Общество

Петербуржцы стали оплачивать автомобили бесконтактными платежамиМойка78 05:01

Жители Петербурга стали больше доверять бесконтактным платежам и начали оплачивать ими даже такие крупные покупки, как автомобили. Об этом свидетельствуют результаты исследования специалистов сервиса «Яндекс.Деньги».
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Петербуржцы стали реже пользоваться пластиковыми картами. Покупки чаще оплачивают со смартфонов

АБН04:45

Пользователи «Яндекс.Денег» чаще всего бесконтактно платят в «О`Кей» и «Красное & белое»

Коммерсантъ03:49

Петербуржцы стали оплачивать бесконтактно автомобили и luxury-товары: исследование Яндекс.Денег

Сергиевские Куранты04:29

Исследование: платежей через бесконтактные сервисы за последний год стало больше в 2,5 раза

Банки.ру03:30

Петербуржцы стали оплачивать автомобили бесконтактными платежами

Мойка7805:01

Платежи смартфонами в России за год выросли втрое

Российская газета03:30

Петербург стал лидером в России по оплате услуг смартфонами и виртуальными картами

DP.RU03:34
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Общество

Роскачество нашло в мясном фарше антибиотики и листерии

Повышенное количество антибиотиков обнаружили в фарше еще двух торговых марок - из Московской и Челябинской областей.
Обновлено в 01:00
Общество

Крупные автоконцерны пожаловались в ФСБ на работу краснодарских судов

Обновлено вчера в 09:30
Политика

Напавшего на журналиста чиновника призвали уволиться

Главе Ширинского района Республики Хакасия Сергею Зайцеву следует уйти в отставку после инцидента с журналистом, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 05:01
Происшествия

Причиной крушения SSJ-100 в Шереметьево назвали человеческий фактор

Причиной крушения самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево был человеческий фактор, заявил в эфире телеканала «Губерния» губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.
Обновлено в 02:22
Армия и оружие

День военного автомобилиста отмечается 29 мая

Обновлено в 05:05
Политика

Болтон обвинил Иран в атаках на танкеры у берегов ОАЭ

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон считает, за нападениями на танкеры у берегов ОАЭ стоит Иран.
Обновлено в 04:15
Политика

Назарбаев стал почётным председателем ВЕЭС

Первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, сложившему полномочия главы государства в марте этого года, было присвоено звание почётного председателя Высшего Евразийского экономического совета.
Обновлено в 04:09
Кино

Звезда «Игры престолов» попал в клинику из-за алкоголизма и стресса

Актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в сериале "Игра престолов", проходит лечение от алкоголизма и стресса в элитной клинике, сообщает Page Six со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 21:01
Экономика

Развитие внутренних авиарейсов в России оказалось убыточным

В конце прошлого года было заявлено, что из-за роста цен на керосин, авиаперелеты по зарубежным направлениям подорожают на 25 процентов, на внутренних рейсах — на 5-21 процент.
Обновлено в 04:36
Экономика

Аветисян потребовал от Baring Vostok немедленно передать 10% банка «Восточный»

Компания «Финвижн» Артема Аветисяна потребовала от фонда Baring Vostok немедленно исполнить колл-опцион на 9,99% акций «Восточного», следует из картотеки дел Арбитражного суда Амурской области.
Обновлено в 03:58
Политика

Платошкин покинул эфир «России 1» из-за спора о судьбе Украины

В эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» произошёл скандал — эксперт Николай Платошкин покинул студию после спора с украинским коллегой.
Обновлено в 02:18
Театры

Богомолов станет новым худруком Театра на Малой Бронной

Режиссёр Константин Богомолов будет назначен новым художественным руководителем Московского драматического театра на Малой Бронной.
Обновлено в 04:47
Наука

Обнаружена опасность загрязнения Тихого океана радиоактивными отходами США

Стало известно, что в куполе хранилища радиоактивных отходов США, которое расположено на Маршалловых Островах в Тихом океане, появились трещины.
Обновлено 26 мая в 07:26
Общество

