Не поклонник Карерры как тренера, приводит слова Авена официальный сайт телеканала Матч ТВ. Никакой тренерской мысли я не видел, поэтому вот это давление, что уволили Карреру, мне непонятно. Все остальное я обсуждать бы не хотел.

Петр Авен: Не увидел никакой тренерской мысли у Карреры

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