Футбол
Петр Чех станет спортивным директором «Челси»Sport24.ru 15:03
Голкипер «Арсенала» Петр Чех летом вернется в «Челси» в новом качестве. Как сообщает Sky Sports, 37-летний вратарь будет назначен спортивным директором клуба, за который он выступал 11 лет. Финальный матч Лиги Европы против «Челси» 29 мая станет последним в карьере чешского стража ворот.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Английский процент. Почему ТВ-контракт АПЛ стал дешевле и как это отразится на клубах
Еженедельник Футбол15:23
Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 17:43, Ашберн
Происшествия
Верховный суд Грузии оставил в силе приговор Саакашвили
Верховный суд Грузии не удовлетворил иск защиты экс-президента Михаила Саакашвили об упразднении приговора Тбилисского апелляционного суда, подразумевающее трехлетнее заключение по делу об убийстве сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани, сообщает Главная прокуратура страны.
Обновлено в 17:12
Общество
Роскомнадзор направит в Instagram запрос из-за сообщений об утечке
Роскомнадзор направит в Instagram запрос после сообщений о том, что в открытом доступе оказались данные 49 млн учётных записей.
Обновлено в 12:34
Армия и оружие
Зеленский назначил нового начальника генштаба ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский в первый день после инаугурации уволил Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Украины и назначил на этот пост Руслана Хомчака.
Обновлено в 14:27
Происшествия
Три поезда с пассажирами застряли в тоннеле московского метро
Три поезда застряли на участке Солнцевской и Большой кольцевой линий московского метро из-за поломки одного из составов, говорится в Twitter московской подземки.
Обновлено в 13:52
Хоккей
Определились все четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею
Стали известны все пары 1/4 финала чемпионата мира по хоккею в Словакии. Во вторник завершился групповой этап турнира.
Обновлено в 16:32
Хоккей
И. Воробьёв: Овечкин и Малкин вместе сыграли случайно, так получилось
Главный тренер сборной России Илья Воробьёв подвёл итоги матча со Швецией (7:4).
Обновлено в 17:19
Кино
Вышел новый трейлер фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде»
Sony Pictures Entertainment представила новый трейлер к фильму Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" (Once upon in time in Hollywood).
Обновлено в 11:43
Политика
Журналистов «Коммерсанта» уволили за статью об отставке Матвиенко
Причиной увольнения была названа статья, в которой обсуждалась возможная смена Валентины Матвиенко на посту председателя Совета Федерации России.
Обновлено вчера в 07:19
Политика
Оппозиция Абхазии согласилась провести президентские выборы в августе
Представители оппозиции в Абхазии согласились с переносом выборов главы государства с 21 июля на 26 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя штаба Общенационального движения по защите государственности Теймураза Хишбу.
Обновлено в 17:17
Происшествия
Осужден эксперт, нашедший алкоголь в крови ребенка в Балашихе
Суд приговорил врача ГБУЗ Московской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Михаила Клейменова, который ошибочно установил наличие алкоголя в крови ребенка, погибшего в ДТП в городе Балашихе.
Обновлено в 03:17
Общество
Дачники Подмосковья нашли способ уничтожения борщевика
Как поясняет дачник, первые ростки борщевика появляются в конце мая, через месяц — вторые. В третий раз растение цветет в конце августа.
Обновлено в 10:27
Политика
Зеленский может вынести на референдум вопрос о переговорах с Россией
Украинский президент Владимир Зеленский рассматривает возможность проведения референдума по вопросу переговоров между Украиной и Россией.
Обновлено в 14:00
Шоу-бизнес
Максим Виторган «наехал» на Ксению Собчак в Сети
Выпад Виторгана против бывшей жены не вызвал отпора, разве что легкие упреки, мол, зачем выносить личное на люди.
Обновлено в 15:30
Происшествия
МВД раскрыло сеть фиктивных медицинских клиник
Обновлено в 00:42
Шоу-бизнес
Сын Орбакайте отметил день рождения с мачехой Подольской
В большой и дружной семье Пресняковых случилось сразу два праздника подряд - 20 мая свой 37-й день рождения отмечала Наталья Подольская, а 21 мая 28 лет исполнилось сыну Владимира Преснякова-младшего - Никите.
Обновлено в 12:21
Общество
Ивлеева и Монеточка попали в список Forbes «до 30»
Обновлено в 07:09
Энергетика
Козак ответил на опасения независимых АЗС из-за роста цен на бензин
Сразу два отраслевых союза - Российский топливный союз и Независимый топливный союз - обратились на этой неделе к Козаку с письмами, в которых отметили рост оптовых и мелкооптовых цен на топливо.
Обновлено в 13:55
Гаджеты
Россияне распродают смартфоны Huawei
Количество созданных объявлений на Юле за сутки 20 мая увеличилось на 11%, продажи смартфонов Huawei остались на прежнем уровне.
Обновлено в 10:00
Политика
Путин обсудил с Меркель и Макроном кризис на Украине
Российский президент Владимир Путин обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель и французским лидером Эммануэлем Макроном внутриукраинский кризис с учётом «провальной политики администрации Петра Порошенко».
Обновлено в 14:55
Театры
Жена Боярского стала худруком Театра имени Ленсовета
Супруга народного артиста России Михаила Боярского Лариса Луппиан официально вступила на должность художественного руководителя Театра имени Ленсовета.
Обновлено в 10:07
Армия и оружие
Стало известно об уничтожении вертолета Ми-17 израильской ракетой
Расследование подтвердило, что индийский зенитный ракетный комплекс Spyder, поставленный Израилем, уничтожил военный вертолет Ми-17В-5 ВВС Индии, в результате чего погибли шесть человек.
Обновлено в 10:39
Политика
США подтвердили планы ввести санкции против «Северного потока-2»
В Минэнерго РФ в ответ на подготовку проекта заверили, что если давление со стороны США на европейских партнеров "Газпрома" заставит их отказаться от участия в проекте, то российская компания будет в состоянии самостоятельно завершить проект и ввести его в эксплуатацию (срок запланирован на 1 января 2020 года).
Обновлено в 05:01
Здоровье
Названы вызывающие рак продукты
Главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн рассказал, какие факторы повышают риск возникновения опухолей.
Обновлено в 12:03
Общество
МЧС предупредило о грозе и ветре в Москве в ближайшие часы
Обновлено в 11:31
Интернет
Microsoft выпустила следующее крупное обновление Windows 10
Компания Microsoft сделала доступным для всех желающих следующее крупное обновление Windows 10.
Обновлено в 14:32
Происшествия
На пляже в Ленобласти вертолет напугал отдыхающих низкой высотой
Северо-Западное Следственное управление на транспорте СК России розыскивает вертолет, который устроил полет на предельно низкой высоте над пляжем у поселка Ильчево Ленинградской области.
Обновлено в 11:52