Политика

Петиция за отставку Зеленского набрала нужные для рассмотрения голосаRT на русском 08:11

Петиция за отставку президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество подписей, чтобы её рассмотрели. Отмечается, что обращение, опубликованное на сайте украинского лидера, подписали 25 тыс. человек — именно столько необходимо, чтобы его рассмотрел глава Украины.
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Петиция за отставку Зеленского набрала нужные для рассмотрения подписи

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Петиция за отставку Зеленского набрала нужное число подписей

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Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое для рассмотрения количество голосов

ТАСС08:22

Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое для рассмотрения число подписей

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