Политика
Петиция за отставку Зеленского набрала нужные для рассмотрения подписиРБК 09:22
Автором петиции, появившейся на сайте 22 мая, является Максим Безрук. По его мнению, актер шел на выборы, не давая конкретных обещаний, а первые же его действия на посту президента разочаровывают избирателей.
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Общество
Пермская гимназия завышала проходной балл для девочек
Пермская гимназия принимала детей в первый класс по гендерному признаку - как оказалось, мальчикам для поступления нужно набрать меньше баллов, чем девочкам.
Обновлено в 07:47
Происшествия
В квартире экс-министра Абызова при обыске нашли наркотики
В квартире экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова при обыске обнаружены наркотические средства, передает агентство «Москва» со ссылкой на заявление следователя Сергея Степанова в Басманном суде Москвы.
Обновлено в 06:15
Происшествия
Суд снял арест со счетов Навального по делу «Ив Роше»
Обновлено в 07:47
Общество
Сергей Скрипаль впервые после отравления позвонил родным
Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль впервые после своего отравления в британском Солсбери позвонил родным; об этом в четверг пишет "Московский комсомолец" со ссылкой на племянницу Скрипаля, Викторию.
Обновлено в 08:46
Армия и оружие
В России отреагировали на сообщения об отправке наемников в Ливию
Сведения о поставках Турцией оружия Триполи в нарушение эмбарго и об отправке Россией в Ливию наемников могут быть пропагандистским вбросом, который нацелен на срыв переговоров по урегулированию, заявил глава контактной группы по Ливии Лев Деньгов.
Обновлено в 08:53
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских поженились
Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.
Обновлено в 05:10
Общество
Жванецкий объяснил, почему не пришел на церемонию вручения госнаград
Писатель-сатирик Михаил Жванецкий пояснил, что не смог посетить церемонию вручения госнаград в Кремле из-за плохого самочувствия.
Обновлено в 09:20
Наука
Самки бонобо помогают своим сыновьям находить лучших для совокупления
Оказывается, в обезьяньем обществе родственники помогают друг другу даже во время совокуплений.
Обновлено 21 мая в 07:46
Политика
Зеленский назвал Россию «агрессором»
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что не собирается менять политический курс своего предшественника в отношении соседней страны Во время выступления на IT-конференции iForum "Гарант инноваций: создаём будущее вместе" глава государства прокомментировал данные 2018 года о развитии электронного правительства.
Обновлено в 07:03
Футбол
Черчесов назвал состав сборной России на матчи с Сан-Марино и Кипром
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов определился с окончательным составом национальной команды на два матча отборочного турнира Евро-2020 с Сан-Марино и Кипром, сообщает официальный сайт РФС.
Обновлено в 04:39
Авто
Названа цена нового кроссовера Renault Arkana
Стоимость нового кроссовера Renault Arkana в комплектации Edition One на российском рынке составит 1 419 990 рублей за версию 4х2 и 1 499 990 рублей за версию 4x4.
Обновлено в 06:20
Культура
Ruptly стало лидером среди СМИ по просмотрам на Youtube в Германии
Входящее в телесеть RT видеоагентство Ruptly заняло первое место среди новостных СМИ в Германии по количеству просмотров на Youtube в апреле.
Обновлено в 09:31
Футбол
Гвардиола в ближайшее время возглавит «Ювентус»
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола может стать новым главным тренером "Ювентуса", передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:17
Авто
Skoda представила обновленный Skoda Superb
Компания Skoda представила обновленное семейство Superb. Флагманские лифтбек и универсал дебютировали на закрытом мероприятии в Словакии.
Обновлено в 09:39
Политика
Иван Цецерский сложил полномочия главы города Пскова
Депутаты Псковской городской Думы досрочно прекратили полномочия главы Пскова Ивана Цецерского.
Обновлено в 06:02
Хоккей
ФХР презентовала заявку на проведение ЧМ-2023 по хоккею
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк в Братиславе (Словакия) представил заявку на проведение чемпионата мира по хоккею 2023 года в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 06:46
Шоу-бизнес
Ани Лорак впервые рассказала о новой жизни после развода
После развода с отцом своей дочери Муратом Налчаджиоглу, Ани Лорак не рассказывала подробностей о своей личной жизни.
Обновлено в 09:26
Политика
Зеленский прокомментировал идею референдума о соглашениях с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с общественными активистами прокомментировал возможность проведения референдума о заключении мирных договорённостей с Россией.
Обновлено в 09:17
Шоу-бизнес
Светлана Лобода показала фигуру в кожаном купальнике
Светлана Лобода обнародовала в аккаунте в соцсети Instagram фотографию, на которой она позирует в черном кожаном бюстье, подчеркивающем пышным бюст и мини-шортах, открывающих длинные стройные ноги.
Обновлено в 06:43
Общество
Мэр Владивостока отправил выпускников «в последний путь»
Мэр Владивостока Олег Гуменюк выступил на церемонии в техническом лицее с пожеланиями выпускникам, заставив понервничать бывших учащихся и их родителей.
Обновлено в 07:55
Происшествия
Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже
Обновлено вчера в 15:27
Интернет
В мессенджере WhatsApp появится реклама
В мессенджере WhatsApp появится реклама.
Обновлено вчера в 11:24
Футбол
Путин вручил награды Инфантино и Симоняну
Президент России Владимир Путин вручил орден Дружбы президенту ФИФА Джанни Инфантино.
Обновлено в 07:08
Политика
Казахстан может заменить российскую нефть для Белоруссии
О готовности поставлять нефть Минску объявил посол Казахстана в Белоруссии Ермухамет Ертысбаев.
Обновлено в 07:08
Энергетика
Росстат отозвал статистику по промышленному производству из-за ошибки
Росстат сообщил о выявленной ошибке в отчете по промышленному производству в январе—апреле 2019 года.
Обновлено в 08:21
Музыка
Светлана Лобода проигнорирует спецвыпуск шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 09:36
Финансы
Рыночная капитализация «Газпрома» превысила 5 трлн рублей
Как указывает агентство, к 14:38 мск ценные бумаги компании подорожали на 1,7%, до 211,7 рубля, а потом и до 212,18 рубля — максимума с июня 2011 года.
Обновлено в 07:55
Армия и оружие
В Сирии террористы атаковали российскую авиабазу Хмеймим
Авиабаза Хмеймим — место базирования авиационной группы ВКС России, которая с 2015 года участвует в военной операции в Сирии.
Обновлено вчера в 08:17