Культура
Петр Мамонов госпитализирован в реанимацию с инфарктомРоссийская газета 08:16
В настоящее время артист находится в реанимации. Информация об этом проявилась на официальном Facebook-аккаунте исполнителя.
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