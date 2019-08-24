Культура
Пётр Мамонов попал в реанимацию с инфарктомNews.ru 07:29
Основатель рок-группы «Звуки Му» Пётр Мамонов находится в реанимации с инфарктом. Информация об этом появилась в его Facebook. В связи с эти отменены все ближайшие концерты артиста.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 15:17, Ашберн
Шоу-бизнес
Появилась фотография сильно располневшего Александра Домогарова
Свежий снимок актера театра и кино Александра Домогарова вызвал недоумение в Сети.
Обновлено в 09:30
Политика
Медведев назвал условия перехода на четырёхдневную рабочую неделю
Переход на четырёхдневную рабочую неделю в России возможен, но «не сию секунду», заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 12:41
Происшествия
NASA заявило о первом совершенном в космосе преступлении
Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA сообщило о первом преступлении, совершенном в открытом космосе.
Обновлено в 11:35
Политика
Die Welt: Трамп помогает строительству «Северного потока-2»
Как написало немецкое издание Die Welt, отменив визит в Копенгаген из-за нежелания Дании обсуждать продажу Гренландии, президент США Дональд Трамп может «сыграть на руку» России и поспособствовать строительству «Северного потока-2».
Обновлено в 05:30
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в матче третьего тура АПЛ
"Ливерпуль" обыграл "Арсенала" со счетом 3:1 в домашнем матче третьего тура Английской премьер-лиги.
Обновлено в 14:22
Политика
Саммит G7 официально открылся во французском Биаррице
Саммит стран «Большой семёрки» официально открылся в Биаррице на юге Франции, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 15:11
Происшествия
В Подмосковье коллекторы обстреляли отца с ребенком
В Подмосковном Красногорске коллекторы открыли огонь из пневматического оружия по отцу с ребенком.
Обновлено в 12:58
Экономика
Власти Грузии выплатят возникшие из-за спада турпотока из России долги
Владельцам гостиниц в Аджарии, которые пострадали от спада турпотока из России, власти Грузии окажут помощь.
Обновлено вчера в 15:42
Космос
Дайвер обнаружил на дне Бермудского треугольника НЛО
Знаменитый охотник за сокровищами Даррелл Миклос некоторое время исследовал воды Карибского моря в поисках кораблекрушения пиратских кораблей Фрэнсиса Дрейка, но он неожиданно обнаружил находку другого рода.
Обновлено в 09:36
Армия и оружие
Турция: Греция силой возвращает мигрантов из других стран в Турцию
По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, было установлено, что после прибытия в Грецию мигранты были силой отправлены обратно в Турцию.
Обновлено в 10:16
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова рассказала о последних жалобах Анастасии Заворотнюк
Российская телеведущая Анфиса Чехова рассказала о том, когда в последний раз виделась с актрисой Анастасией Заворотнюк, а также поделилась впечатлениями о её самочувствии на фоне слухов о тяжёлом заболевании.
Обновлено вчера в 20:54
Футбол
«Краснодар» и «Локомотив» сыграли вничью в матче РПЛ
"Краснодар" и московский "Локомотив" сыграли вничью в матче 7-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 13:55
Происшествия
«Победа» заявила об опоздании недопущенной на рейс пассажирки
В пресс-службе авиакомпании "Победа" сообщили, что пассажирка, не допущенная на рейс в Чебоксары, опоздала на посадку на три минуты.
Обновлено в 12:39
Общество
Духи из человеческого пота создали в Финляндии
Обновлено вчера в 19:55
Экономика
ФАС одобрила продажу крупной лизинговой компании «Трансфин-М»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила продажу крупной лизинговой компании – «Трансфин-М».
Обновлено вчера в 12:44
Политика
Марин Ле Пен прокомментировала перспективы возвращения России в G8
В вопросе возвращения России в формат G8 ЕС «воспроизводит абсурдную пародию на холодную войну».
Обновлено вчера в 00:52
Хоккей
Хоккеисты «Динамо» победили «Спартак» в матче Кубка мэра Москвы
Хоккеисты московского "Динамо" обыграли столичный "Спартак" на Кубке мэра Москвы.
Обновлено в 14:41
Музыка
Игорь Крутой открыл конкурс «Новая волна» в Сочи
Обновлено в 14:53
Экономика
В России установили новый прожиточный минимум
Уточняется, что в целом по стране величина прожиточного минимума установлена в размере 11 185 рублей, для трудоспособного населения – 12 130 рублей, пенсионеров – 9 236 рублей.
Обновлено вчера в 07:01
Космос
НАСА: пожары в Амазонке значительно увеличили количество углерода в атмосфере
Летом 2019 года ученые зафиксировали почти 85 тыс. очагов лесных пожаров в тропических лесах Амазонки.
Обновлено в 08:33
Политика
В Кремле объяснили отставку посла РФ в Великобритании
В Кремле прокомментировали отставку посла России в Великобритании Александра Яковенко.
Обновлено в 13:04
Общество
Торжественное открытие «Ночи кино» прошло в Москве
Торжественное открытие акции "Ночь кино" состоялось в московском кинотеатре "Октябрь", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 10:41
Происшествия
Вертолет Ми-2 разбился на Кубани
Вертолет Ми-2 упал в субботу в Каневском районе Краснодарского края, погиб пилот. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах края.
Обновлено в 12:11
Кино
Кит Харингтон сыграет в новом фильме студии Marvel
Голливудский актер Кит Харингтон сыграет в новом фильме киновселенной Marvel. Об этом пишет издание Deadline со ссылкой на источник.
Обновлено в 02:01
Политика
В Кремле рассказали о недовольстве Путина ситуацией в угольной отрасли
«Президент остался весьма недоволен и посчитал недопустимой ситуацию, о которой ему рассказали участники встречи, в частности, профсоюзы», — приводит его слова «РИА Новости».
Обновлено в 10:11
Здоровье
Детям необходимо рассказать о болезнях, которые не возникают просто так
Проглатывание жвачки: жвачка, проглоченная ребенком переваравивается в желудке, и своим образом выходит из организма, только ее осваивание проходит чуть медленнее.
Обновлено в 08:13
Происшествия
В Берлине арестовали россиянина по подозрению в убийстве
В Берлине задержан 49-летний гражданин России, которого подозревают в убийстве 40-летнего гражданина Грузии.
Обновлено в 14:22
Футбол
День сурка: «Динамо» потеряло очки в матче с «Олимпиком»
Киевское «Динамо» провело событийный матч пятого тура чемпионата Украины с «Олимпиком».
Обновлено в 14:32