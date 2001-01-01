Футбол
Петкович: «Сборная Португалии не зависит от одного Роналду»Soccer.ru вчера в 23:08
Лига наций УЕФА, Полуфинал
Стадион «Драган»
Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович поделился ожиданиями от полуфинального матча Лиги Наций против команды Португалии. Значимость этого турнира огромна. Игроки сделают всё возможное для победы в Лиге Наций.
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