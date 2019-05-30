Петр Чех может отложить завершение карьерыВести.Ru 01:29

В финале Лиги Европы Петр пропустил четыре мяча, причем от "Челси" – команды, где прошли лучшие годы его карьеры. Вероятно, Чех видел свой заключительный матч несколько иным, поэтому сразу после завершения встречи он намекнул, что может продолжить выступления.

Спорт день за днем

Общество Госдума приняла закон об увеличении штрафов за костры в лесу В пояснительной записке к законопроекту говорится, что по данным статистики причинами лесных пожаров в 80 процентах случаях становится человеческий фактор.

Армия и оружие Военным госпиталям Минобороны расширили полномочия Главный военный медик Дмитрий Тришкин в четверг представил в Самаре новое руководство по организации работы военных госпиталей, которое расширяет их полномочия, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Наука В Физтехе создали конкурента светодиодным лампочкам Увеличенное изображение излучающего катода, изготовленного из углеволокна (b). / ©Пресс-служба МФТИ, фото предоставлено авторами исследования Второе достижение ученых физтеха — им удалось сконструировать компактный источник питания для автокатодной катодолюминесцентной лампочки, обеспечивающий необходимые для эффективной эмиссии электронов киловольты.

Экономика Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.

Политика ВЦИОМ объяснил Кремлю падение рейтинга доверия Путину Накануне ВЦИОМ опубликовал результаты опроса россиян, показавшие снижение личного рейтинга доверия к Владимиру Путину до исторически минимального значения — 31,7%. При этом деятельность президента России как института государственной власти одобряют 65,8% опрошенных.

Экономика «Аэрофлот» потратит 4,6 млрд рублей на обслуживание самолетов SSJ100 Авиакомпания «Аэрофлот» объявила тендер на техническое обслуживание лайнеров SSJ100, максимальная цена закупки — 4,6 млрд рублей.

Армия и оружие Эксперт объяснил запрет США на сотрудничество с Россией в космосе Недобросовестной конкуренцией назвал включение России Минобороны США в список стран, с которыми запрещено сотрудничество при космических пусках, военный эксперт Алексей Леонков.

Происшествия Школьница скончалась на ЕГЭ по математике В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".

Футбол ЦСКА начнет подготовку к новому сезону 15 июня Футболисты московского ЦСКА начнут подготовку к новому сезону чемпионата России 15 июня, сообщается на сайте армейского клуба.

Политика Рада приняла обращение в ООН по правам коренных народов в России В пояснительной записке к принятому Радой документу отмечается, что своим заявлением парламент хочет привлечь внимание международного сообщества к "систематическому нарушению прав коренных народов в Российской Федерации и усиления международного влияния на Российскую Федерацию с целью прекращения этих нарушений".

Происшествия Столкновение кораблей в Будапеште: и здесь найден украинский след Капитаном речного теплохода Viking Sygin, который поздним вечером 29 мая столкнулся с прогулочным теплоходом «Русалка» в Будапеште, является гражданин Украины.

Экономика «Газпром» разрабатывает новую дивидендную политику "Газпром" разрабатывает новую дивидендную политику, следует из презентации российского газового холдинга.

Экономика Португалия первой в еврозоне выпускает гособлигации в юанях Португалия планирует разместить трехлетние облигации на сумму около 2 млрд юаней (€260 млн).

Происшествия В ДТП в Ленинградской области погибли двое детей Двое шестилетних детей погибли, их мать пострадала при столкновении грузовика с прицепом и легкового автомобиля на трассе во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщили журналистам в пресс-службе управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и области.

Происшествия В библиотеку МГУ ударила молния В здание фундаментальной библиотеки МГУ имени Ломоносова ударила молния, сообщает РИА "Новости".

Армия и оружие Сирийская армия прекратила наступление на Идлиб Сообщается также, что сирийская армия, остановив наземные силы, продолжает атаки на позиции боевиков, находящихся на территориях провинций Хама и Идлиб.

Политика США не намерены давать странам послабления для закупок иранской нефти США больше не будут предоставлять странам послабления для закупок иранской нефти без риска американских санкций, заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

Общество Ливень с градом обрушился на Москву По прогнозам синоптиков Росгидромета, до 21:30 мск четверга в Москве ожидаются ливень, гроза и град.

Шоу-бизнес Иван Краско остался без жилья и объявил об уходе в дом престарелых 88-летний актер остался без крыши над головой. Все имущество кинозвезды поделили между собой родственники и бывшие жены.

Происшествия Экстренно севший в Шереметьево самолет вылетел в Грозный Напомним, пассажирский Airbus А320, выполнявший рейс SU1498 по маршруту Москва-Грозный был вынужден вернуться в Шереметьево после того, как сработал датчик пожаротушения, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Спорт Оппонент Друзя назвал его извинения неискренними Илья Бер назвал извинения Александра Друзя, которого он уличал в попытке подкупа за выигрыш, неискренними.

Политика Зеленский пообещал купить квартиру семье погибшего шахтера Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с работниками шахты "Лесная" и представителями СМИ пообещал лично купить квартиру для семьи погибшего шахтера.