Петр Порошенко призвал Владимира Зеленского быть мужикомRuNews24.ru 00:25

За свою жизнь я не раз принимал вызовы, и не только от политических оппонентов, но и от сильных врагов. Смотрел в их глаза и не отводил взгляд. Таким должен быть президент и верховный главнокомандующий.

Ранее Зеленский предложил Порошенко провести дебаты на киевском стадионе «Олимпийский». Шоумен считает, что арбитром этих дебатов должна стать лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. В первом туре она заняла третье место.

Экономика «Магнит» предложил за «Ленту» почти $1,8 млрд Как рассказали в компании, 1 апреля «Магнит», незадолго до того как было объявлено о приобретении «Севергрупп» 41,9% «Ленты», сделал необязательное предложение о покупке 100% ритейлера за $1,78 млрд.

Политика Зеленский и Порошенко сдали анализы на наркотики перед дебатами Кандидаты в президенты Украины — актер Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко — сдали анализы на предмет употребления алкоголя и наркотиков.

Экономика В России прогнозируют рост стоимости авиабилетов Российские эксперты считают, что, несмотря на снижение стоимости керосина, авиабилеты продолжат расти в цене.

Общество Минздрав призвал наказывать за призывы к отказу от прививок Минздрав России готовит законодательные инициативы, предполагающие запрет на распространение призывов к отказу от вакцинации.

Армия и оружие Эскадра НАТО идет на помощь Порошенко в Керченский пролив «Речь идет о пакете, укрепляющем разведку, воздушную разведку, а также увеличивающем число отправляемых в Черное море кораблей НАТО для гарантии безопасного прохода украинских судов через Керченский пролив в Азовское море», — отметила Хатчинсон.

Общество Ford Sollers предлагает увольняемым сотрудникам до 12 окладов Сотрудники Ford Sollers при добровольном увольнении получат от 5,5 до 12 среднемесячных окладов, объявило в четверг, 4 апреля, совместное предприятие.

Шоу-бизнес Жасмин хотела уйти от мужа из-за его ревности Естественно, как отмечает Жасмин, ей хотелось бы больше времени проводить с семьей, но сложившуюся ситуацию она воспринимает как испытание на прочность семьи.

Экономика Илон Маск потерял более $1 млрд за две минуты Глава компании SpaceX Илон Маск потерял $1,1 млрд «за первые две минуты нью-йоркских торгов, так как акции Tesla Inc. упали на 11%».

Происшествия Роспотребнадзор нашел источник заражения В распоряжении "Ъ" есть экспертное заключение Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, специалисты которого проанализировали образцы крови пациентов из Благовещенска "для анализа эпидемиологической связи между случаями инфицирования вирусом гепатита С".

Экономика Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики России Всемирный банк понизил прогноз по росту ВВП России в 2019 году с 1,5% до 1,4%. Об этом сообщается в отчете организации.

Политика Тереза Мэй вновь попросила ЕС о продлении сроков Brexit до 30 июня Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй попросила ЕС о переносе сроков Brexit на 30 июня 2019 года, сообщает в пятницу агентство Bloomberg.

Происшествия В Сургуте девочку-инвалида высадили из автобуса из-за отсутствия сдачи Власти Сургута проверят информацию о том, что кондуктор высадила девочку из автобуса по пути в школу из-за отсутствия сдачи.

Общество Глава Роструда назвал самые востребованные профессии Наиболее востребованными в России являются профессии в сферах производства, строительства, здравоохранения.

Политика Wikileaks заявил о скором выдворении Ассанжа из посольства Эквадора Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа выдворят из посольства Эквадора в Лондоне в ближайшие «часы или дни», сообщает портал со ссылкой на источник.

Энергетика «Ъ»: SOCAR может купить ключевые активы у New Stream Group Азербайджанская нефтегазовая компания SOCAR стала основным претендентом на покупку Антипинского НПЗ и нефтяных месторождений у New Stream Group Дениса Мазурова.

Экономика Сбербанк и МКБ ограничили прием пятитысячных купюр в банкоматах Сбербанк России и Московский кредитный банк (МКБ) ограничили прием купюр номиналом 5 тысяч рублей в некоторых банкоматах, сообщила в пятницу газета "Ведомости".

Экономика Тарифы ОСАГО изменили крупнейшие страховщики На запрос газеты «Ведомости», руководитель управления методологии обязательных видов «Альфастрахования» Денис Макаров сообщил, что компания в этом году уже четыре раза меняла тарифы.

Общество Патрушев: в Карелии не все идет в соответствии с планами Секретарь Совбеза России Николай Патрушев на заседании Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия республики Карелия заявил, что «не все идет в соответствии с планами».