Политика
Петиция за отставку Зеленского набрала нужное число голосовНовый Крым 08:43
Как прокомментировал ситуацию в беседе с RT глава Украинского аналитического центра экономист Александр Охрименко, "петиция – это просто петиция, это не значит, что её надо выполнять", добавив, что с точки зрения "попиариться" это выглядит "забавным", что доказывает лишний раз, как "на Украине любят шоу".
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Хоккей
Россия победила США и вышла в полуфинал ЧМ по хоккею
4:3 - итоговый счет матча, который позволил сборной России пробиться в полуфинал чемпионата мира, где она сыграет с победителем пары Финляндия - Швеция.
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Общество
Разорвать замкнутый круг. Как найти цивилизованный подход к животным
Периодически СМИ взрываются сообщениями о случаях жестокого обращения с животными.
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Общество
Госдума утвердила законопроект о фотофиксакции техосмотра
Госдума приняла в третьем чтении законопроект, вводящий фотофиксацию техосмотра транспортных средств.
Обновлено в 09:13
Гаджеты
Яндекс запустил свое телевидение
Чтобы люди могли смотреть свой канал на большом экране, компания выпустила новое умное устройство - Яндекс.Модуль.
Обновлено в 07:25
Гаджеты
Флагманский смартфон Honor 20 Pro может никогда не поступить в продажу из-за санкций Трампа
По имеющимся данным, Huawei не успела завершить процесс сертификации Honor 20 Pro в Google до конца прошлой недели, когда администрация Дональда Трампа ввела санкции против китайской компании, а Google была вынуждена прекратить сотрудничество с Huawei.
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Политика
Филарет отказался соблюдать условия томоса «новой церкви» Украины
Бывший глава неканонической церковной структуры на Украине, раскольник Филарет Денисенко заявил, что не будет выполнять условия томоса об автокефалии "новой церкви", касающихся ограничения юрисдикции церковной структуры, запрета варить миро и обращения к Константинополю для решения всех конфликтов.
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Здоровье
Минздрав РФ раскрыл число умерших от врачебных ошибок
Минздрав РФ обнародовал данные, раскрывающие число людей, скончавшихся в 2018 году людей из-за врачебных ошибок.
Обновлено в 01:54
Музыка
Наставница дочки Алсу Светлана Лобода не пойдёт на спецвыпуск «Голоса»
Ранее сообщалось, что Лободу спросили об отмене победы дочки Алсу на "Голосе". Финал проекта транслировался 26 апреля в прямом эфире.
Обновлено в 14:47
Здоровье
Диетолог рассказала, можно ли пить воду во время еды
Диетолог Марина Копытько рассказала, можно ли пить воду во время еды.
Обновлено в 12:10
Шоу-бизнес
33-летняя Ирина Шейк показала селфи без макияжа и фильтров
33-летняя Ирина Шейк поделилась в Instagram свежим снимком. На фото экс-возлюбленная футболиста Криштиану Роналду запечатлена без макияжа.
Обновлено в 09:34
Спорт
Российские волейболистки разгромно проиграли Бразилии в Лиге наций
В финальный раунд, который пройдет с 3 по 7 июля в китайском Нанкине, попадут пять лучших команд, а также сборная Китая (как хозяйка турнира).
Обновлено в 21:41
Происшествия
Шесть человек погибли в результате кораблекрушения на юго-западе Китая
Шесть человек погибли и еще 12 пропали без вести в результате инцидента с лодкой на юго-западе Китая, сообщает 24 мая агентство Синьхуа.
Обновлено в 21:44
Общество
Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.
Обновлено в 08:00
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских поженились
Потап и Настя Каменских поженились Сами же молодожены в честь радостного события поделились в своих микроблогах в Instagram романтическими видео, на которых видно, как Настя и Потап собираются в загс.
Обновлено в 04:11
Армия и оружие
В Цивильском районе прошла тренировка по десантно-штурмовой подготовке
Стало известно, что спецназовцы Управления Росгвардии по Чувашии провели занятия по десантно-штурмовой подготовке.
Обновлено в 08:50
Общество
Опрос показал отношение екатеринбуржцев к строительству храма в сквере
Обновлено вчера в 11:01
Армия и оружие
В Индии заявили, что страна покупает С-400 по принуждению
Индийские репортёры продолжают размышлять о заключении контракта с Россией на поставки зенитных ракетных комплексов С-400 и выходом из программы по совместному производству истребителей 5-го поколения.
Обновлено вчера в 12:05
Кино
Вышел трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Paramount Pictures представила трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
Обновлено в 09:58
Наука
Ученые назвали самый смертоносный вид курения
Ученые из Медицинского университета Южной Каролины пришли к выводу, что сигареты без фильтра являются самыми опасными для здоровья.
Обновлено в 14:49
Происшествия
Американский альпинист погиб при спуске с Эвереста
Альпинист из американского штата Юта погиб после восхождения на Эверест, передает телеканал NBC News.
Обновлено в 21:29
Экономика
В ЦБ рассказали о сложностях объединения ОСАГО и каско
Объединение рисков ОСАГО и каско в одном полисе, целесообразность которого поручил рассмотреть Дмитрий Медведев, потребует серьезного изменения законодательства, главная сложность заключается в том, что ОСАГО - обязательный вид страхования, а каско - добровольный.
Обновлено в 05:23
Авто
Skoda представила обновленный Superb
На закрытом мероприятии в Словакии компания Skoda официально представила рестайлинговый флагманский Superb третьего поколения.
Обновлено в 11:08
Происшествия
СМИ: в Калининграде в пытках подозревается полицейский, награжденный главой МВД РФ
В городе Пионерский Калининградской области по подозрению в превышении должностных полномочий (статья 268 УК РФ) задержан майор отдела МВД Светлогорский Эдуард Калтырин, сообщает Новый Калининград со ссылкой на источник, близкий к ходу расследования.
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Политика
Виктории Нуланд отказали во въезде в Россию
Российские власти отказали бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд во въездной визе.
Обновлено в 14:31
Политика
Путин призвал экс-губернаторов помочь их преемникам
Путин призвал экс-губернаторов оказать всю необходимую поддержку их преемникам с тем, чтобы они «влились в работу» и смогли завоевать доверие населения.
Обновлено в 09:40
Наука
Тигровые акулы Мексиканского залива закусывают перелетными птицами
Группа американских зоологов установила, что каждую осень тигровые акулы в Мексиканском заливе разнообразят свое меню перелетными птицами, которые падают в воду.
Обновлено вчера в 03:40