Политика

Петр Порошенко призвал Владимира Зеленского быть мужикомRuNews24.ru 00:25

Ранее Зеленский предложил Порошенко провести дебаты на киевском стадионе «Олимпийский». Шоумен считает, что арбитром этих дебатов должна стать лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. В первом туре она заняла третье место.
Читать в источнике
Петр Порошенко
За свою жизнь я не раз принимал вызовы, и не только от политических оппонентов, но и от сильных врагов. Смотрел в их глаза и не отводил взгляд. Таким должен быть президент и верховный главнокомандующий.
— Петр Порошенко, президент УкраиныВзгляд.ру вчера в 21:56

Подробнее о событии

Порошенко посоветовал Зеленскому «быть мужиком»

Московский Комсомолецвчера в 20:24

Порошенко призвал Зеленского «никем не прикрываться» и прийти на дебаты

ФАНвчера в 20:00

Порошенко в ночном видеообращении к Зеленскому: "Будь мужиком!"

Газета.Ruвчера в 18:42

Порошенко призвал Зеленского «быть мужиком» и прийти на дебаты

RT на русскомвчера в 19:29

Порошенко призвал Зеленского «никем не прикрываться»

ТАССвчера в 19:12

Порошенко записал новое обращение к Зеленскому

РИА Новостивчера в 18:55

Порошенко потребовал от Зеленского «быть мужиком» и прийти на дебаты

РБКвчера в 19:54
Показать все источники
Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 04:42, Ашберн
Экономика

«Магнит» предложил за «Ленту» почти $1,8 млрд

Как рассказали в компании, 1 апреля «Магнит», незадолго до того как было объявлено о приобретении «Севергрупп» 41,9% «Ленты», сделал необязательное предложение о покупке 100% ритейлера за $1,78 млрд.
Обновлено в 04:15
Политика

Зеленский и Порошенко сдали анализы на наркотики перед дебатами

Кандидаты в президенты Украины — актер Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко — сдали анализы на предмет употребления алкоголя и наркотиков.
Обновлено в 02:44
Экономика

В России прогнозируют рост стоимости авиабилетов

Российские эксперты считают, что, несмотря на снижение стоимости керосина, авиабилеты продолжат расти в цене.
Обновлено в 02:22
Музыка

Оззи Осборн отменил все концерты

Обновлено вчера в 22:57
Происшествия

Нервный срыв случился у подмосковного врача в коридоре больницы

Обновлено в 00:43
Важное за сутки

Названы самые полезные и вредные супы в России

Обновлено вчера в 22:38
Общество

Названы самые популярные в России имена для новорожденных

Обновлено в 01:15
Общество

Минздрав призвал наказывать за призывы к отказу от прививок

Минздрав России готовит законодательные инициативы, предполагающие запрет на распространение призывов к отказу от вакцинации.
Обновлено в 02:04
Армия и оружие

Эскадра НАТО идет на помощь Порошенко в Керченский пролив

«Речь идет о пакете, укрепляющем разведку, воздушную разведку, а также увеличивающем число отправляемых в Черное море кораблей НАТО для гарантии безопасного прохода украинских судов через Керченский пролив в Азовское море», — отметила Хатчинсон.
Обновлено вчера в 01:55
Общество

Ford Sollers предлагает увольняемым сотрудникам до 12 окладов

Сотрудники Ford Sollers при добровольном увольнении получат от 5,5 до 12 среднемесячных окладов, объявило в четверг, 4 апреля, совместное предприятие.
Обновлено вчера в 11:36
Шоу-бизнес

Жасмин хотела уйти от мужа из-за его ревности

Естественно, как отмечает Жасмин, ей хотелось бы больше времени проводить с семьей, но сложившуюся ситуацию она воспринимает как испытание на прочность семьи.
Обновлено в 03:56
Политика

Мэр Риги Нил Ушаков отправлен в отставку

Мэр Риги Нил Ушаков отправлен в отставку.
Обновлено вчера в 17:40
Экономика

Илон Маск потерял более $1 млрд за две минуты

Глава компании SpaceX Илон Маск потерял $1,1 млрд «за первые две минуты нью-йоркских торгов, так как акции Tesla Inc. упали на 11%».
Обновлено в 00:10
Происшествия

Роспотребнадзор нашел источник заражения

В распоряжении "Ъ" есть экспертное заключение Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, специалисты которого проанализировали образцы крови пациентов из Благовещенска "для анализа эпидемиологической связи между случаями инфицирования вирусом гепатита С".
Обновлено вчера в 18:40
Армия и оружие

Фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи

Обновлено вчера в 13:33
Экономика

Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики России

Всемирный банк понизил прогноз по росту ВВП России в 2019 году с 1,5% до 1,4%. Об этом сообщается в отчете организации.
Обновлено в 03:29
Политика

Тереза Мэй вновь попросила ЕС о продлении сроков Brexit до 30 июня

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй попросила ЕС о переносе сроков Brexit на 30 июня 2019 года, сообщает в пятницу агентство Bloomberg.
Обновлено в 04:09
Происшествия

В Сургуте девочку-инвалида высадили из автобуса из-за отсутствия сдачи

Власти Сургута проверят информацию о том, что кондуктор высадила девочку из автобуса по пути в школу из-за отсутствия сдачи.
Обновлено вчера в 15:27
Общество

Глава Роструда назвал самые востребованные профессии

Наиболее востребованными в России являются профессии в сферах производства, строительства, здравоохранения.
Обновлено в 03:04
Политика

Wikileaks заявил о скором выдворении Ассанжа из посольства Эквадора

Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа выдворят из посольства Эквадора в Лондоне в ближайшие «часы или дни», сообщает портал со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 22:56
Происшествия

Убившим инвалида подросткам грозит 10 лет тюрьмы

Обновлено в 03:37
Авто

Lada Vesta вернула титул всероссийского бестселлера

Обновлено вчера в 06:26
Энергетика

«Ъ»: SOCAR может купить ключевые активы у New Stream Group

Азербайджанская нефтегазовая компания SOCAR стала основным претендентом на покупку Антипинского НПЗ и нефтяных месторождений у New Stream Group Дениса Мазурова.
Обновлено в 01:25
Космос

Зонд «Хаябуса-2» произвел взрыв на астероиде Рюгу

Обновлено вчера в 23:47
Экономика

Сбербанк и МКБ ограничили прием пятитысячных купюр в банкоматах

Сбербанк России и Московский кредитный банк (МКБ) ограничили прием купюр номиналом 5 тысяч рублей в некоторых банкоматах, сообщила в пятницу газета "Ведомости".
Обновлено в 01:23
Политика

Юрий Грудинин стал главой компании «Ил» вместо Алексея Рогозина

Обновлено вчера в 12:55
Экономика

Тарифы ОСАГО изменили крупнейшие страховщики

На запрос газеты «Ведомости», руководитель управления методологии обязательных видов «Альфастрахования» Денис Макаров сообщил, что компания в этом году уже четыре раза меняла тарифы.
Обновлено вчера в 19:05
Общество

Женщина узнала о беременности за 45 минут до родов

Обновлено вчера в 23:51
Общество

Патрушев: в Карелии не все идет в соответствии с планами

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев на заседании Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия республики Карелия заявил, что «не все идет в соответствии с планами».
Обновлено в 03:22
Политика

«Военторг» запустил в продажу «куртки, как у Путина»

Сеть магазинов "Армия России" начала продажу демисезонных ветровок - таких же, в какой был резидент Владимир Путин на рыбалке в Тыве, сообщили представители АО "Военторг".
Обновлено вчера в 09:23
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Украинский актёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное