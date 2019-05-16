Кино

Фанаты потребовали переснять финальный сезон «Игры престолов»РЕН ТВ 16 мая в 03:48

Поклонники "Игры престолов" потребовали переснять финальный сезон сериала. Петиция появилась на сайте Change.org. Фанаты обратились к создателям телешоу - Дэвиду Бениоффу и Дэниэлу Бретту Уайссу.
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Петиция о пересъемках финала «Игры престолов» набрала миллион подписей

Kinonews.ru03:24

Эксперты сделали прогнозы на финальную серию «Игры престолов»

RuNews24.ruвчера в 04:46

Зрители «Игры престолов» призывают HBO переснять последний сезон сериала

ТАСС16 мая в 06:04

Ходор мог вернуться в «Игру престолов»

Культуромания17 мая в 04:35

Кинокритик призвал недовольных финалом «Игры престолов» скинуться на переиздание

Известия16 мая в 11:15

«Игра престолов»: фанаты выдвинули ультиматум

Газета.Ru16 мая в 09:20

Почти миллион подписей: Получится ли у фанатов «Игры престолов» заставить авторов киносаги переснять финальный сезон

Телеканал 360°17 мая в 19:10
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Хоккей

Сборная России одержала шестую победу на ЧМ-2019, обыграв Швейцарию

Сборная России одержала победу над национальной командой Швейцарии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Обновлено в 16:31
Происшествия

В Ростове-на-Дону четыре человека пострадали при пожаре в многоэтажке

Пожар произошел в многоэтажном доме в Ростове-на-Дону, четыре человека пострадали, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
Обновлено в 16:36
Шоу-бизнес

Вера Брежнева повеселилась на вечеринке с Константином Меладзе

Вера Брежнева поделилась фотографиями, где они с Константином Меладзе весело проводят время в Центральном Доме Литератора.
Обновлено в 10:00
Политика

Порошенко уволил Турчинова с поста секретаря СНБО

Турчинов принял решение объявить режим антитеррористической операции в Донбассе. Секретарем СНБО он стал в декабре того же года.
Обновлено в 15:57
Баскетбол

ЦСКА стал победителем баскетбольной Евролиги

ЦСКА в четвертый раз стал победителем Евролиги, ранее он побеждал в турнире в 2006, 2008 и 2016 годах, еще трижды армейцы выходили в финал турнира (2007, 2009, 2012).
Обновлено в 17:12
Музыка

Итоги «Евровидения» могут пересмотреть из-за скандала с победителем

Победитель "Евровидения" из Нидерландов Дункан Лоуренс нарушил главное правило музыкального конкурса — выступил с песней, которая уже была в его репертуаре.
Обновлено в 12:27
Футбол

Валерий Карпин: «Хочу добиться с „Ростовом“ большего»

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на пресс-конференции после матча с "Зенитом" заявил, что видит прогресс в игре команды.
Обновлено в 15:22
Кино

Ален Делон получил «Золотую пальмовую ветвь»

Французскому актеру Алену Делону вручили "Золотую пальмовую ветвь" на Каннском кинофестивале. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:31
Гаджеты

Huawei лишится Android из-за Трампа

Смартфоны Huawei перестанут получать обновления Android, а следующие поколения смартфонов компании не будут иметь доступ к сервисам Google, включая магазин приложений Google Play, браузер Chrome, почтового клиента Gmail, YouTube и карты, пишет агентство.
Обновлено в 16:33
Происшествия

Лодка опрокинулась в Уганде, двое погибли и десятки пропали без вести

Сегодня на западе Уганды в Восточной Африке опрокинулась лодка. Об этом передает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 16:48
Происшествия

Bild: в Германии опрокинулся междугородний автобус

Обновлено в 13:38
Экономика

Reuters узнало об инвестировании рядом банков в новую криптовалюту

Обновлено вчера в 09:52
Происшествия

В Москве участник полумарафона умер после финиша

В Москве после полумарафона скончался его участник. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Обновлено в 09:08
Происшествия

