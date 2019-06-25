Петербуржцы сэкономят 3 миллиарда рублей в год на снижении тарифовРоссийская газета 07:39

Врио губернатора Александр Беглов напомнил, что правительству удалось добиться минимального повышения тарифов на услуги ЖКХ для петербуржцев. Он призвал провести разъяснительную работу с горожанами.

с чего всё началось

Очень важный момент, чтобы мы удержали эту ситуацию и чтобы разные структуры не использовали это в своих целях.

В Петербурге снижены тарифы на горячую воду и отопление. По остальным коммунальным услугам рост тарифов заморожен. Таким образом до конца года петербуржцы сэкономят полтора миллиарда рублей, а за год эта сумма составит уже 3 миллиарда.

Петербуржцы сэкономят 3 миллиарда рублей в год на снижении тарифов

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