В администрации Зеленского сочли петицию о его отставке шуткойRambler News Service 01:23

В администрации президента Украины Владимира Зеленского расценили петицию за отставку главы государства как шутку, но пообещали переубедить подписавших ее граждан, сообщает телеканал «112».

В администрации Зеленского сочли петицию о его отставке шуткой

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