиции похорон продюсера.
Обновлено в 02:23
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева трогательно поздравила мужа с годовщиной свадьбы
Лера Кудрявцева трогательно поздравила мужа с годовщиной свадьбы Другие фолловеры также засыпали Кудрявцеву комплиментами и поздравлениями, правда, нашлись и те, кто остался недовольным формулировкой ее обращения.
Обновлено в 03:39
Общество
Минпросвещения не планирует вводить новые предметы в школах
Министерство просвещения РФ не планирует вводить в школы новые предметы, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено вчера в 13:40
Общество
Опубликованы первые результаты ЕГЭ
Рособрнадзор опубликовал первые результаты единых гоэкзаменов (ЕГЭ).
Обновлено вчера в 13:21
Общество
В России ужесточили наказание за кражу электричества
В России ввели штраф за повторное незаконное подключение к электрическим и тепловым сетям. Соответствующий закон вступил в силу 9 июня.
Обновлено вчера в 23:21
Происшествия
В Нигерии в результате ДТП погибли 18 человек
В нигерийском штате Ондо в результате столкновения автобуса с грузовиком погибли по меньшей мере 18 человек.
Обновлено вчера в 21:26
Здоровье
Исследователи составили топ-3 самых полезных завтраков
Кроме рейтинга самых полезных продуктов для завтрака, Зинаида Медведева рассказала нам и об «антирейтинге», то есть о самых вредных блюдах, с которых точно не стоит начинать день.
Обновлено 07 июня в 11:10
Здоровье
Медики назвали способы предотвратить развитие вирусного энцефалита
Специалисты рассказали, как предотвратить развитие вирусного энцефалита. Также стали известны главные признаки заболевания и пути заражения.
Обновлено в 02:52
Общество
Рамзан Кадыров опубликовал декларацию о доходах
Глава Чечни Рамзан Кадыров в 2018 году заработал 7,58 миллиона рублей, увеличив свои доходы по сравнению с предыдущим годом почти на 700 тысяч рублей.
Обновлено в 03:23