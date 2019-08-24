Культура
Петра Мамонова отвезли в реанимациюГазета.Ru 07:37
Российского музыканта и актера Петра Мамонова срочно госпитализировали и отправили в реанимацию из-за инфаркта. Об этом говорится в посте на его официальной странице в фейсбуке. Как отмечается, его состояние в настоящее время оценивается, как тяжелое.
Читать в источнике
Оценить86
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 18:26, Ашберн
Армия и оружие
Израиль нанес ракетный удар по Сирии
Вооруженные силы Израиля нанесли ракетный удар по Сирии. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии.
Обновлено в 17:51
Культура
Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию
Обновлено в 15:57
Происшествия
NYT узнала о первом совершенном в космосе преступлении
События могут привести к первым в истории обвинениям в совершении преступления в космосе, отмечает издание.
Обновлено в 15:02
Космос
Для стыковки «Союза МС-14» к МКС захотели перестыковать «Союз МС-13»
Центр управления полетами (ЦУП) для стыковки космического корабля «Союз МС-14» к Международной космической станции (МКС) предлагает перестыковать «Союз МС-13», передает ТАСС заявление руководителя полетом российского сегмента МКС Владимира Соловьева.
Обновлено в 08:58
Футбол
«Краснодар» и «Локомотив» сыграли вничью в матче РПЛ
"Краснодар" и московский "Локомотив" сыграли вничью в матче 7-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 13:55
Культура
Forbes составил список самых высокооплачиваемых актрис мира
Американский журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых актрис мира. Список был опубликован на официальном сайте издания.
Обновлено вчера в 20:08
Общество
В Чечне открыли самую крупную в Европе мечеть
ИА «Ореанда-Новости» В чеченском городе Шали открылась крупнейшая в Европе мечеть.
Обновлено вчера в 07:38
Кино
Фильм «Метро 2033» выйдет 1 января 2022 года
Обновлено вчера в 04:31
Шоу-бизнес
Светлана Лобода показала младшую дочь
Лобода почти не показывает младшую дочь в соцсетях. На этот раз певица сделала исключение.
Обновлено в 09:15
Армия и оружие
В КНДР заявили об успешном испытании «новой сверхкрупной» ракеты
В КНДР заявили об успешном испытании «новой сверхкрупной» ракеты. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 17:47
Политика
Макрон и Трамп встретились за завтраком перед саммитом G7
Президенты Франции и США Эммануэль Макрон и Дональд Трамп встретились за рабочим завтраком перед открытием саммита «Большой семёрки».
Обновлено в 09:05
Кино
Вышел трейлер сериала во вселенной «Звездных войн» «Мандалорец»
На официальном YouTube-канале "звездной саги" появился трейлер многосерийного боевика "Мандалорец".
Обновлено в 11:08
Фигурное катание
Губанова будет исполнять программу на музыку из фильма «17 мгновений весны»
"Губанова начнет сезон на втором этапе Кубка России", - сообщил Рукавицын по телефону, рассказав также, что короткая программа фигуристки поставлена под песню I'll Take Care Of You в исполнении Бет Харт и Джо Бонамассы, а произвольная – под музыку "Двое в кафе" Микаэла Таривердиева из фильма "17 мгновений весны".
Обновлено в 10:22
Космос
Древнегреческий компьютер напророчил апокалипсис на 1 сентября
Обновлено в 14:51
Политика
Порошенко объяснил, почему не пришел на День независимости
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что не пришел на торжественные мероприятия в Киеве по случаю Дня независимости страны, потому что не было парада.
Обновлено в 12:42
Культура
Оксимирон объявил о своем уходе из Booking Machine
Рэп-исполнитель Мирон Федоров, известный под псевдонимом Оксимирон (Oxxxymiron), объявил об уходе из компании Booking Machine.
Обновлено в 16:08
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в матче АПЛ
В матче 3-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» принимал лондонский «Арсенал».
Обновлено в 14:22
Политика
Нетаньяху рассказал Путину о визите на Украину
Обновлено вчера в 11:37
Единоборства
Соперник Минакова сменился за несколько часов до боя
Обновлено в 14:48
Политика
Порошенко обратился к Зеленскому словами из Библии
Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к действующему главе государства Владимиру Зеленскому словами из Библии.
Обновлено в 13:49
Шоу-бизнес
Дочь Михаила Галустяна попросила у родителей брата
Пользователи Сети прокомментировали ролик, отметив, что мечты сбываются и родителям стоит решить этот вопрос.А ещё не так давно многие издания писали о том, что семья юмориста разводится.
Обновлено в 08:18
Экономика
Перу хочет поставлять в Россию декоративных рыб и гребешков
В ближайшее время перуанская сторона направит российскому ведомству перечень компаний, предложенных к инспекции.
Обновлено в 07:27
Шоу-бизнес
Муж Анастасии Заворотнюк заработал миллионы на ее лечение
Друзья семьи рассказывают, что минимальная сумма гонорара за один ледовый спектакль у Чернышева составляет 100 тыс. рублей.
Обновлено в 04:20
Здоровье
О каких болезнях может говорить постоянная жажда
Врачи выделяют пять болезней, при которых пациент испытывает постоянную сильную жажду.
Обновлено в 14:45
Футбол
Джованни Симеоне мог стать игроком московского «Динамо»
Обновлено в 12:52
Единоборства
Украинский боксер Усик отказался драться с россиянами
Украинец Александр Усик, чемпион «в отпуске» в первом тяжелом весе по версии WBC, отказался от поединка с россиянином Андреем Федосовым.
Обновлено в 10:31
Армия и оружие
Новый авианосец ВМС КНР «Шаньдунь» протестировал манёвр Андерсона и взлёт-посадку J-15
За время тестирования специалисты провели ряд испытаний по взлёту с палубы истребителя, а также приземления.
Обновлено в 08:55
Игры
Хидэо Кодзима: «Когда принимаешься за новый проект, твои близкие люди и сотрудники превращаются в твоих главных врагов»
Геймдизайнер Хидэо Кодзима поделился своим взглядом на создание игр, а также раскрыл основной посыл игры Death Stranding.
Обновлено в 13:32
Политика
Глава СВР оправдал пакт Молотова-Риббентропа
Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин написал статью, в которой оправдал заключение пакта о ненападении между СССР и нацистской Германией в 1939 году.
Обновлено вчера в 07:53