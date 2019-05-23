Политика

Петиция за отставку Зеленского набрала нужные для рассмотрения подписиРБК 09:22

Автором петиции, появившейся на сайте 22 мая, является Максим Безрук. По его мнению, актер шел на выборы, не давая конкретных обещаний, а первые же его действия на посту президента разочаровывают избирателей.
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Политолог: Петицией Зеленского в отставку не отправить

Национальная служба новостей09:11

Петиция об отставке Зеленского набрала необходимые для рассмотрения голоса

РИА Новости09:07

Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое для рассмотрения число подписей

RT на русском09:18

Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое для рассмотрения количество голосов

ТАСС08:22

Петиция за отставку Зеленского набрала половину необходимых голосов

РЕН ТВ07:52

Петиция за отставку Зеленского набрала необходимые для рассмотрения голоса

Газета.Ru08:34

Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое число голосов

Известия09:00
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Общество

Пермская гимназия завышала проходной балл для девочек

Пермская гимназия принимала детей в первый класс по гендерному признаку - как оказалось, мальчикам для поступления нужно набрать меньше баллов, чем девочкам.
Обновлено в 07:47
Происшествия

В квартире экс-министра Абызова при обыске нашли наркотики

В квартире экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова при обыске обнаружены наркотические средства, передает агентство «Москва» со ссылкой на заявление следователя Сергея Степанова в Басманном суде Москвы.
Обновлено в 06:15
Происшествия

Суд снял арест со счетов Навального по делу «Ив Роше»

Обновлено в 07:47
Происшествия

В Троице-Сергиевой лавре пьяный священник ударил ножом другого

Обновлено в 08:43
Общество

Сергей Скрипаль впервые после отравления позвонил родным

Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль впервые после своего отравления в британском Солсбери позвонил родным; об этом в четверг пишет "Московский комсомолец" со ссылкой на племянницу Скрипаля, Викторию.
Обновлено в 08:46
Армия и оружие

В России отреагировали на сообщения об отправке наемников в Ливию

Сведения о поставках Турцией оружия Триполи в нарушение эмбарго и об отправке Россией в Ливию наемников могут быть пропагандистским вбросом, который нацелен на срыв переговоров по урегулированию, заявил глава контактной группы по Ливии Лев Деньгов.
Обновлено в 08:53
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских поженились

Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.
Обновлено в 05:10
Общество

Жванецкий объяснил, почему не пришел на церемонию вручения госнаград

Писатель-сатирик Михаил Жванецкий пояснил, что не смог посетить церемонию вручения госнаград в Кремле из-за плохого самочувствия.
Обновлено в 09:20
Наука

Самки бонобо помогают своим сыновьям находить лучших для совокупления

Оказывается, в обезьяньем обществе родственники помогают друг другу даже во время совокуплений.
Обновлено 21 мая в 07:46
Политика

Зеленский назвал Россию «агрессором»

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что не собирается менять политический курс своего предшественника в отношении соседней страны Во время выступления на IT-конференции iForum "Гарант инноваций: создаём будущее вместе" глава государства прокомментировал данные 2018 года о развитии электронного правительства.
Обновлено в 07:03
Футбол

Черчесов назвал состав сборной России на матчи с Сан-Марино и Кипром

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов определился с окончательным составом национальной команды на два матча отборочного турнира Евро-2020 с Сан-Марино и Кипром, сообщает официальный сайт РФС.
Обновлено в 04:39
Авто

Названа цена нового кроссовера Renault Arkana

Стоимость нового кроссовера Renault Arkana в комплектации Edition One на российском рынке составит 1 419 990 рублей за версию 4х2 и 1 499 990 рублей за версию 4x4.
Обновлено в 06:20
Культура

Ruptly стало лидером среди СМИ по просмотрам на Youtube в Германии

Входящее в телесеть RT видеоагентство Ruptly заняло первое место среди новостных СМИ в Германии по количеству просмотров на Youtube в апреле.
Обновлено в 09:31
Футбол

Гвардиола в ближайшее время возглавит «Ювентус»

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола может стать новым главным тренером "Ювентуса", передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:17
Авто

Skoda представила обновленный Skoda Superb

Компания Skoda представила обновленное семейство Superb. Флагманские лифтбек и универсал дебютировали на закрытом мероприятии в Словакии.
Обновлено в 09:39
Политика

Иван Цецерский сложил полномочия главы города Пскова

Депутаты Псковской городской Думы досрочно прекратили полномочия главы Пскова Ивана Цецерского.
Обновлено в 06:02
Хоккей

ФХР презентовала заявку на проведение ЧМ-2023 по хоккею

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк в Братиславе (Словакия) представил заявку на проведение чемпионата мира по хоккею 2023 года в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 06:46
Шоу-бизнес

Ани Лорак впервые рассказала о новой жизни после развода

После развода с отцом своей дочери Муратом Налчаджиоглу, Ани Лорак не рассказывала подробностей о своей личной жизни.
Обновлено в 09:26
Политика

Зеленский прокомментировал идею референдума о соглашениях с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с общественными активистами прокомментировал возможность проведения референдума о заключении мирных договорённостей с Россией.
Обновлено в 09:17
Шоу-бизнес

Светлана Лобода показала фигуру в кожаном купальнике

Светлана Лобода обнародовала в аккаунте в соцсети Instagram фотографию, на которой она позирует в черном кожаном бюстье, подчеркивающем пышным бюст и мини-шортах, открывающих длинные стройные ноги.
Обновлено в 06:43
Общество

Мэр Владивостока отправил выпускников «в последний путь»

Мэр Владивостока Олег Гуменюк выступил на церемонии в техническом лицее с пожеланиями выпускникам, заставив понервничать бывших учащихся и их родителей.
Обновлено в 07:55
Происшествия

Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже

Обновлено вчера в 15:27
Интернет

В мессенджере WhatsApp появится реклама

В мессенджере WhatsApp появится реклама.
Обновлено вчера в 11:24
Футбол

Путин вручил награды Инфантино и Симоняну

Президент России Владимир Путин вручил орден Дружбы президенту ФИФА Джанни Инфантино.
Обновлено в 07:08
Политика

Казахстан может заменить российскую нефть для Белоруссии

О готовности поставлять нефть Минску объявил посол Казахстана в Белоруссии Ермухамет Ертысбаев.
Обновлено в 07:08
Транспорт

Между Петербургом и Хельсинки пустят дополнительные автобусы

Обновлено в 09:36
Энергетика

Росстат отозвал статистику по промышленному производству из-за ошибки

Росстат сообщил о выявленной ошибке в отчете по промышленному производству в январе—апреле 2019 года.
Обновлено в 08:21
Музыка

Светлана Лобода проигнорирует спецвыпуск шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 09:36
Финансы

Рыночная капитализация «Газпрома» превысила 5 трлн рублей

Как указывает агентство, к 14:38 мск ценные бумаги компании подорожали на 1,7%, до 211,7 рубля, а потом и до 212,18 рубля — максимума с июня 2011 года.
Обновлено в 07:55
Армия и оружие

В Сирии террористы атаковали российскую авиабазу Хмеймим

Авиабаза Хмеймим — место базирования авиационной группы ВКС России, которая с 2015 года участвует в военной операции в Сирии.
Обновлено вчера в 08:17
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