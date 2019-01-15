Это мой двадцатый сезон в качестве профессионального футболиста, 20 лет назад я подписал свой первый контракт. Сейчас самое время объявить, что я завершу карьеру после текущего сезона. Я провел в АПЛ 15 лет и выиграл всевозможные трофеи, я чувствую, что достиг всего, чего хотел.

Вратарь лондонского футбольного клуба "Арсенал" Петр Чех объявил, что завершит карьеру игрока по окончании текущего сезона.

Политика Политика Рябков: Россия не поддается на ультиматум США по ДРСМД Россия «демонстрирует добрую волю» в ответ на ультиматумы США по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков перед началом переговоров в Женеве.

Происшествия Происшествия Прокуратура нашла у Шестуна 565 земельных участков и 22 машины По словам Куренного, надзорное ведомство обнаружило у обвиняемого в мошенничестве Шестуна 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе, в том числе 565 участков, оформленных на подконтрольных ему 40 юрлиц и на номинальных директоров этих юрлиц.

Происшествия Происшествия Число погибших при взрыве газа в Шахтах увеличилось до четырех Спасатели обнаружили на месте взрыва газа в жилом доме в городе Шахты Ростовской области тела двух человек - мужчины и женщины.

Общество Общество Житель Екатеринбурга забрал выигранные в лотерею 500 миллионов рублей "Победителем, который в 1264-м тираже выиграл 500 млн рублей, оказался 35-летний водитель из Екатеринбурга Николай Мирошниченко", - говорится в сообщении.

Спорт Спорт Сборная России по гандболу проиграла Бразилии на чемпионате мира

Политика Политика Медведев высказался о проблемах российского бизнеса Премьер-министр Дмитрий Медведев на пленарном заседании Гайдаровского форума рассказал о проблемах российского бизнеса.

Происшествия Происшествия «Победа» может прекратить выполнять международные рейсы из «Пулково» Авиакомпания «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») планирует с апреля прекратить выполнять международные рейсы из аэропорта «Пулково» (Санкт-Петербург).

Политика Политика Комитет рекомендовал Госдуме отказаться от участия в ПАСЕ в 2019 году Комитет Госдумы по международным делам рекомендовал нижней палате парламента принять проект заявления о ситуации в ПАСЕ и не участвовать в работе Ассамблеи в 2019 году, передает корреспондент ИА REGNUM 15 января.

Космос Космос На Луне выросло первое в истории растение Посадочный аппарат со 140-килограммовым луноходом миссии Chang'e 4 совершил мягкую посадку в бассейне Южный полюс — Эйткен 3 января, став первым зондом, севшим на обратную сторону Луны.

Происшествия Происшествия Очевидцы рассказали об обстановке в Найроби после нападения на отель

Политика Политика Силуанов считает реакцию россиян на пенсионную реформу «неожиданной» Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов назвал неожиданной тяжелую реакцию российского общества на пенсионную реформу, в рамках которой возраст выхода на пенсию повысили до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин.

Общество Общество Смертность населения в России превысила рождаемость Смертность в России превысила рождаемость на 193 тыс. человек за 11 месяцев 2018 года.

Происшествия Происшествия Семь человек погибли в ДТП в Воронежской области В результате ДТП в Воронежской области погибли семь человек, сообщили РБК в пресс-службе областного МЧС.

Экономика Экономика Ростуризм раскритиковал идею налога на выезд из России Федеральное агентство по туризму не поддержало идею Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "АВАНТИ" ввести налог на выезд при пересечении госграницы.

Политика Политика Пропажу икон из Киево-Печерской лавры опровергли Наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Павел заявил, что никогда не видел якобы пропавших икон.

Происшествия Происшествия В Краснодаре военного судью заподозрили в ДТП со сбитой девушкой

Общество Общество Нижний Новгород назван лучшим городом России по качеству жизни Нижний Новгород занял первое место среди российских городов и 109-е в мире по качеству жизни.

Общество Общество Суд в Таиланде приговорил Лесли и Рыбку к условному сроку

Происшествия Происшествия В Москве насмерть замерз топ-менеджер «Евросети» В Москве найдено тело 29-летнего Дмитрия Ефимова, которого волонтеры и полиция искали в течение трех дней.

Общество Общество Граждане США подали иск к «Аэрофлоту» на $3,6 млн Сумма иска в $3,6 млн объясняется информацией и ощущением истцов, определить окончательный размер компенсации они просят суд.

Политика Политика Суд продлил арест задержанным в Керченском проливе украинским морякам Суд принял решение продлить до 24 апреля арест 12 из 24 украинцев, задержанных в Керченском проливе.

Футбол Футбол Петр Чех завершит карьеру по окончании сезона Вратарь лондонского футбольного клуба "Арсенал" Петр Чех объявил, что завершит карьеру игрока по окончании текущего сезона.

Политика Политика Парламент Британии решает судьбу Brexit Если голосование в Парламенте сегодня провалится, то у Мэй будет 3 дня на то, чтобы предложить законодателям сценарий дальнейшего развития событий и нельзя исключать, что премьер может пойти на повторное голосование.

Происшествия Происшествия ДТП с 7 погибшими устроил Lexus директора Оскольского меткомбината По трассе «Курск – Борисоглебск» Александр Тищенко ехал, находясь в автомобиле Lexus.

Экономика Экономика Сбербанк может лишиться монополии на рынке банковских переводов физлиц На сайте Сбербанка указано, что внутрибанковский перевод из одного региона в другой через удаленные каналы обойдется клиенту в 1%, но не более 1000 руб. В исследовании ЦБ, Минфина и ФАС такая практика названа недопустимой и создающей "межрегиональную дискриминацию потребителей".

Политика Политика Эрдоган одобрил вывод американских войск из Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает правильным вывод американских войск из Сирии, так как Вашингтон не имеет серьезной заинтересованности в прекращении конфликта.

Культура Культура Гимнастка из США покорила интернет зажигательным выступлением В интернете набирает популярность видео с выступлением американской гимнастки Кэтэлин Охаши на студенческом турнире Under Armour 2019 Collegiate Challenge, сообщает "Советский спорт".

Происшествия Происшествия Суд в Петербурге прекратил дело об экстремизме за пост «ВКонтакте» Невский районный суд Петербурга во вторник прекратил производство по уголовному делу в отношении местного жителя Эдуарда Никитина, которого следствие просило направить на принудительное лечение за публикацию в соцсети "ВКонтакте" политического анекдота и карикатуры, признанных экстремистскими.

Политика Политика Владимир Путин сменил посла в ЦАР Президент РФ Владимир Путин назначил Владимира Титоренко послом России в Центральноафриканской Республике.