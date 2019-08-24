Основатель рок-группы «Звуки Му» Пётр Мамонов находится в реанимации с инфарктом. Информация об этом появилась в его Facebook. В связи с эти отменены все ближайшие концерты артиста.

Пётр Мамонов попал в реанимацию с инфарктом

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