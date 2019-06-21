Футбол

Петр Чех получил должность в «Челси»Metaratings 05:18

Чех занял пост технического и спортивного советника «Челси», информирует клубная пресс-служба. Отмечается, что он будет курировать «молодёжку» и будет отвечать за связь молодёжного состава с основной командой. За «Челси» Чех выступал с 2004 по 2015 год.
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