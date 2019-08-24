Культура

Пётр Мамонов попал в реанимацию с инфарктомNews.ru 07:29

Основатель рок-группы «Звуки Му» Пётр Мамонов находится в реанимации с инфарктом. Информация об этом появилась в его Facebook. В связи с эти отменены все ближайшие концерты артиста.
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Пётр Мамонов
Русский музыкант
Русский рок-музыкант, актёр, поэт, радиоведущий. Известен по музыкальной группе «Звуки Му», кинофильмам и моноспектаклям.
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