Появилось видео с изъятыми у полковников ФСБ 12 млрд руб

Изъятая сумма является рекордной и превосходит сумму, изъятую у полковника антикоорупционного главка МВД Дмитрия Захарченко (у семьи Захарченко нашли наличные на 8,5 млрд руб.).
Обновлено вчера в 20:57
Религия

Патриарх Кирилл сделал заявление на тему абортов

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл высказал свое мнение на тему абортов.
Обновлено в 14:08
Происшествия

В Сети появилось видео нападения на Шварценеггера в Южной Африке

В Сети появилось видео нападения на актера и политика Арнольда Шварценеггера в Южной Африке. Видеоролик опубликован на YouTube.
Обновлено в 05:25
Общество

Неравенство угрожает стабильности Великобритании, предупреждают ученые

Ученый руководит многолетним исследованием, согласно которому Великобритания – одна из европейских стран с самым высоким уровнем неравенства.
Обновлено в 15:54
Экономика

Названы страны Европы, в которые россияне стали реже летать

Эксперты Aviasales проанализировали бронирование авиабилетов в страны Европы за первые четыре месяца 2019 года и сравнили эти данные с показателями за аналогичный период прошлого года для определения теряющих популярность маршрутов.
Обновлено в 07:21
Политика

Греф рассказал об отстранении олигархов от власти в России

Власти России с 2000-х годов провели хирургическую работу по отстранению олигархов от управления страной.
Обновлено в 12:13
Происшествия

На Урале пять человек погибли после падения автомобиля с моста в реку

Сообщается, что водитель 1982 года вождения съехал с моста и опрокинулся в пойму реки Реж на автомобиле ВАЗ-21053 («пятерка»).
Обновлено в 16:45
Здоровье

Кардиолог назвал вредные и полезные для сердца продукты

Обновлено в 07:47
Авто

Роскошный внедорожник на базе Toyota Crown появился у дилеров

Первые серийные образцы премиального внедорожника Hongqi HS7 уже появились у дилеров.
Обновлено в 10:08
Армия и оружие

Трамп предостерёг Иран от угроз в адрес США

Американский лидер Дональд Трамп предостерёг власти Ирана от угроз в адрес Соединённых Штатов.
Обновлено в 17:01
Единоборства

Уайлдер нокаутировал Бризила в первом раунде

В 12-раундовом бою в Нью-Йорке американец победил соотечественника Доминика Бризила, нокаутировав его уже в первом раунде.
Обновлено в 03:58
Футбол

Зидан подвёл итоги сезона для «Реала»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан подвёл итоги сезона для команды.
Обновлено в 11:08
Происшествия

Алину Загитову могут оштрафовать за вождение без прав

Обновлено в 08:20
Игры

Игроки World of Warcraft Classic приняли особенности «ваниллы» за баги

Обновлено в 09:20
Происшествия

На Кубе автомобиль наехал на пешеходов

Обновлено в 12:39
Политика

Порошенко уволил представителя Украины на минских переговорах

Действующий президент Украины Пётр Порошенко уволил Евгения Марчука с должности представителя Незалежной в Трёхсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе.
Обновлено в 15:56
Политика

Бывший глава Крыма сожалеет, что на полуострове не провели АТО

Экс-председатель РК добавил, что военные не получили команду от украинских властей.
Обновлено в 08:52
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К концу подходит время благоденствия, и лето, длившееся почти десятилетие, угасает. Вокруг средоточия власти Семи королевств, Железного трона, зреет заговор, и в это непростое время король решает искать поддержки у друга юности Эддарда Старка. В мире, где все — от короля до наемника — рвутся к власти, плетут интриги и готовы вонзить нож в спину, есть место и благородству, состраданию и любви. Между тем, никто не замечает пробуждение тьмы из легенд далеко на Севере — и лишь Стена защищает живых к югу от нее.
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