Футбол

Петр Чех расплакался после финала Лиги ЕвропыNews.ru 06:11

Челси — Арсенал
4 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Финал, вчера
Бакинский олимпийский стадион
Оливье Жиру
49′
Педро Родригес
55′
Педро Родригес
60′
Эден Азар
65′
66′
Начо Монреаль
Маттео Гендузи
67′
Лукас Торрейра
Алекс Ивоби
Андреас Бодткер Кристенсен
68′
69′
Алекс Ивоби
Педро Родригес
Виллиан
71′
Эден Азар
72′
Матео Ковачич
Росс Баркли
76′
77′
Месут Озил
Джо Уиллок
Эден Азар
Давиде Цаппакоста
89′
Голкипер лондонского футбольного клуба «Арсенал» Петр Чех рассказал о своих впечатлениях от последнего матча в карьере. 29 мая чешский вратарь сыграл в финале Лиги Европы против лондонского «Челси». Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу «синих».
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