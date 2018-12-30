Единоборства

Петр Ян победил Де Андраде на турнире UFC 232
REGNUM
00:55

Российский боец смешанного стиля в легчайшем весе Петр Ян победил представителя Бразилии Дугласа Силва Де Андраде на турнире UFC 232, проходящем в Лос-Анджелесе, сообщает 30 декабря Матч ТВ.
REGNUM00:55

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Петр Ян победил Де Андраде на турнире UFC 232

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