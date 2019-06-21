Футбол

Петр Чех официально вернулся в «Челси»Life.ru 06:08

Легендарный голкипер Петр Чех, который завершил карьеру после поражения в финале Лиги Европы, официально вернулся в свой бывший клуб. Экс-голкипер теперь будет занимать пост технического директора в "Челси". Чех будет отвечать за развитие молодёжного футбола.
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Джака может стать новым капитаном «Арсенала»

Soccer.ru05:10

«Челси» объявил о назначении Чеха на пост технического директора

Sport24.ru04:07

Марина Грановская: «Мы всегда надеялись, что после завершения футбольной карьеры Чех вернется в „Челси“»

Матч ТВ07:01

Чех назначен техническим директором «Челси»

Спорт-Экспресс04:15

«Челси» объявил о возвращении Чеха

Советский спорт07:53

Марина Грановская: «Рады поприветствовать Чеха дома, в „Челси“»

Sports.ru05:08

Грановская: всегда надеялись, что по окончании карьеры Чех вернётся в «Челси»

Чемпионат04:55
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Происшествия

Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве

Бабушкинский суд Москвы отправил под арест до 7 июля бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, задержанного по делу об убийстве заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой.
Обновлено в 13:08
Шоу-бизнес

Беременная Миранда Керр подчеркнула фигуру розовым мини-платьем

Для вечеринки Керр выбрала ярко-розовое мини-платье, чем еще больше подчеркнула свое интересное положение.
Обновлено в 13:26
Общество

Роскомнадзор объяснился за нецензурную брань в адрес журналиста

Ранее официальный Twitter-аккаунт Роскомнадзора ответил шеф-редактору издания Znak.com Дмитрию Колезеву на публикацию фотографии с презентации ведомства, с помощью которой объяснялось, как СМИ должны правильно маскировать нецензурные слова.
Обновлено в 12:49
Политика

Ростуризм рекомендовал приостановить продажу туров в Грузию

Ростуризм рекомендовал туроператорам РФ приостановить продажу туров в Грузию до нормализации обстановки в этой стране.
Обновлено в 13:14
Армия и оружие

Иран не стал сбивать нарушивший пространство республики самолет США

Иранские военные не стали сбивать патрульный самолет P8 ВВС США с 35 солдатами на борту, который летел рядом с американским беспилотником, сообщил командующий воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение армии Ирана – ред.) Амир Али Хаджизаде.
Обновлено в 08:25
Происшествия

В США взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем заводе

На нефтеперерабатывающем заводе на юге Филадельфии произошел крупный пожар, о пострадавших пока ничего не сообщается, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 06:31
Политика

Опрос: В Раду проходят пять политических партий

Пять украинских политических партий имеют рейтинг, необходимый для прохождения в Верховную Раду.
Обновлено в 10:09
Политика

Путин ответил на критику «Единой России»

Владимир Путин во время прямой линии выбрал один из вопросов, которые поступают в эфир.
Обновлено вчера в 08:09
Общество

Дроздов жалуется на унижения при съемках «В мире животных»

Обновлено вчера в 09:51
Шоу-бизнес

Звезда «Друзей» Мэттью Перри шокировал поклонников внешним видом

Обновлено в 07:59
Музыка

На Youtube появилась неизданная версия песни Фредди Меркьюри

Обновлено вчера в 16:18
Спорт

Адвокат рассказал, что ждет Кокорина и Мамаева в колонии

Обновлено в 10:20
Наука

Потерянные бумажники с деньгами возвращают владельцам чаще

Исследование, проведенное учеными из Швейцарии и США, показало, что найденный на улице бумажник вернут владельцу с большей вероятностью, если внутри него будут деньги.
Обновлено в 06:00
Автоспорт

Феттель предложил ФИА сжечь гоночные правила

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель отреагировал на решение Международной автомобильной федерации (ФИА) оставить в силе штраф гонщика на Гран-при Канады.
Обновлено в 13:16
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев рассказал, почему редко публикует фото сына

Дмитрий Шепелев состоял в отношениях с популярной певицей Жанной Фриске. В 2013 году у пары родился сын Платон.
Обновлено в 11:42
Авто

Продажи кроссоверов SsangYong в России окончательно прекращены

На российском автомобильном рынке завершились продажи кроссоверов марки SsangYong.
Обновлено в 06:52
Авто

УАЗ готовит семейный внедорожник на базе УАЗ «Профи»

Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на пятиместную версию модели УАЗ-1288 накануне появилось в открытой базе Росстандарта.
Обновлено вчера в 04:25
Экономика

Ford продаст заводы в России на торгах

Автоконцерн Ford выставит закрывающиеся заводы во Всеволожске и Набережных Челнах на торги, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Обновлено в 07:20
Происшествия

Завуч сняла у второклассников отпечатки пальцев для поимки вора

В Красноярском крае завуч сняла отпечатки пальцев у второклассников. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:46
Авто

Названы цены на новый Mercedes-Benz GLS 580

Компания Mercedes-Benz опубликовала стоимость нового внедорожника GLS 580.
Обновлено вчера в 08:54
Музыка

Музыкант Шахрин рассказал о выборе названия группы «Чайф»

Лидер группы "Чайф", рок-музыкант Владимир Шахрин перед своим 60-летним юбилеем рассказал, как было придумано название коллектива.
Обновлено вчера в 20:03
Происшествия

В Тбилиси мужчину задержали за изготовление «коктейлей Молотова»

МВД Грузии задержало мужчину за изготовление «коктейлей Молотова», которые он намеревался использовать на митинге в Тбилиси.
Обновлено в 13:22
Общество

Сдавшая все ЕГЭ на сто баллов выпускница раскрыла секрет успеха

Обновлено в 11:19
Происшествия

В Ингушетии совершено покушение на следователя СКР

Сегодня, 21 июня, утром в ингушском городе Малгобеке было совершено покушение на следователя по особо важным делам следственного отдела Следственного комитета России (СКР) по Сунженскому району Ингушетии подполковника юстиции 42-летнего Зелимхана Ахильгова.
Обновлено в 12:21
Авто

GM-АвтоВАЗ планирует расширить модельный ряд Chevrolet Niva

В первом случае речь идет о расширении модельного ряда Chevrolet NIVA, а во втором – о локализации производства грузовых автомобилей.
Обновлено в 04:08
Шоу-бизнес

Меган и Гарри решили создать благотворительный фонд

Королевская чета решила открыть собственный благотворительный фонд.
Обновлено в 09:11
Происшествия

В Хабаровске госпитализировали семью после лечения личинками паразитов

Обновлено в 01:30
Футбол

Агент раскрыл детали трансфера Вильена в «Краснодар»

Обновлено в 12:43
Политика

Поддерживающим ДНР ирландцам отказали во въезде в Украину

1 февраля помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян сообщил, что с начала года пограничники отказали во въезде в страну более 900 гражданам России.
Обновлено в 08:32
Происшествия

В Казахстане разбился самолет Ан-2, погиб российский пилот

Обновлено в 11:13
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Петр Чех
Чешский футболист
Чешский футболист, игравший на позиции вратаря. Рекордсмен сборной Чехии по количеству сыгранных матчей.
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