Футбол

Петр Чех официально вернулся в «Челси»Life.ru 06:08

Легендарный голкипер Петр Чех, который завершил карьеру после поражения в финале Лиги Европы, официально вернулся в свой бывший клуб. Экс-голкипер теперь будет занимать пост технического директора в "Челси". Чех будет отвечать за развитие молодёжного футбола.
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«Челси» объявил о возвращении Чеха

Советский спорт07:53

«Челси» объявил о назначении Чеха на пост технического директора

Sport24.ru04:07

Марина Грановская: «Мы всегда надеялись, что после завершения футбольной карьеры Чех вернется в „Челси“»

Матч ТВ07:01

Чех стал техническим директором «Челси»

Газета.Ru05:10

Чех назначен техническим директором «Челси»

Спорт-Экспресс04:15

Марина Грановская: «Рады поприветствовать Чеха дома, в „Челси“»

Sports.ru05:08

Грановская: всегда надеялись, что по окончании карьеры Чех вернётся в «Челси»

Чемпионат04:55
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Происшествия

МВД нашло нарушения в работе задержавших Голунова полицейских

13 июня в связи с делом Голунова были уволены два генерала МВД – начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков и начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин.
Обновлено в 08:26
Политика

Мэр Харькова вернул проспекту имя маршала Жукова

Геннадий Кернес подписал соответствующее решение горсовета Мэр Харькова Геннадий Кернес сообщил, что подписал решение городского совета о возвращении проспекту Григоренко имени маршала Жукова, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 09:28
Политика

Кремль назвал инцидент в Тбилиси русофобской провокацией

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал инцидент русофобской провокацией.
Обновлено в 06:07
Армия и оружие

Иран рассказал о решении не сбивать американский самолет

Обновлено в 09:20
Происшествия

В Ингушетии пытались убить следователя по особо важным делам

Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь своего коллеги, которого пытались убить заложенным у его дома взрывным устройством, сообщил СК РФ на своем сайте.
Обновлено в 09:38
Гаджеты

Смартфоны Huawei Nova 5 и Nova 5 Pro представлены официально

Компания Huawei представила смартфоны Nova 5 и Nova 5 Pro, которые отличаются платформами и объемами встроенной памяти.
Обновлено в 07:55
Армия и оружие

Россия утилизирует единственную украинскую подводную лодку

Хотя в документах российского министерства и не указывается название украинской субмарины, а лишь её проект — Б-641, но известно, что в России нет лодок этого типа уже очень давно.
Обновлено в 06:36
Общество

В Госдуме оценили предложение расширить полномочия инспекторов ГАИ

Ранее в МВД предложили расширить полномочия инспекторов ГАИ.
Обновлено в 08:32
Происшествия

Следствие по делу сестер Хачатурян завершено

Расследование в отношении сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, завершено.
Обновлено в 09:26
Шоу-бизнес

Татьяна Навка встала на гвозди в честь Дня йоги

На видео Татьяна продемонстрировала, как встает на дощечки с гвоздями.
Обновлено в 10:11
Политика

В МИД рекомендовали россиянам в Грузии избегать мест скопления людей

Находящимся в Грузии россиянам следует проявлять бдительность и избегать мест массового скопления людей на фоне акций протеста в Тбилиси.
Обновлено в 09:30
Политика

Замглаву МИД Британии отстранили за грубость к активистке Greenpeace

Заместителя министра иностранных дел Великобритании Марка Филда отстранили от работы, после того как появилось видео, на котором он схватил за шею активистку Greenpeace.
Обновлено в 09:44
Происшествия

В Хабаровске госпитализировали семью после лечения личинками паразитов

Псевдовакцина оказалась взвесью живых личинок трихинелл — разновидности червей-паразитов. Через две недели семью госпитализировали.
Обновлено в 01:30
Шоу-бизнес

Ирина Хакамада рассказала о своих внуках

Даниил уже подарил своей маме троих внуков.
Обновлено в 07:11
Путешествия

Крымские пограничники сообщили о росте турпотока с Украины

"В ближайшее время тенденция к росту пассажирского и транспортного потоков сохранится", — отметили в ведомстве.
Обновлено в 04:01
Шоу-бизнес

Психиатры прокомментировали неадекватное поведение Алибасова

Психиатры, посмотрев последние интервью с Бари Алибасовым, пришли к выводу, что продюсер не симулирует сумасшествие.
Обновлено в 07:32
Происшествия

Житель Нижегородской области убил трех человек

По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 105 УК России ("Убийство двух и более лиц").
Обновлено в 09:19
Политика

Дзюба выругался матом во время «прямой линии» с Путиным

Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба выругался матом во время «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным в четверг, 20 июня.
Обновлено в 03:46
Здоровье

Британка «в шутку» послушала сына стетоскопом и спасла ему жизнь

Обновлено в 03:45
Шоу-бизнес

Бузова вышла к школьникам без штанов в Кремле

«В Кремль без штанов», — посетовал другой. Впрочем, было много и тех, кто выступил в защиту певицы.
Обновлено в 05:20
Политика

Конституционный суд Украины рассмотрит законность указа о госязыке

Конституционный суд (КС) Украины рассмотрит законность указа «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Обновлено в 10:15
Экономика

ЦБ обнаружил нарушения кибербезопасности во всех проверенных банках

Российские банки и другие финансовые организации пока еще не научились управлять киберрисками: у всех проверенных ЦБ в этом году на соответствие требованиям кибербезопасности 75 банков были обнаружены нарушения.
Обновлено в 08:17
Происшествия

Избитых и покусанных матерью детей госпитализировали в Петербурге

Два мальчика поступили с укусами, побоями и высокой температурой. По их словам, над детьми издевалась мать.
Обновлено в 10:16
Происшествия

ФСБ задержала 12 экстремистов в Москве и Карачаево-Черкесии

В Карачаево-Черкессии силовики задержали членов экстремистской организации. Всего задержаны 12 членов группировки, из них один - в Москве.
Обновлено в 09:54
Футбол

Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры игрока

Обновлено в 02:24
Гаджеты

Xiaomi анонсировала линейку молодёжных смартфонов

Китайская Xiaomi анонсировала запуск новой линейки смартфонов CC, предназначенной для молодежного сегмента потребителей, говорится в пресс-релизе компании.
Обновлено в 09:54
Шоу-бизнес

Друг дочери Валерии рэпер Саша Скул борется с раком

Обновлено в 09:00
Происшествия

В США прогремел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе

В США на нефтеперерабатывающем заводе прогремел взрыв. ЧП случилось в Филадельфии в ночь на пятницу, 21 июня.
Обновлено в 09:08
Политика

Путин ответил на критику «Единой России»

Владимир Путин во время прямой линии выбрал один из вопросов, которые поступают в эфир.
Обновлено вчера в 08:09
Музыка

Андрей Макаревич: «Мои внуки не знают русского языка»

Музыкант подчеркнул, что внуки любят его творчество, хотя и не понимают смысл текстов из-за незнания русского языка.
Обновлено в 05:00
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Чешский футболист, игравший на позиции вратаря. Рекордсмен сборной Чехии по количеству сыгранных матчей.
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