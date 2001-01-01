Петкович: «Сборная Португалии не зависит от одного Роналду»Soccer.ru вчера в 23:08

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович поделился ожиданиями от полуфинального матча Лиги Наций против команды Португалии. Значимость этого турнира огромна. Игроки сделают всё возможное для победы в Лиге Наций.

Петкович: «Сборная Португалии не зависит от одного Роналду»

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