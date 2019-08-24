Культура

Петр Мамонов попал в реанимацию с инфарктомИзвестия 08:31

Российский актер и музыкант Петр Мамонов попал в реанимацию с инфарктом, о чем сообщается на его странице в Facebook в субботу, 24 августа.
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Близкие рассказали о состоянии Петра Мамонова

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Супруга Мамонова сообщила о диагнозе артиста

Телеканал 360°07:31

Петр Мамонов попал в реанимацию с инфарктом

РИА Новости07:45

Актер и музыкант Петр Мамонов попал в реанимацию с инфарктом

Интерфакс07:44

Актер Петр Мамонов попал в реанимацию с инфарктом

РБК07:49

Инфаркт у Петра Мамонова случился в клинике психиатрии

РЕН ТВ07:29
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Пётр Мамонов
Русский музыкант
Русский рок-музыкант, актёр, поэт, радиоведущий. Известен по музыкальной группе «Звуки Му», кинофильмам и моноспектаклям.
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