Фанаты потребовали переснять финальный сезон «Игры престолов»РЕН ТВ 16 мая в 03:48

Поклонники "Игры престолов" потребовали переснять финальный сезон сериала. Петиция появилась на сайте Change.org. Фанаты обратились к создателям телешоу - Дэвиду Бениоффу и Дэниэлу Бретту Уайссу.

Хоккей Сборная России одержала шестую победу на ЧМ-2019, обыграв Швейцарию Сборная России одержала победу над национальной командой Швейцарии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.

Происшествия В Ростове-на-Дону четыре человека пострадали при пожаре в многоэтажке Пожар произошел в многоэтажном доме в Ростове-на-Дону, четыре человека пострадали, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.

Шоу-бизнес Вера Брежнева повеселилась на вечеринке с Константином Меладзе Вера Брежнева поделилась фотографиями, где они с Константином Меладзе весело проводят время в Центральном Доме Литератора.

Политика Порошенко уволил Турчинова с поста секретаря СНБО Турчинов принял решение объявить режим антитеррористической операции в Донбассе. Секретарем СНБО он стал в декабре того же года.

Баскетбол ЦСКА стал победителем баскетбольной Евролиги ЦСКА в четвертый раз стал победителем Евролиги, ранее он побеждал в турнире в 2006, 2008 и 2016 годах, еще трижды армейцы выходили в финал турнира (2007, 2009, 2012).

Музыка Итоги «Евровидения» могут пересмотреть из-за скандала с победителем Победитель "Евровидения" из Нидерландов Дункан Лоуренс нарушил главное правило музыкального конкурса — выступил с песней, которая уже была в его репертуаре.

Футбол Валерий Карпин: «Хочу добиться с „Ростовом“ большего» Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на пресс-конференции после матча с "Зенитом" заявил, что видит прогресс в игре команды.

Кино Ален Делон получил «Золотую пальмовую ветвь» Французскому актеру Алену Делону вручили "Золотую пальмовую ветвь" на Каннском кинофестивале. Об этом сообщает РИА "Новости".

Гаджеты Huawei лишится Android из-за Трампа Смартфоны Huawei перестанут получать обновления Android, а следующие поколения смартфонов компании не будут иметь доступ к сервисам Google, включая магазин приложений Google Play, браузер Chrome, почтового клиента Gmail, YouTube и карты, пишет агентство.

Происшествия Лодка опрокинулась в Уганде, двое погибли и десятки пропали без вести Сегодня на западе Уганды в Восточной Африке опрокинулась лодка. Об этом передает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.

Происшествия В Москве участник полумарафона умер после финиша В Москве после полумарафона скончался его участник. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Происшествия Появилось видео с изъятыми у полковников ФСБ 12 млрд руб Изъятая сумма является рекордной и превосходит сумму, изъятую у полковника антикоорупционного главка МВД Дмитрия Захарченко (у семьи Захарченко нашли наличные на 8,5 млрд руб.).

Религия Патриарх Кирилл сделал заявление на тему абортов Патриарх Московский и всея Руси Кирилл высказал свое мнение на тему абортов.

Происшествия В Сети появилось видео нападения на Шварценеггера в Южной Африке В Сети появилось видео нападения на актера и политика Арнольда Шварценеггера в Южной Африке. Видеоролик опубликован на YouTube.

Общество Неравенство угрожает стабильности Великобритании, предупреждают ученые Ученый руководит многолетним исследованием, согласно которому Великобритания – одна из европейских стран с самым высоким уровнем неравенства.

Экономика Названы страны Европы, в которые россияне стали реже летать Эксперты Aviasales проанализировали бронирование авиабилетов в страны Европы за первые четыре месяца 2019 года и сравнили эти данные с показателями за аналогичный период прошлого года для определения теряющих популярность маршрутов.

Политика Греф рассказал об отстранении олигархов от власти в России Власти России с 2000-х годов провели хирургическую работу по отстранению олигархов от управления страной.

Происшествия На Урале пять человек погибли после падения автомобиля с моста в реку Сообщается, что водитель 1982 года вождения съехал с моста и опрокинулся в пойму реки Реж на автомобиле ВАЗ-21053 («пятерка»).

Авто Роскошный внедорожник на базе Toyota Crown появился у дилеров Первые серийные образцы премиального внедорожника Hongqi HS7 уже появились у дилеров.

Армия и оружие Трамп предостерёг Иран от угроз в адрес США Американский лидер Дональд Трамп предостерёг власти Ирана от угроз в адрес Соединённых Штатов.

Единоборства Уайлдер нокаутировал Бризила в первом раунде В 12-раундовом бою в Нью-Йорке американец победил соотечественника Доминика Бризила, нокаутировав его уже в первом раунде.

Футбол Зидан подвёл итоги сезона для «Реала» Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан подвёл итоги сезона для команды.