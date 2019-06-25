Экономика

Петербуржцы сэкономят 3 миллиарда рублей в год на снижении тарифовРоссийская газета 07:39

В Петербурге снижены тарифы на горячую воду и отопление. По остальным коммунальным услугам рост тарифов заморожен. Таким образом до конца года петербуржцы сэкономят полтора миллиарда рублей, а за год эта сумма составит уже 3 миллиарда.
Читать в источнике
Александр Беглов
Очень важный момент, чтобы мы удержали эту ситуацию и чтобы разные структуры не использовали это в своих целях.
— Александр Беглов, российский политикНевские Новости 03:19
с чего всё началось

Беглов поручил разъяснить гражданам о заморозке тарифов

Врио губернатора Александр Беглов напомнил, что правительству удалось добиться минимального повышения тарифов на услуги ЖКХ для петербуржцев. Он призвал провести разъяснительную работу с горожанами.
Невские Новости03:19

Подробнее о событии

Системная и содержательная – эксперт о работе Александра Беглова

REGNUM06:06

Владислав Воронков: к системе тарифообразования есть серьезные вопросы

Петербургский дневник11:04

Петербуржцы сэкономят почти 3 млрд рублей на оплате за горячее водоснабжение и отопление

Невские Новости07:53

Власти: снабжающие компании Петербурга снизят издержки за счет новых технологий

ТАСС14:38

Александр Беглов поручил рассказать петербуржцам правду о тарифах

Санкт-Петербургские ведомости04:10

Петербуржцы узнают из квитанций, сколько денег сэкономили за счёт сокращения тарифов ЖКХ

78.ru04:02

«Бесхозяйственность должна уйти». Петербуржцам расскажут о замедлении роста тарифов в квитанциях

Фонтанка.Ру03:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 19:51, Вашингтон
Общество

Ли Даюй: японцы больше не считают за честь работать сверхурочно (Хуаньцю шибао, Китай) (Хуаньцю шибао)

В любой крупной компании наиболее трудолюбивыми и добросовестными считали сотрудников, которые позже всех покидали свои рабочие места.
Обновлено в 18:02
Общество

Парк Калинина в Уфе: заброшенный лес или креативный кластер?

Еще одна проблема парка Калинина — ливневая канализация, вероятно, проект не был доделан - вода с Проспекта Октября во время дождей устремляется в лес, прорезая в почве русло.
Обновлено в 12:00
Транспорт

Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера

«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. руб. или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено в 18:14
Политика

США призвали не допускать к работе в ПАСЕ попавших под санкции россиян

«По нашему мнению, если россияне возвращаются ПАСЕ, то Совет Европы не должен принимать каких-либо членов делегации, которые уже находятся под американскими санкциями или санкциями Евросоюза», — сказал дипломат, которого цитирует телеканал «Громадське ТВ».
Обновлено в 14:51
Армия и оружие

В ЛНР заявили об отступлении Украины с позиций в Донбассе

Обновлено в 16:52
Здоровье

Названы средства, которыми нельзя лечить солнечные ожоги

Специалисты рассказали, какими средствами нельзя бороться с солнечными ожогами в домашних условиях.
Обновлено в 09:22
Политика

В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.
Обновлено в 11:23
Футбол

«Андерлехт» презентовал Компани

"Андерлехт" официально представил нового игрока Венсана Компани.
Обновлено в 17:25
Общество

Расширен список профессий, которым положена 25% прибавка к пенсии

Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, которое расширило список пенсионеров, кому положена надбавка к пенсии в размере 25%.
Обновлено в 18:50
Политика

В России приготовились запретить грузинское вино

Доля грузинских вин в ассортименте крупных российских торговых сетей — Auchan, X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») и «Ленты» — составляет от пяти до девяти процентов.
Обновлено в 18:33
Хоккей

Россиянин Зубов включен в Зал хоккейной славы в Торонто

Помимо российского защитника в Зал хоккейной славы включены трехкратный обладатель Кубка Стэнли канадец Ги Карбонно, чех Вацлав Недомански, четырехкратная олимпийская чемпионка Хейли Уикенхайзер из Канады, а также генеральный менеджер "Питтсбурга" Джим Рутерфорд и тренер Джерри Йорк, являющийся самым успешным действующим наставником в Национальной ассоциации студенческого спорта.
Обновлено в 16:27
Гаджеты

