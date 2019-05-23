Политика
В администрации Зеленского сочли петицию о его отставке шуткойRambler News Service 01:23
В администрации президента Украины Владимира Зеленского расценили петицию за отставку главы государства как шутку, но пообещали переубедить подписавших ее граждан, сообщает телеканал «112».
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Зеленский не станет реагировать на петицию с требованием его отставки
Комсомольская правдавчера в 21:50
В администрации Зеленского считают петицию в поддержку его отставки шуткой
RT на русскомвчера в 16:45
Просто шутка: Зеленский решил проигнорировать петицию о своей отставке
Московский Комсомолецвчера в 16:35
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Появилась петиция об отмене петиции за отставку Зеленского
На сайте украинского лидера появилась петиция, автор которой призывает отменить петицию «за отставку президента Украины Владимира Зеленского».
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Из-за неполадок летевшему в Уфу SSJ-100 пришлось экстренно снизиться
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Стартовала избирательная кампания досрочных выборов в Раду
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