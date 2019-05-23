Политика

Петиция за отставку Зеленского набрала нужные для рассмотрения голосаRT на русском 08:11

Петиция за отставку президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество подписей, чтобы её рассмотрели. Отмечается, что обращение, опубликованное на сайте украинского лидера, подписали 25 тыс. человек — именно столько необходимо, чтобы его рассмотрел глава Украины.
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Национальная служба новостей09:11

Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое для рассмотрения число подписей

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