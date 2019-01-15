Футбол

Петр Чех завершит карьеру по окончании сезона
РИА Новости
06:25

Вратарь лондонского футбольного клуба "Арсенал" Петр Чех объявил, что завершит карьеру игрока по окончании текущего сезона.
РИА Новости06:25
Петр Чех
Это мой двадцатый сезон в качестве профессионального футболиста, 20 лет назад я подписал свой первый контракт. Сейчас самое время объявить, что я завершу карьеру после текущего сезона. Я провел в АПЛ 15 лет и выиграл всевозможные трофеи, я чувствую, что достиг всего, чего хотел.
— Петр Чех, чешский футболистLiveSport.ru 07:08

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