Общество
Петербуржцы устроили ажиотаж в визовом центре ФинляндииNeva.Today 06 августа в 07:30
Пока Финская республика не ужесточила визовые требования, петербуржцы поспешили за «шенгеном». В визовом центре Финляндии в Петербурге случился ажиотаж: на фоне информации об ужесточении визового режима желающие попасть в Европу поспешили оформлять документы.
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«Визовую политику ужесточили под давлением ЕС». Популярный у россиян гипермаркет боится недосчитаться покупателей
Фонтанка.Ру06 августа в 11:08
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