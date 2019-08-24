Культура
Петр Мамонов попал в реанимацию с инфарктомРИА Новости 07:45
Из-за тяжелого состояния здоровья 68-летний артист отменил ближайшие концерты. Петр Мамонов — музыкант, основатель рок-группы "Звуки Му", и актер, известный по фильму "Остров" Павла Лунгина.
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Политика
Захарова ответила Киеву на слова о флаге Украины над Владивостоком
В МИД России заявили, что высказывание министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о том, что над Владивостоком, как 100 лет назад, вскоре поднимется украинский флаг, "не столько глупо, сколько чудовищно".
Обновлено в 07:29
Политика
Додон объявил о возобновлении стратегического партнерства с РФ
Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что страна возобновляет стратегическое сотрудничество по всем направлениям с Россией, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:58
Авто
Составлен рейтинг наиболее «женских» марок автомобилей в РФ
Chery и Daewoo, занявшие первое и второе места в рейтинге соответственно, стали самыми «женскими» марками автомобилей в РФ.
Обновлено вчера в 09:05
Хоккей
Российского хоккеиста Кузнецова дисквалифицировали на четыре года
Российский хоккеист Евгений Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено вчера в 08:43
Общество
Дайверы показали, как выглядит «Титаник» спустя 107 лет
Команда исследователей из Atlantic Productions показала, как сейчас выглядит «Титаник», затонувший 107 лет назад.
Обновлено в 08:17
Футбол
«Динамо» победило «Тамбов» в матче РПЛ
Футболисты московского «Динамо» обыграли «Тамбов» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 09:09
Космос
Стыковку «Союза» с МКС перенесли на понедельник
Стыковка космического корабля "Союз" с роботом "Федором" на борту с Международной космической станцией перенесена на понедельник.
Обновлено в 03:30
Здоровье
В США зафиксировали первый случай смерти от курения вейпа
В американском штате Иллинойс зафиксировали первый случай смерти от заболевания, вызванного курением электронных сигарет.
Обновлено вчера в 17:45
Политика
Французский грузоперевозчик отказался использовать Севморпуть
Одна из крупнейших компаний по контейнерным грузоперевозкам (около 14% мирового контейнерного флота), французская CMA CGM отказалась от использования арктических маршрутов, пишет газета Figaro.
Обновлено в 02:36
Армия и оружие
Опубликовано видео пуска «Булавы» с подлодки «Юрий Долгорукий»
Минобороны опубликовало видео пуска баллистической ракеты "Булава" с подводной лодки "Юрий Долгорукий".
Обновлено в 07:08
Кино
Актриса Александра Назарова похоронена на Троекуровском кладбище
Народная артистка России Александра Назарова была похоронена на Троекуровском кладбище в субботу, 24 августа.
Обновлено в 08:13
Футбол
Пукки повторил рекорд Погребняка
Обновлено в 08:47
Общество
МВД насчитало 100 000 участников митинг-концерта на проспекте Сахарова
На проспекте Академика Сахарова 24 августа проходит митинг-концерт в честь 350-летия российского флага.
Обновлено в 08:32
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке мозга у актрисы
Высказался ее концертный директор Станислав Христов. Он опроверг слухи и заверил, что с актрисой все в порядке, пишет "РЕН-ТВ".
Обновлено вчера в 08:44
Политика
Посол России в Великобритании Александр Яковенко ушел в отставку
Посол России в Великобритании Александр Яковенко завершил свою миссию в Лондоне.
Обновлено в 08:28
Культура
Михалков рассказал о состоянии после семи операций
Режиссеру пришлось перенести семь операций и 39 часов наркоза.
Обновлено вчера в 17:28
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал снимок двойного свидания Аллы Пугачевой в Юрмале
Максим Галкин порадовал подписчиков в Instagram новым снимком с Юрмалы. Телеведущий показал сюжет двойного свидания супруги Аллы Пугачевой.
Обновлено в 07:55
Космос
Астронавты NASA совершили выход в открытый космос
Обновлено 21 августа в 10:20
Политика
Туск предложил пригласить Украину на следующий саммит G7
Глава Евросовета Дональд Туск предложил на следующий саммит «большой семерки» (G7) пригласить Украину.
Обновлено в 08:45
Авто
Долгожданная доработка появилась в Lada Vesta
Ограничители, появившиеся на свежих LADA Vesta, позволяют открывать и закрывать двери легко и бесшумно, удерживая их в промежуточном положении даже при сильном ветре.
Обновлено в 05:02
Политика
Зеленский сообщил об утренних СМС о потерях в Донбассе
Обновлено в 08:14
Кино
Умер легендарный переводчик фильмов Юрий Живов
Обновлено в 07:57
Здоровье
В Нижнем Тагиле увольняются сразу шесть хирургов
Шесть хирургов Центральной городской больницы Нижнего Тагила написали заявления об увольнении.
Обновлено 22 августа в 05:31
Футбол
«Зенит» определился со стартовым составом на матч с «Уфой»
Обновлено в 08:24
Политика
AP: США планируют вновь открыть консульство в Гренландии
США открыли консульство в Гренландии в 1940 году, но в 1953 году оно было закрыто.
Обновлено вчера в 22:49
Политика
В Чечне назвали цену на Aurus слишком большой
Министр по нацполитике Чечни Джамбулат Умаров прокомментировал телеграм-каналу "Подъем" открытие шоурума бренда Aurus в Москве, где стало известно, что цена на седан из кортежа Путина составляет 18 миллионов рублей.
Обновлено в 05:01
Политика
В Киеве стартовал «Марш защитников Украины»
В Киеве начался "Марш защитников Украины".
Обновлено в 06:18
Общество
В Уфе слепую женщину не пустили с собакой-поводырем в автобус
В субботу местные СМИ сообщили, что водитель отказался впускать незрячую жительницу Уфы и ее маленькую дочь в маршрутный автобус из-за собаки-поводыря, которая сопровождала свою хозяйку.
Обновлено в 08:25