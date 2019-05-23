Политика

Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое число голосовИзвестия 09:00

Петиция об отставке президента Украины Владимира Зеленского, опубликованная на сайте главы государства, набрала голоса, необходимые для рассмотрения. До завершения сбора подписей остается 88 дней. По данным на 15:44 мск документ подписали 26,9 тыс. человек при необходимых 25 тыс.
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Петицию за отставку Зеленского за сутки подписали свыше 30 тыс. человек

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Петиция за отставку Зеленского набрала половину необходимых голосов

РЕН ТВ07:52

Петиция за отставку Зеленского набрала нужные для рассмотрения подписи

РБК09:22

Петиция за отставку Зеленского набрала необходимые для рассмотрения голоса

РИА Новости09:07

Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое для рассмотрения количество голосов

ТАСС08:22

Петиция за отставку Зеленского набрала нужные для рассмотрения голоса

Газета.Ru11:46

Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое для рассмотрения число подписей

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