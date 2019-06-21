Футбол
Петр Чех официально вернулся в «Челси»Life.ru 06:08
Легендарный голкипер Петр Чех, который завершил карьеру после поражения в финале Лиги Европы, официально вернулся в свой бывший клуб. Экс-голкипер теперь будет занимать пост технического директора в "Челси". Чех будет отвечать за развитие молодёжного футбола.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 15:06, Вашингтон
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Отмечается, что в течение суток 21 июня Солнце опишет самую большую дугу на небе.
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Объявился «настоящий» владелец миллиардов полковника Захарченко
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Уильямсон выбран «Нью-Орлеаном» под 1-м номером на драфте НБА-2019
Форвард Зайон Уильямсон из Университета Дьюка выбран клубом "Нью-Орлеан Пеликанс" под первым номером на драфте НБА-2019.
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«Зенит» разгромил австрийский «Ваккер» благодаря дублю Заболотного
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Стюарды Гран-при Франции рассмотрели обстоятельства инцидента с участием Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена.
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