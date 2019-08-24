Культура

Петр Мамонов попал в реанимацию с инфарктомРИА Новости 07:45

Из-за тяжелого состояния здоровья 68-летний артист отменил ближайшие концерты. Петр Мамонов — музыкант, основатель рок-группы "Звуки Му", и актер, известный по фильму "Остров" Павла Лунгина.
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Актер Петр Мамонов попал в реанимацию с инфарктом

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Пётр Мамонов
Русский музыкант
Русский рок-музыкант, актёр, поэт, радиоведущий. Известен по музыкальной группе «Звуки Му», кинофильмам и моноспектаклям.
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