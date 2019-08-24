Российского музыканта и актера Петра Мамонова срочно госпитализировали и отправили в реанимацию из-за инфаркта. Об этом говорится в посте на его официальной странице в фейсбуке. Как отмечается, его состояние в настоящее время оценивается, как тяжелое.

Армия и оружие Израиль нанес ракетный удар по Сирии Вооруженные силы Израиля нанесли ракетный удар по Сирии. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии.

Происшествия NYT узнала о первом совершенном в космосе преступлении События могут привести к первым в истории обвинениям в совершении преступления в космосе, отмечает издание.

Космос Для стыковки «Союза МС-14» к МКС захотели перестыковать «Союз МС-13» Центр управления полетами (ЦУП) для стыковки космического корабля «Союз МС-14» к Международной космической станции (МКС) предлагает перестыковать «Союз МС-13», передает ТАСС заявление руководителя полетом российского сегмента МКС Владимира Соловьева.

Футбол «Краснодар» и «Локомотив» сыграли вничью в матче РПЛ "Краснодар" и московский "Локомотив" сыграли вничью в матче 7-го тура чемпионата России по футболу.

Культура Forbes составил список самых высокооплачиваемых актрис мира Американский журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых актрис мира. Список был опубликован на официальном сайте издания.

Общество В Чечне открыли самую крупную в Европе мечеть ИА «Ореанда-Новости» В чеченском городе Шали открылась крупнейшая в Европе мечеть.

Шоу-бизнес Светлана Лобода показала младшую дочь Лобода почти не показывает младшую дочь в соцсетях. На этот раз певица сделала исключение.

Армия и оружие В КНДР заявили об успешном испытании «новой сверхкрупной» ракеты В КНДР заявили об успешном испытании «новой сверхкрупной» ракеты. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Политика Макрон и Трамп встретились за завтраком перед саммитом G7 Президенты Франции и США Эммануэль Макрон и Дональд Трамп встретились за рабочим завтраком перед открытием саммита «Большой семёрки».

Фигурное катание Губанова будет исполнять программу на музыку из фильма «17 мгновений весны» "Губанова начнет сезон на втором этапе Кубка России", - сообщил Рукавицын по телефону, рассказав также, что короткая программа фигуристки поставлена под песню I'll Take Care Of You в исполнении Бет Харт и Джо Бонамассы, а произвольная – под музыку "Двое в кафе" Микаэла Таривердиева из фильма "17 мгновений весны".

Политика Порошенко объяснил, почему не пришел на День независимости Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что не пришел на торжественные мероприятия в Киеве по случаю Дня независимости страны, потому что не было парада.

Культура Оксимирон объявил о своем уходе из Booking Machine Рэп-исполнитель Мирон Федоров, известный под псевдонимом Оксимирон (Oxxxymiron), объявил об уходе из компании Booking Machine.

Политика Порошенко обратился к Зеленскому словами из Библии Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к действующему главе государства Владимиру Зеленскому словами из Библии.

Шоу-бизнес Дочь Михаила Галустяна попросила у родителей брата Пользователи Сети прокомментировали ролик, отметив, что мечты сбываются и родителям стоит решить этот вопрос.А ещё не так давно многие издания писали о том, что семья юмориста разводится.

Экономика Перу хочет поставлять в Россию декоративных рыб и гребешков В ближайшее время перуанская сторона направит российскому ведомству перечень компаний, предложенных к инспекции.

Шоу-бизнес Муж Анастасии Заворотнюк заработал миллионы на ее лечение Друзья семьи рассказывают, что минимальная сумма гонорара за один ледовый спектакль у Чернышева составляет 100 тыс. рублей.

Здоровье О каких болезнях может говорить постоянная жажда Врачи выделяют пять болезней, при которых пациент испытывает постоянную сильную жажду.

Единоборства Украинский боксер Усик отказался драться с россиянами Украинец Александр Усик, чемпион «в отпуске» в первом тяжелом весе по версии WBC, отказался от поединка с россиянином Андреем Федосовым.