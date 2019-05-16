Кино
Фанаты потребовали переснять финальный сезон «Игры престолов»РЕН ТВ 16 мая в 03:48
Поклонники "Игры престолов" потребовали переснять финальный сезон сериала. Петиция появилась на сайте Change.org. Фанаты обратились к создателям телешоу - Дэвиду Бениоффу и Дэниэлу Бретту Уайссу.
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Кинокритик призвал недовольных финалом «Игры престолов» скинуться на переиздание
Известия16 мая в 11:15
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