Политика
Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое число голосовИзвестия 09:00
Петиция об отставке президента Украины Владимира Зеленского, опубликованная на сайте главы государства, набрала голоса, необходимые для рассмотрения. До завершения сбора подписей остается 88 дней. По данным на 15:44 мск документ подписали 26,9 тыс. человек при необходимых 25 тыс.
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Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
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Мать рэпера Децла Ирина Толмацкая рассказала о том, что невестка с внуком переехали из квартиры, где раньше жила семья ее сына.
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Пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон завершил первый тренировочный заезд Гран-при «Формулы-1» в Монако с лучшим временем.
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Экс-вратарь «Спартака» Митрюшкин продлил контракт со «Сьоном»
Бывший вратарь московского «Спартака» Антон Митрюшкин продлил контракт с швейцарским клубом «Сьон», футболистом которого он является с 2016 года.
Обновлено в 08:21
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Украинские военные специалисты приступили к очередному этапу испытаний ракет «Ольха-М» (повышенной дальности) и «Ольха-Р» (с кассетной боевой частью).
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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на форуме интернет-деятелей iForum 2019 раскритиковал коллег, отметив, что политики и высокие технологии — «это два совершенно разных мира».
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Илья Воробьев: американцы из полумомента могут создать гол
Главный тренер сборной России Илья Воробьев прокомментировал полуфинальную встречу национальной команды против американцев на чемпионате мира по хоккею с шайбой.
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Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
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Задержавшиеся российские туристы вылетят с острова Хайнань 24 мая
Российские туристы задержанного на острове Хайнань рейса вылетят в Москву 24 мая.
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Происшествия
В Пермском крае обнаружено тело следователя
Тело следователя Следственного комитета по Пермскому краю обнаружено в городе Лысьва. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе ведомства.
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