В Екатеринбурге начали штрафовать участников протестов против храма

Обновлено в 04:28
Музыка

Алла Михеева сыграла невесту Шнурова в последнем клипе «Ленинграда»

Алла Михеева сыграла невесту Шнурова в последнем клипе "Ленинграда" Соведущая Ивана Урганта с ветерком прокатилась по Петербургу, нарушая правила ПДД.
Обновлено вчера в 10:45
Экономика

Бедность россиян сочли статистической ошибкой

По данным источника агентства, власти региона обратились в Росстат с просьбой перепроверить данные, указанные в докладе.
Обновлено в 05:05
Политика

Закрытый опрос показал регион с самым низким рейтингом Путина

Магаданская область оказалась регионом с самым низким электоральным рейтингом президента Владимира Путина, сообщает РБК со ссылкой на данные закрытого опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), проведенного для администрации президента.
Обновлено в 01:35
Авто

Mazda получила ОТТС на новую Mazda 3 для России

В ОТТС вписали седан и хэтчбек Mazda 3, но в связи с низкой популярность «пятидверок» в России скорее всего седаны в продаже появятся первыми.
Обновлено вчера в 16:56
Происшествия

Алексей Панин заплатит 59 тысяч рублей за курение в самолете

Стоимость процедуры составила 59 тысяч рублей, что подтверждено актом выполненных работ.
Обновлено в 04:07
Политика

Песков сообщил о поставке С-400 Турции раньше сроков

Поставки зенитных ракетных комплексов С-400 Турции идут раньше запланированных сроков по просьбе Анкары, никаких задержек нет.
Обновлено в 03:57
Политика

Миссия ООН в Косово подтвердила задержание россиянина

Напомним, что ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что в Косово полиция задержала 23 человека, включая россиянина.
Обновлено вчера в 06:32
Происшествия

В Киеве на заводе «Кузня на Рыбальском» горит корабль

Утром 29 мая в Киеве на территории судостроительного завода «Кузня на Рыбальском», который выполняет оборонные заказы, загорелся корабль.
Обновлено в 04:11
Политика

Саакашвили сообщил, что Порошенко трижды предлагал ему стать премьером

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что экс-глава Украины Пётр Порошенко несколько раз предлагал ему стать премьер-министром.
Обновлено в 04:08
Общество

Правительство внесло законопроект о продлении «дачной амнистии»

Правительство внесло в Госдуму свой вариант законопроекта о продлении «дачной амнистии» до 1 марта 2020 года.
Обновлено в 04:51
Происшествия

В Крыму погиб оставленный в припаркованном автомобиле ребенок

Ребенок, оставленный в припаркованном автомобиле, который самопроизвольно покатился со склона, погиб в Крыму, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.
Обновлено в 04:24
Политика

Бельгия передала России воевавшего на стороне ИГ в Сирии боевика

Из Бельгии в Россию экстрадирован боевик, который с 2014 года воевал в Сирии на стороне террористической организации «Исламское государство»*.
Обновлено в 03:32
Общество

Во Владивостоке проверили школу, в которой прошел скандальный флешмоб

Единственное, что сделали проверяющие, - попросили родителей купить в школу огнетушитель.
Обновлено вчера в 22:55
Общество

Составлен рейтинг самых востребованных в России профессий

Самые востребованные профессии в России — продавец-кассир и повар, свидетельствуют результаты опроса ВНИИ труда в "Справочнике профессий" Министерства труда и социальной защиты.
Обновлено вчера в 21:01
Армия и оружие

В Госдуме заявили о защищенности Крымского моста от провокаций Украины

Обновлено в 04:34
Политика

ЦИК объявил о старте избирательных кампаний в России

В этом году 8 сентября в России во всех 85 субъектах РФ пройдет свыше 5000 избирательных кампаний всех уровней, включая референдумы.
Обновлено в 05:00
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