Футбол

Петр Авен: Не увидел никакой тренерской мысли у КаррерыСоветский спорт 03:22

Не поклонник Карерры как тренера, приводит слова Авена официальный сайт телеканала Матч ТВ. Никакой тренерской мысли я не видел, поэтому вот это давление, что уволили Карреру, мне непонятно. Все остальное я обсуждать бы не хотел.
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Петр Авен: Не увидел никакой тренерской мысли у Карреры

Советский спорт03:22

Петр Авен: «Не поклонник Карреры. Никакой тренерской мысли»

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Петр Авен: «Не понимаю давления из-за увольнения Карреры — никакой тренерской мысли у него не видел»

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Петр Авен: «Не понимаю давления из-за увольнения Карреры — никакой тренерской мысли у него не видел»

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