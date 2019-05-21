Футбол
Петр Чех летом вернется в «Челси»Вести.Ru вчера в 19:33
Вратарь лондонского "Арсенала" и сборной Чехии Петр Чех вернется в свой бывший клуб – лондонский "Челси". Это произойдет сразу после того, как по окончании текущего футбольного сезона он завершит профессиональную карьеру футболиста.
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Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 07:23, Ашберн
Общество
СМИ сообщили о разводе Улюкаева с женой
Бывший глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, отбывающий 8-летний срок в колонии за получение взятки, разводится с женой.
Обновлено в 07:14
Происшествия
Автобус с российскими туристами перевернулся в Италии
По меньшей мере один человек погиб и несколько получили ранения в результате ДТП с участием автобуса с российскими туристами в Италии, сообщает в среду газета Corriere della Sera.
Обновлено в 05:50
Авто
АвтоВАЗ начал производство Lada Granta Cross
АвтоВАЗ начал производство и отправил в дилерские центры первую партию автомобилей Lada Granta Cross, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 05:58
Шоу-бизнес
Юлия Проскурякова рассказала о проблемах в браке с Игорем Николаевым
Юлия Проскурякова рассказала о проблемах в браке с Игорем Николаевым Актриса призналась, что несколько раз уходила из дома после ссор.
Обновлено в 07:14
Шоу-бизнес
На вопрос о госпитализации Вилли Токарева ответила представительница
Представительница Вилли Токарева была удивлена информацией о том, что певец попал в реанимацию.
Обновлено в 05:41
Общество
Васильева рассказала о дефиците учителей в школах России к 2029 году
Министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что к 2029 году российским школам будет не хватать 180 тыс. учителей.
Обновлено в 06:18
Происшествия
Совет Федерации лишил Арашукова статуса сенатора
Совет Федерации принял решение о лишении находящегося в СИЗО Рауфа Арашукова статуса сенатора от Карачаево-Черкесии, поскольку он не предоставил декларацию о доходах в положенный срок.
Обновлено в 03:51
Армия и оружие
В ДНР сообщили о задержании группы украинских диверсантов
В управлении Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявили о задержании группы украинских диверсантов.
Обновлено в 06:35
Политика
Рада отказалась рассматривать законопроекты Зеленского о выборах
Верховная рада отказалась рассматривать предложенные президентом Украины Владимиром Зеленским законопроекты об изменении избирательной системы по выборам в парламент, а также системы госзакупок в период выборов.
Обновлено в 07:16
Политика
Захарова оценила призыв Супрун исключить Россию из Совбеза ООН
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала призыв исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун перестать "терпеть" присутствие России в Совбезе ООН.
Обновлено в 03:17
Футбол
«Локомотив» и «Урал» поборются за Кубок России по футболу
Обновлено вчера в 17:09
Авто
Toyota выпустит новый компактный кроссовер
Компания Toyota готовит к выпуску новый компактный кроссовер, который встанет на ступень ниже модели C-HR.
Обновлено в 07:04
Экономика
Центробанк подумывает о запрете сувенирных банкнот
Возможность запрета сувенирных денег, похожих на банкноты и монеты Банка России, обсуждается в Центробанке.
Обновлено в 00:58
Политика
Зеленский пожаловался на неудобное президентское кресло
На видео Зеленский подходит к креслу, в котором ранее сидел Порошенко, садится и со словами «неудобно» слушает аплодисменты в свой адрес.
Обновлено в 05:38
Политика
Кремль оценил идею Зеленского о референдуме по переговорам с Россией
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал идею президента Украины Владимира Зеленского о референдуме по вопросу проведения переговоров с Россией.
Обновлено в 05:00
Политика
Додон пригрозил распустить парламент
Президент Молдавии Игорь Додон пригрозил парламенту страны роспуском.
Обновлено в 05:14
Происшествия
Под Костромой нашли тело пропавшего восьмилетнего мальчика
Тело восьмилетнего мальчика из Костромской области, который 6 апреля ушел гулять с семилетним другом и не вернулся, найдено в реке, сообщает в среду следственное управление СК РФ.
Обновлено в 05:57
Футбол
Президент ЦСКА прокомментировал слухи о возможном уходе Нандо де Коло
Президент ЦСКА Андрей Ватутин рассказал о возможных изменениях состава команды.
Обновлено в 05:50
Происшествия
Бром разлился в «Сколково», есть пострадавшие
Обновлено в 06:14
Общество
Названы вакансии на зарплату до 500 тысяч рублей
Батлер (VIP управляющий домашним хозяйством) и няня попали в список самых высокооплачиваемых вакансий мая, составленный порталом Работа.ру (есть в распоряжении "РГ").
Обновлено вчера в 20:15
Кино
Вышел новый трейлер фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде»
Sony Pictures Entertainment представила новый трейлер к фильму Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" (Once upon in time in Hollywood).
Обновлено вчера в 11:43
Политика
Зеленский назначил главой своей администрации адвоката Коломойского
Как писал «Профиль», 21 мая Зеленский подписал указ о роспуске Верховной рады, а также отправил в отставку главу Генштаба Украины.
Обновлено в 01:08
Политика
Apple устранила неточность в отображении Крыма на картах
Председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи в Госдуме Леонид Левин заявил, что американская компания Apple устранила неточность в территориальной принадлежности Крыма в приложении "Карты".
Обновлено в 04:31
Футбол
Гвардиола согласился возглавить «Ювентус»
Главный тренер английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола может продолжить карьеру в «Ювентусе».
Обновлено в 07:03
Хоккей
В сборной России объяснили победу над шведами
Обновлено в 00:27
Экономика
Счетная палата раскритиковала схему продажи билетов в Большой театр
Счетная палата в ходе проверки исполнения федерального бюджета выявила нарушения при расходовании средств Эрмитажем, Госфильмофондом и Большим театром, а также указала на недостатки системы распространения билетов на спектакли.
Обновлено в 06:01
Авто
Раскрыта внешность нового Opel Corsa
В Сети появились официальные фотографии нового Opel Corsa.
Обновлено в 06:44
Общество
«Проект» нашел связанную с друзьями Путина дачу на Рублевке. Ее охраняет ФСО
Обновлено в 03:00
Музыка
Организатор «Евровидения» обдумывает санкции против Исландии
Европейский вещательный союз напомнил, что демонстрация на музыкальном конкурсе флагов непризнанных стран противоречит правилам.
Обновлено вчера в 21:04