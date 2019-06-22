Шесть россиян выбраны во втором раунде драфта НХЛ — 2019Чемпионат вчера в 14:40

Клубы Национальной хоккейной лиги во втором раунде драфта-2019 выбрали шестерых россиян: вратаря Петра Кочеткова, нападающих Владислава Фирстова, Егора Афанасьева, Никиту Александрова и защитников Артемия Князева, Никиту Охотюка. Результаты второго раунда драфта НХЛ — 2019 32.

Шесть россиян выбраны во втором раунде драфта НХЛ — 2019

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