Lenovo привезла в Россию компактный защищенный ноутбук. Цена

Мощный и недорогой ноутбук Lenovo Компания Lenovo выпустила в России компактный и производительный ноутбук ThinkBook S 13, основанный на процессорах Intel Core восьмого поколения семейства Whyskey Lake.
Обновлено в 10:06
Политика

Суд в Киеве отменил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича

Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о присвоении двум проспектам имен Степана Бандеры и Романа Шухевича, пишет УНИАН со ссылкой на адвоката Дмитрия Биловчука.
Обновлено в 17:39
Экономика

Орешкин предупредил о затяжном мировом кризисе

Следующий мировой экономический кризис может стать затяжным. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, передает РИА Новости.
Обновлено в 13:15
Технологии

На ЕГЭ разрешат искать информацию в интернете

На ЕГЭ по гуманитарным предметам в России планируется разрешить поиск информации в интернете.
Обновлено в 19:06
Происшествия

Следствие ищет возможных соучастников московского отравителя

Следствие устанавливает все эпизоды и ищет возможных соучастников московского отравителя, который предлагал жертвам выпить напиток, и когда им становилось плохо – грабил, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Обновлено в 15:20
Происшествия

В Бурятии проверят информацию эвенков о произволе нефритчиков

Информацию проверят Сегодня стало известно, что глава Бурятии Алексей поручил создать межведомственную комиссию по обращению жителей Россошино.
Обновлено в 01:47
Общество

«Ну что, мы вас всех уже избили?» Что на самом деле происходит в Грузии и как изменилось отношение к туристам из России

Пока федеральные каналы нагнетают обстановку и ищут американский след в грузинском протесте, «Новая» поговорила с местными жителями, чтобы узнать, на самом ли деле в Грузию стало опасно ехать.
Обновлено в 12:47
Экономика

Европа признала Россию лидером по отказу от доллара США

В 2018 году Россия стала одним из основных драйверов дедолларизации.
Обновлено в 18:36
Политика

Глава Мурманской области уволил зама после прямой линии с президентом

Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис на совещании в правительстве заявил, что решил уволить замгубернатора Инну Погребняк, отвечавшую за медицину в регионе.
Обновлено вчера в 03:55
Происшествия

Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии

Полиция обнаружила автомобиль кассирши из башкирского города Салават Луизы Хайруллиной, которая исчезла вместе с семьей после хищения более 20 миллионов рублей.
Обновлено в 16:26
Политика

В Грузии предложили организовать для россиян шаттлы из Баку и Еревана

Глава организации Шалва Алавердашвили рассказал о необходимости запуска бесплатных автобусных маршрутов из аэропортов Баку, Еревана и турецкого Трабзона.
Обновлено в 01:21
Общество

В Сан-Франциско запретили все виды электронных сигарет

Сан-Франциско стал первым городом в США, где запретили все виды электронных сигарет. Соответствующее решение принял городской совет.
Обновлено в 19:01
Футбол

Нападающий «Витесса»: «Никто не любит такие тренировки Слуцкого»

Нападающий "Витесса" Томас Бейтинк рассказал о работе с Леонидом Слуцким при подготовке к новому сезону.
Обновлено в 17:17
Наука

Обнаружен огромный запас пресной воды под Атлантическим океаном

Обновлено вчера в 22:17
Энергетика

Минэнерго и Минфин договорились о механизме компенсации нефтяникам

Минэнерго и Министерство финансов России согласовали источники компенсации нефтяным компаниям за поставки топлива на внутренний рынок в рамках демпфирующего механизма на 2020 год.
Обновлено в 14:11
Происшествия

В Москве загорелся гектар травы и деревьев

Трава и деревья загорелись на северо-западе Москвы на площади около 1 гектара, пожарным удалось сбить открытое горение, на помощь направлены вертолеты, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 14:43
Шоу-бизнес

У отца Началовой рак кишечника, сообщили на Первом канале

У отца Юлии Началовой был обнаружен рак кишечника.
Обновлено в 13:36
Политика

Суд обязал ЦИК Украины рассмотреть документы партии Саакашвили

Согласно решению суда, Центризбирком обязан повторно рассмотреть документы, поданные 20.06 2019 кандидатами в депутаты Украины от партии "Движение новых сил".
Обновлено в 16:51
Шоу-бизнес

Дана Борисова призвала спасать от алкоголизма Марину Хлебникову

Телеведущая Дана Борисова призвала спасать певицу Марину Хлебникову после того, как увидела её в шоу «Привет, Андрей!», посвящённом продюсеру Бари Алибасову.
Обновлено в 10:14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное