Футбол

Петр Чех официально вернулся в «Челси»Life.ru 06:08

Легендарный голкипер Петр Чех, который завершил карьеру после поражения в финале Лиги Европы, официально вернулся в свой бывший клуб. Экс-голкипер теперь будет занимать пост технического директора в "Челси". Чех будет отвечать за развитие молодёжного футбола.
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«Челси» объявил о возвращении Чеха

Советский спорт07:53

«Челси» объявил о назначении Чеха на пост технического директора

Sport24.ru04:07

Грановская: всегда надеялись, что по окончании карьеры Чех вернётся в «Челси»

Чемпионат04:55

Чех стал техническим директором «Челси»

Газета.Ru05:10

Чех назначен техническим директором «Челси»

Спорт-Экспресс04:15

Марина Грановская: «Рады поприветствовать Чеха дома, в „Челси“»

Sports.ru05:08

Марина Грановская: «Мы всегда надеялись, что после завершения футбольной карьеры Чех вернется в „Челси“»

Матч ТВ07:01
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Политика

Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию

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Президент Грузии обвинила Россию в массовых беспорядках в Тбилиси

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала «очень большим преступлением» массовый митинг, который произошел сегодня вблизи парламента в Тбилиси.
Обновлено вчера в 18:26
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Оказывается, нарвалы и белухи могут скрещиваться

Недавно стало понятно, что, несмотря на разделение на два вида между нарвалами и белухами еще пять миллионов лет назад, представителей этих видов продолжали скрещиваться между собой какое-то время.
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Следствие по делу сестер Хачатурян завершено

Следствие по делу обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян завершено.
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Обновлено в 02:17
Происшествия

13 автомобилей столкнулись на МКАД

Обновлено в 14:16
Армия и оружие

Танкисты США распугали фермеров на учениях НАТО

Учения НАТО в Румынии обернулись убытками для местных фермеров.
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Происшествия

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Футбол

Чемпион мира по футболу Кафу стал послом ЧМ-2022 в Катаре

Двукратный чемпион мира по футболу бразилец Кафу стал послом чемпионата мира 2022 года в Катаре.
Обновлено в 13:48
Политика

В Крыму зафиксировали рост турпотока с Украины

Обновлено в 06:15
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Психиатры прокомментировали неадекватное поведение Алибасова

Психиатры, посмотрев последние интервью с Бари Алибасовым, пришли к выводу, что продюсер не симулирует сумасшествие.
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Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова пожаловалась на жизнь балерины

Анастасия Волочкова вновь разразилась тирадой о своем слишком тяжелом пути к славе и успеху.
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Шоу-бизнес

Придется стать королем: принц Уильям празднует 37-летие

Принц Уильям отмечает день рождения: 21 июня, принцу Уильяму исполнилось 37 лет.
Обновлено в 14:56
Происшествия

В Петербурге за взятку в 10 млн рублей арестован сотрудник ФСБ

По данным «Фонтанки.ру», 33-летнего капитана Госбезопасности подозревают в получении взятки в размере 10 млн рублей.
Обновлено в 01:36
Политика

Коломойский в ответ Зеленскому согласился покрасить в Донбассе ларек

«На остаток от £20 тыс. в неделю могу покрасить ларек или два», — заявил Коломойский, отметив, что не обсуждал с Зеленским восстановление Донбасса.
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Колокольцев опросил задержавших Голунова оперативников

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев участвовал в опросе оперативников, задержавших журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 11:14
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Отмечается, что в течение суток 21 июня Солнце опишет самую большую дугу на небе.
Обновлено в 08:14
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Россиянин избил ветерана из-за замечания о парковке

В Новосибирске водитель избил 60-летнего ветерана боевых действий и участника ликвидации последствий Чернобыльской аварии.
Обновлено в 13:27
Экономика

Минфин предложил открыть магазины беспошлинной торговли для дипломатов

Минфин России предложил учредить магазины беспошлинной торговли для сотрудников иностранных дипломатических представительств и консульств.
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Объявился «настоящий» владелец миллиардов полковника Захарченко

Ранее сегодня Лайф сообщал, что адвокаты экс-полковника МВД собираются представить человека, который якобы является истинным владельцем найденных у Захарченко миллиардов.
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Баскетбол

Уильямсон выбран «Нью-Орлеаном» под 1-м номером на драфте НБА-2019

Форвард Зайон Уильямсон из Университета Дьюка выбран клубом "Нью-Орлеан Пеликанс" под первым номером на драфте НБА-2019.
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Общество

В Чечне более 40 тысяч человек остались без света

Без электроснабжения оставались около 128,7 тыс. человек, в 20:03 по Москве части потребителей подано напряжение.
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Анжелика Агурбаш рассказала об изменах первого мужа

Обновлено в 12:51
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Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве

Бабушкинский суд Москвы отправил под арест до 7 июля бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, задержанного по делу об убийстве заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой.
Обновлено в 13:08
Футбол

«Зенит» разгромил австрийский «Ваккер» благодаря дублю Заболотного

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Стюарды не стали наказывать Хэмилтона за инцидент с Ферстаппеном

Стюарды Гран-при Франции рассмотрели обстоятельства инцидента с участием Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена.
Обновлено в 11:58
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Андрей Макаревич: «Мои внуки не знают русского языка»

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Россиянин перепутал «Крота» с лимонадом и попал в реанимацию

4 июня российский продюсер Бари Алибасов попал в больницу с острым отравлением химикатами после того, как случайно выпил средство для прочистки труб «Крот», перепутав его с соком.
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