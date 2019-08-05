Футбол
Петр Авен: Не увидел никакой тренерской мысли у КаррерыСоветский спорт 03:22
Не поклонник Карерры как тренера, приводит слова Авена официальный сайт телеканала Матч ТВ. Никакой тренерской мысли я не видел, поэтому вот это давление, что уволили Карреру, мне непонятно. Все остальное я обсуждать бы не хотел.
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Недвижимость
Сбербанк снижает ставки по ипотеке
Сбербанк снижает ставки по ипотеке, снижение составит до 0,7 процентных пункта по основной линейке ипотечных продуктов.
Обновлено в 06:43
Футбол
«Манчестер Юнайтед» отказал «Реалу» в обмене Хамеса на Погба
«Манчестер Юнайтед» отклонил предложение мадридского «Реала» по полузащитнику Полю Погба, сообщает The Times.
Обновлено в 03:32
Политика
В Испании разгорелся спор из-за гаспачо
Некоторые заявляли: «Огурец в гаспачо – это гастрономический терроризм!», сообщает The Guardian .
Обновлено в 07:24
Политика
Зеленский встретится с Эрдоганом и патриархом Варфоломеем в Турции
В Стамбуле запланированы переговоры Зеленского с патриархом Константинопольским Варфоломеем I. Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский президент анонсировал встречу с главой США Дональдом Трампом в сентябре в Вашингтоне.
Обновлено в 07:33
Происшествия
В Коми возбудили дело из-за гибели девочки после нападения волка
Следственные органы Коми возбудили уголовное дело о халатности после того, как девочка из поселка Едва Удорского района погибла, предположительно, в результате нападения волка, сообщает в понедельник СУСК РФ по республике.
Обновлено в 07:16
Политика
В МИДе после акции в Москве обвинили США и Германию во вмешательстве
Москва направит официальные обращения к США и Германии из-за публикаций их дипломатических сотрудников и СМИ, касающихся несогласованной акции в Москве 3 августа.
Обновлено вчера в 13:37
Экономика
Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году
Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.
Обновлено в 03:39
Происшествия
В Волгограде осудили экс-судью, сбившую насмерть двух человек
По информации ведомства, бывшая судья Татьяна Рыжих в апреле 2015 года при обгоне грузовика на третьей продольной магистрали в Волгограде выехала на встречную полосу и сбила двух молодых людей, которых отбросило под колеса другого автомобиля.
Обновлено в 07:02
Общество
Священник рассказал о раскаянии Чарльза Дарвина
Обновлено в 04:17
Происшествия
В Генпрокуратуре заявили об искажении статистики по лесным пожарам
Представитель профильного главка Генпрокуратуры Роман Федосов заявил, что власти Иркутской области и других регионов, которые страдают от лесных пожаров, искажали статистику о времени их ликвидации.
Обновлено в 07:05
Футбол
Кипиани: в концовке у «Рубина» были моменты, просто не повезло
Полузащитник "Рубина" Ника Кипиани прокомментировал поражение в домашнем матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:1).
Обновлено в 01:24
Происшествия
Осужденный за убийство зампреда ЦБ даст показания на Магомедовых
Финансист Алексей Френкель, осужденный в 2008 г. как заказчик убийства первого зампредседателя ЦБ Андрея Козлова, хочет дать показания о причастности братьев Магомедовых к заказному убийству и отмыванию денег.
Обновлено в 05:25
Экономика
В России начинают страховать жилье от чрезвычайных ситуаций
Страхование жилплощади будет добровольным С 4 августа в России вступают в силу поправки к закону о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций.
Обновлено 03 августа в 22:25
Политика
В Индии предложили лишить Джамму и Кашмир особого статуса
Обновлено в 05:36
Общество
Женщину-пилота не выпустили в загранрейс из-за штрафов и долгов
Пилот из Санкт-Петербурга не смогла вылететь в заграничный рейс из-за неоплаченных штрафов ГИБДД.
Обновлено в 06:55
Происшествия
Житель Нижнего Тагила стрелял из винтовки по банкам и попал в ребенка
Свердловская полиция возбудила уголовное дело в отношении жителя Нижнего Тагила, который во время стрельбы из винтовки по жестяным банкам попал в голову ребенку, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
Обновлено в 06:31
Политика
В Минфине США назвали дату вступления в силу новых санкций против РФ
Новый пакет санкций Соединенных Штатов против России вступит в силу 26 августа, говорится в директиве министерства финансов США.
Обновлено в 04:08
Общество
Лето вернется в Москву 7 августа
В Москве потеплеет уже в среду: столбик термометра поднимется до 24 градусов по Цельсию.
Обновлено в 05:44
Экономика
Заместитель главы «Аэрофлота» Зингман покинул компанию
Заместитель генерального директора «Аэрофлота» по работе с клиентами Вадим Зингман покинул компанию, сообщил РБК источник, близкий к авиаперевозчику.
Обновлено в 06:45
Политика
Лидер партии Зеленского ищет новые способы возвращения Донбасса
Лидер партии "Слуга народа" и основной претендент на пост спикера Верховной рады Дмитрий Разумков назвал конфликт на юго-востоке Украины ключевой проблемой в стране и выразил мнение, что вернуть мир в Донбассе законными способами не получится.
Обновлено в 04:43
Единоборства
Боксера Дадашева похоронили в Петергофе
В Петергофе проводили в последний путь боксера Максима Дадашева. 4 августа спортсмена похоронили в Петергофе.
Обновлено в 03:23
Финансы
Юань опустился до минимума за 11 лет
Курс китайского юаня достиг минимума по отношению к американскому доллару за последние 11 лет, свидетельствуют данные биржи.
Обновлено в 03:17
Происшествия
В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу
Ранее сообщалось о том, что 4 августа на территории яхт-клуба погибли чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Джакубова и вице-чемпионка мира Элина Гисмеева.
Обновлено в 05:48
Наука
Замазанные краской глаза не помешали гусеницам сменить окрас
Для цветовой мимикрии под окружающую среду гусеницы березовой пяденицы (Biston betularia) используют фоторецепцию вне собственной зрительной системы: притворяться веточками разных цветов они могут и с «завязанными» глазами.
Обновлено в 07:04
Футбол
«Зенит» ответил на сообщения о продаже Малкома из-за расизма фанатов
Конфликта между болельщиками «Зенита» и темнокожим бразильским новичком клуба Малкомом не было.
Обновлено в 02:30
Футбол
Бывшая футболистка молодежной сборной России умерла в возрасте 21 года
Анастасия Березина, выступавшая за футбольный клуб «Чертаново», скончалась в возрасте 21 года. Об этом сообщается в Instagram клуба.
Обновлено в 01:18