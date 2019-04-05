Политика
Петр Порошенко призвал Владимира Зеленского быть мужикомRuNews24.ru 00:25
Ранее Зеленский предложил Порошенко провести дебаты на киевском стадионе «Олимпийский». Шоумен считает, что арбитром этих дебатов должна стать лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. В первом туре она заняла третье место.
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За свою жизнь я не раз принимал вызовы, и не только от политических оппонентов, но и от сильных врагов. Смотрел в их глаза и не отводил взгляд. Таким должен быть президент и верховный главнокомандующий.
— Петр Порошенко, президент УкраиныВзгляд.ру вчера в 21:56
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Экономика
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Политика
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Происшествия
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Власти Сургута проверят информацию о том, что кондуктор высадила девочку из автобуса по пути в школу из-за отсутствия сдачи.
Обновлено вчера в 15:27
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Наиболее востребованными в России являются профессии в сферах производства, строительства, здравоохранения.
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Политика
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Обновлено вчера в 22:56
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Обновлено вчера в 06:26
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«Ъ»: SOCAR может купить ключевые активы у New Stream Group
Азербайджанская нефтегазовая компания SOCAR стала основным претендентом на покупку Антипинского НПЗ и нефтяных месторождений у New Stream Group Дениса Мазурова.
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Зонд «Хаябуса-2» произвел взрыв на астероиде Рюгу
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Экономика
Сбербанк и МКБ ограничили прием пятитысячных купюр в банкоматах
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