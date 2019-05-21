Футбол

Петр Чех летом вернется в «Челси»Вести.Ru вчера в 19:33

Вратарь лондонского "Арсенала" и сборной Чехии Петр Чех вернется в свой бывший клуб – лондонский "Челси". Это произойдет сразу после того, как по окончании текущего футбольного сезона он завершит профессиональную карьеру футболиста.
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Чех займет пост спортивного директора «Челси»

Советский спортвчера в 15:20

Чех прокомментировал возможность назначения спортивным директором «Челси»

Sport24.ruвчера в 18:21

Чех: приму решение о своём будущем после последнего матча за «Арсенал»

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Матч ТВвчера в 18:56

СМИ: Чех вернется в «Челси» и станет спортивным директором

РИА Новостивчера в 15:02

СМИ: Чех станет спортивным директором «Челси»

Спорт-Экспрессвчера в 14:52

Чех станет спортивным директором «Челси»

Sports.ruвчера в 14:52
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Общество

СМИ сообщили о разводе Улюкаева с женой

Бывший глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, отбывающий 8-летний срок в колонии за получение взятки, разводится с женой.
Обновлено в 07:14
Происшествия

Автобус с российскими туристами перевернулся в Италии

По меньшей мере один человек погиб и несколько получили ранения в результате ДТП с участием автобуса с российскими туристами в Италии, сообщает в среду газета Corriere della Sera.
Обновлено в 05:50
Происшествия

Опубликовано видео с места ликвидации террористов под Владимиром

Обновлено в 02:31
Авто

АвтоВАЗ начал производство Lada Granta Cross

АвтоВАЗ начал производство и отправил в дилерские центры первую партию автомобилей Lada Granta Cross, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 05:58
Шоу-бизнес

Юлия Проскурякова рассказала о проблемах в браке с Игорем Николаевым

Юлия Проскурякова рассказала о проблемах в браке с Игорем Николаевым Актриса призналась, что несколько раз уходила из дома после ссор.
Обновлено в 07:14
Шоу-бизнес

На вопрос о госпитализации Вилли Токарева ответила представительница

Представительница Вилли Токарева была удивлена информацией о том, что певец попал в реанимацию.
Обновлено в 05:41
Общество

Васильева рассказала о дефиците учителей в школах России к 2029 году

Министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что к 2029 году российским школам будет не хватать 180 тыс. учителей.
Обновлено в 06:18
Происшествия

Совет Федерации лишил Арашукова статуса сенатора

Совет Федерации принял решение о лишении находящегося в СИЗО Рауфа Арашукова статуса сенатора от Карачаево-Черкесии, поскольку он не предоставил декларацию о доходах в положенный срок.
Обновлено в 03:51
Армия и оружие

В ДНР сообщили о задержании группы украинских диверсантов

В управлении Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявили о задержании группы украинских диверсантов.
Обновлено в 06:35
Политика

Рада отказалась рассматривать законопроекты Зеленского о выборах

Верховная рада отказалась рассматривать предложенные президентом Украины Владимиром Зеленским законопроекты об изменении избирательной системы по выборам в парламент, а также системы госзакупок в период выборов.
Обновлено в 07:16
Политика

Захарова оценила призыв Супрун исключить Россию из Совбеза ООН

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала призыв исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун перестать "терпеть" присутствие России в Совбезе ООН.
Обновлено в 03:17
Футбол

«Локомотив» и «Урал» поборются за Кубок России по футболу

Обновлено вчера в 17:09
Авто

Toyota выпустит новый компактный кроссовер

Компания Toyota готовит к выпуску новый компактный кроссовер, который встанет на ступень ниже модели C-HR.
Обновлено в 07:04
Экономика

Центробанк подумывает о запрете сувенирных банкнот

Возможность запрета сувенирных денег, похожих на банкноты и монеты Банка России, обсуждается в Центробанке.
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Политика

Зеленский пожаловался на неудобное президентское кресло

На видео Зеленский подходит к креслу, в котором ранее сидел Порошенко, садится и со словами «неудобно» слушает аплодисменты в свой адрес.
Обновлено в 05:38
Политика

Кремль оценил идею Зеленского о референдуме по переговорам с Россией

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал идею президента Украины Владимира Зеленского о референдуме по вопросу проведения переговоров с Россией.
Обновлено в 05:00
Политика

Додон пригрозил распустить парламент

Президент Молдавии Игорь Додон пригрозил парламенту страны роспуском.
Обновлено в 05:14
Происшествия

Под Костромой нашли тело пропавшего восьмилетнего мальчика

Тело восьмилетнего мальчика из Костромской области, который 6 апреля ушел гулять с семилетним другом и не вернулся, найдено в реке, сообщает в среду следственное управление СК РФ.
Обновлено в 05:57
Футбол

Президент ЦСКА прокомментировал слухи о возможном уходе Нандо де Коло

Президент ЦСКА Андрей Ватутин рассказал о возможных изменениях состава команды.
Обновлено в 05:50
Происшествия

Бром разлился в «Сколково», есть пострадавшие

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Общество

Названы вакансии на зарплату до 500 тысяч рублей

Батлер (VIP управляющий домашним хозяйством) и няня попали в список самых высокооплачиваемых вакансий мая, составленный порталом Работа.ру (есть в распоряжении "РГ").
Обновлено вчера в 20:15
Кино

Вышел новый трейлер фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде»

Sony Pictures Entertainment представила новый трейлер к фильму Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" (Once upon in time in Hollywood).
Обновлено вчера в 11:43
Политика

Зеленский назначил главой своей администрации адвоката Коломойского

Как писал «Профиль», 21 мая Зеленский подписал указ о роспуске Верховной рады, а также отправил в отставку главу Генштаба Украины.
Обновлено в 01:08
Политика

Apple устранила неточность в отображении Крыма на картах

Председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи в Госдуме Леонид Левин заявил, что американская компания Apple устранила неточность в территориальной принадлежности Крыма в приложении "Карты".
Обновлено в 04:31
Футбол

Гвардиола согласился возглавить «Ювентус»

Главный тренер английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола может продолжить карьеру в «Ювентусе».
Обновлено в 07:03
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В сборной России объяснили победу над шведами

Обновлено в 00:27
Экономика

Счетная палата раскритиковала схему продажи билетов в Большой театр

Счетная палата в ходе проверки исполнения федерального бюджета выявила нарушения при расходовании средств Эрмитажем, Госфильмофондом и Большим театром, а также указала на недостатки системы распространения билетов на спектакли.
Обновлено в 06:01
Авто

Раскрыта внешность нового Opel Corsa

В Сети появились официальные фотографии нового Opel Corsa.
Обновлено в 06:44
Общество

«Проект» нашел связанную с друзьями Путина дачу на Рублевке. Ее охраняет ФСО

Обновлено в 03:00
Музыка

Организатор «Евровидения» обдумывает санкции против Исландии

Европейский вещательный союз напомнил, что демонстрация на музыкальном конкурсе флагов непризнанных стран противоречит правилам.
Обновлено вчера в 21:04
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Петр Чех
Чешский футболист
Чешский футболист, вратарь футбольного клуба «Арсенал» и сборной Чехии. Рекордсмен сборной Чехии по количеству сыгранных матчей.
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