Политика
Петиция за отставку Зеленского набрала нужные для рассмотрения голосаRT на русском 08:11
Петиция за отставку президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество подписей, чтобы её рассмотрели. Отмечается, что обращение, опубликованное на сайте украинского лидера, подписали 25 тыс. человек — именно столько необходимо, чтобы его рассмотрел глава Украины.
Читать в источнике
Оценить1256
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 23:45, Ашберн
Здоровье
Эксперты рассказали, как правильно выбрать шаурму
Эксперты рассказали РИА Новости, какая шаурма считается здоровым питанием, что заказывать в фаст-фуде, как правильно готовить бутерброд, какой кофе полнит больше еды и как есть всё, что хочется.
Обновлено в 22:40
Происшествия
В Китае десять человек погибли при опрокидывании судна
Десять человек погибли, ещё восемь числятся пропавшими без вести в результате опрокидывания судна в китайской провинции Гуйчжоу, сообщает Центральное телевидение Китая.
Обновлено в 22:51
Финансы
Обвал на рынке нефти формирует худшую неделю за 6 месяцев
По мнению Тамаса Варги из PVM, рыночный оптимизм в отношении роста цен на нефть, который присутствовал на рынке некоторое время назад, теперь будет оправдан лишь тогда, когда инвесторы увидят, что запасы в США вновь сокращаются.
Обновлено в 11:43
Авто
«Автодилер года-2019» — скоро будет назван победитель
Справка Премия «Автодилер года» была задумана в июне 2014 года.
Обновлено в 23:10
Происшествия
В образовательном учреждении Якутии отравились десять детей
Прокуратура подозревает, что в образовательном учреждении нарушались правила организации питания детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.
Обновлено в 23:01
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу
Украинские музыканты Алексей Потапенко, больше известный как Потап, и Настя Каменских сыграли свадьбу.
Обновлено в 06:10
Общество
Томный взгляд и разрез до бедра: Адриана Лима покорила Канны
Обтягивающее платье с пайетками синего цвета с высоким разрезом подчеркнуло идеальную фигуру и стройные ноги модели.
Обновлено вчера в 14:04
Хоккей
Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею
Обновлено в 16:35
Армия и оружие
В Сирии террористы атаковали российскую авиабазу Хмеймим
В Сирии террористы запустили 17 ракет по российской авиабазе Хмеймим, сообщили в Минобороны.
Обновлено вчера в 08:17
Экономика
Минтруд предлагает реформировать Пенсионный фонд
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал идею Минтруда изменить организационно-правовую форму государственных внебюджетных фондов рабочей инициативой и "идеологически новой историей".
Обновлено в 08:24
Происшествия
WSJ: Вайнштейн предложил $44 млн потерпевшим женщинам и кредиторам
Голливудский продюсер Харви Вайнштейн достиг предварительного соглашения о выплате $44 млн для урегулирования претензий женщин, обвиняющих его в сексуальных домогательствах.
Обновлено в 22:59
Политика
Зеленский критикует Роттердам+ и призывает отказываться от угля
Старушка Великобритания прожила неделю без угля.
Обновлено в 11:55
Политика
Зеленский не намерен вести переговоры с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность ведения переговоров с Россией.
Обновлено в 07:50
Кино
На Каннском фестивале показали фильм «Однажды в Трубчевске»
Обновлено в 14:08
Политика
Минторг США угрожает компенсационными пошлинами валютным манипуляторам
Минторг США предложил ввести компенсационные пошлины против стран, якобы искусственно занижающих курс своей валюты по отношению к доллару.
Обновлено в 21:04
Происшествия
В Париже у политика из Гвинеи украли бриллиант за 45 миллионов евро
Бриллиант стоимостью 45 миллионов евро украли в Париже у экс-кандидата в президенты Гвинеи от партии зелёных Мари-Мадлен Диубате, сообщает радиостанция France Bleu.
Обновлено в 13:33
Происшествия
В США казнили серийного убийцу и насильника
В американском штате Флорида привели в исполнение смертельный приговор в отношении серийного убийцы Роберта Джо Лонга, который признал свою вину в убийстве восьми женщин в 1984 году.
Обновлено в 21:30
Наука
Ученые назвали самый смертоносный вид курения
Ученые из Медицинского университета Южной Каролины пришли к выводу, что сигареты без фильтра являются самыми опасными для здоровья.
Обновлено в 14:49
Здоровье
Росздравнадзор изъял опасные грудные имплантаты в столичной клинике
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения изъяла из обращения опасные для здоровья силиконовые грудные имплантаты.
Обновлено в 07:27
Происшествия
«Метровагонмаш» оштрафуют за сбой в московском метро
Обновлено в 18:59
Общество
Директор приморской школы уволилась после «БДСМ-выпускного»
Ученики одной из школ Приморья пришли в БДСМ-костюмах в день так называемого самоуправления, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Обновлено в 20:51
Авто
Skoda представила обновленный Superb
На закрытом мероприятии в Словакии компания Skoda официально представила рестайлинговый флагманский Superb третьего поколения.
Обновлено в 11:08
Общество
Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.
Обновлено в 08:00
Политика
Пушков прокомментировал отказ Нуланд в российской визе
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ в российской визе бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд.
Обновлено в 22:18
Общество
В выходные в Красноярск вернется жара
Синоптики пообещали красноярцам жару в предстоящие выходные.
Обновлено в 23:12
Происшествия
Свердловская ГИБДД устроит облаву на пьяных водителей в выходные
В ГИБДД напоминают, что сообщить о нетрезвом водителе на дороге можно по телефонам 269-77-00 и 02.
Обновлено в 22:39