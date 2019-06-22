Хоккей
Шесть россиян выбраны во втором раунде драфта НХЛ — 2019Чемпионат вчера в 14:40
Клубы Национальной хоккейной лиги во втором раунде драфта-2019 выбрали шестерых россиян: вратаря Петра Кочеткова, нападающих Владислава Фирстова, Егора Афанасьева, Никиту Александрова и защитников Артемия Князева, Никиту Охотюка. Результаты второго раунда драфта НХЛ — 2019 32.
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Охотюк и Александров выбраны «Нью-Джерси» и «Сент-Луисом» во втором раунде
Спорт-Экспрессвчера в 14:24
Егор Афанасьев и Артемий Князев были выбраны во втором раунде драфта НХЛ-2019
Sport24.ruвчера в 14:19
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 04:04, Вашингтон
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