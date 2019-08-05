Общество

Петербуржцы устроили ажиотаж в визовом центре ФинляндииNeva.Today 06 августа в 07:30

Пока Финская республика не ужесточила визовые требования, петербуржцы поспешили за «шенгеном». В визовом центре Финляндии в Петербурге случился ажиотаж: на фоне информации об ужесточении визового режима желающие попасть в Европу поспешили оформлять документы.
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