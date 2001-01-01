Футбол

Петкович: «Сборная Португалии не зависит от одного Роналду»Soccer.ru вчера в 23:08

Португалия — Швейцария
сегодня
в 14:45
Лига наций УЕФА, Полуфинал
Стадион «Драган»
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Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович поделился ожиданиями от полуфинального матча Лиги Наций против команды Португалии. Значимость этого турнира огромна. Игроки сделают всё возможное для победы в Лиге Наций.
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Владимир Петкович: «Португалия не зависит от Роналду»

Матч ТВ03:33

Владимир Петкович: «Португалия не зависит от Роналду»

Sportbox.RU03:33

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Soccer.ruвчера в 23:46

Владимир Петкович: «Роналду - вишенка на торте, но Португалия не зависит от одного игрока»

Спорт-Экспресс02:36
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Югославский футболист
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