Общество
Петербуржцы стали оплачивать автомобили бесконтактными платежамиМойка78 05:01
Жители Петербурга стали больше доверять бесконтактным платежам и начали оплачивать ими даже такие крупные покупки, как автомобили. Об этом свидетельствуют результаты исследования специалистов сервиса «Яндекс.Деньги».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Петербуржцы стали оплачивать бесконтактно автомобили и luxury-товары: исследование Яндекс.Денег
Сергиевские Куранты04:29
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 05:15, Ашберн
Общество
Роскачество нашло в мясном фарше антибиотики и листерии
Повышенное количество антибиотиков обнаружили в фарше еще двух торговых марок - из Московской и Челябинской областей.
Обновлено в 01:00
Общество
Крупные автоконцерны пожаловались в ФСБ на работу краснодарских судов
Обновлено вчера в 09:30
Политика
Напавшего на журналиста чиновника призвали уволиться
Главе Ширинского района Республики Хакасия Сергею Зайцеву следует уйти в отставку после инцидента с журналистом, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 05:01
Происшествия
Причиной крушения SSJ-100 в Шереметьево назвали человеческий фактор
Причиной крушения самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево был человеческий фактор, заявил в эфире телеканала «Губерния» губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.
Обновлено в 02:22
Армия и оружие
День военного автомобилиста отмечается 29 мая
Обновлено в 05:05
Политика
Болтон обвинил Иран в атаках на танкеры у берегов ОАЭ
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон считает, за нападениями на танкеры у берегов ОАЭ стоит Иран.
Обновлено в 04:15
Политика
Назарбаев стал почётным председателем ВЕЭС
Первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, сложившему полномочия главы государства в марте этого года, было присвоено звание почётного председателя Высшего Евразийского экономического совета.
Обновлено в 04:09
Кино
Звезда «Игры престолов» попал в клинику из-за алкоголизма и стресса
Актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в сериале "Игра престолов", проходит лечение от алкоголизма и стресса в элитной клинике, сообщает Page Six со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 21:01
Экономика
Развитие внутренних авиарейсов в России оказалось убыточным
В конце прошлого года было заявлено, что из-за роста цен на керосин, авиаперелеты по зарубежным направлениям подорожают на 25 процентов, на внутренних рейсах — на 5-21 процент.
Обновлено в 04:36
Экономика
Аветисян потребовал от Baring Vostok немедленно передать 10% банка «Восточный»
Компания «Финвижн» Артема Аветисяна потребовала от фонда Baring Vostok немедленно исполнить колл-опцион на 9,99% акций «Восточного», следует из картотеки дел Арбитражного суда Амурской области.
Обновлено в 03:58
Политика
Платошкин покинул эфир «России 1» из-за спора о судьбе Украины
В эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» произошёл скандал — эксперт Николай Платошкин покинул студию после спора с украинским коллегой.
Обновлено в 02:18
Театры
Богомолов станет новым худруком Театра на Малой Бронной
Режиссёр Константин Богомолов будет назначен новым художественным руководителем Московского драматического театра на Малой Бронной.
Обновлено в 04:47
Наука
Обнаружена опасность загрязнения Тихого океана радиоактивными отходами США
Стало известно, что в куполе хранилища радиоактивных отходов США, которое расположено на Маршалловых Островах в Тихом океане, появились трещины.
Обновлено 26 мая в 07:26
Музыка
Алла Михеева сыграла невесту Шнурова в последнем клипе «Ленинграда»
Алла Михеева сыграла невесту Шнурова в последнем клипе "Ленинграда" Соведущая Ивана Урганта с ветерком прокатилась по Петербургу, нарушая правила ПДД.
Обновлено вчера в 10:45
Экономика
Бедность россиян сочли статистической ошибкой
По данным источника агентства, власти региона обратились в Росстат с просьбой перепроверить данные, указанные в докладе.
Обновлено в 05:05
Политика
Закрытый опрос показал регион с самым низким рейтингом Путина
Магаданская область оказалась регионом с самым низким электоральным рейтингом президента Владимира Путина, сообщает РБК со ссылкой на данные закрытого опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), проведенного для администрации президента.
Обновлено в 01:35
Авто
Mazda получила ОТТС на новую Mazda 3 для России
В ОТТС вписали седан и хэтчбек Mazda 3, но в связи с низкой популярность «пятидверок» в России скорее всего седаны в продаже появятся первыми.
Обновлено вчера в 16:56
Происшествия
Алексей Панин заплатит 59 тысяч рублей за курение в самолете
Стоимость процедуры составила 59 тысяч рублей, что подтверждено актом выполненных работ.
Обновлено в 04:07
Политика
Песков сообщил о поставке С-400 Турции раньше сроков
Поставки зенитных ракетных комплексов С-400 Турции идут раньше запланированных сроков по просьбе Анкары, никаких задержек нет.
Обновлено в 03:57
Политика
Миссия ООН в Косово подтвердила задержание россиянина
Напомним, что ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что в Косово полиция задержала 23 человека, включая россиянина.
Обновлено вчера в 06:32
Происшествия
В Киеве на заводе «Кузня на Рыбальском» горит корабль
Утром 29 мая в Киеве на территории судостроительного завода «Кузня на Рыбальском», который выполняет оборонные заказы, загорелся корабль.
Обновлено в 04:11
Политика
Саакашвили сообщил, что Порошенко трижды предлагал ему стать премьером
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что экс-глава Украины Пётр Порошенко несколько раз предлагал ему стать премьер-министром.
Обновлено в 04:08
Общество
Правительство внесло законопроект о продлении «дачной амнистии»
Правительство внесло в Госдуму свой вариант законопроекта о продлении «дачной амнистии» до 1 марта 2020 года.
Обновлено в 04:51
Происшествия
В Крыму погиб оставленный в припаркованном автомобиле ребенок
Ребенок, оставленный в припаркованном автомобиле, который самопроизвольно покатился со склона, погиб в Крыму, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.
Обновлено в 04:24
Политика
Бельгия передала России воевавшего на стороне ИГ в Сирии боевика
Из Бельгии в Россию экстрадирован боевик, который с 2014 года воевал в Сирии на стороне террористической организации «Исламское государство»*.
Обновлено в 03:32
Общество
Во Владивостоке проверили школу, в которой прошел скандальный флешмоб
Единственное, что сделали проверяющие, - попросили родителей купить в школу огнетушитель.
Обновлено вчера в 22:55
Общество
Составлен рейтинг самых востребованных в России профессий
Самые востребованные профессии в России — продавец-кассир и повар, свидетельствуют результаты опроса ВНИИ труда в "Справочнике профессий" Министерства труда и социальной защиты.
Обновлено вчера в 21:01
Армия и оружие
В Госдуме заявили о защищенности Крымского моста от провокаций Украины
Обновлено в 04:34
Политика
ЦИК объявил о старте избирательных кампаний в России
В этом году 8 сентября в России во всех 85 субъектах РФ пройдет свыше 5000 избирательных кампаний всех уровней, включая референдумы.
Обновлено в 05:00