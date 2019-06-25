Экономика
Петербуржцы сэкономят 3 миллиарда рублей в год на снижении тарифовРоссийская газета 07:39
В Петербурге снижены тарифы на горячую воду и отопление. По остальным коммунальным услугам рост тарифов заморожен. Таким образом до конца года петербуржцы сэкономят полтора миллиарда рублей, а за год эта сумма составит уже 3 миллиарда.
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Очень важный момент, чтобы мы удержали эту ситуацию и чтобы разные структуры не использовали это в своих целях.
— Александр Беглов, российский политикНевские Новости 03:19
с чего всё началось
Временно исполняющий обязанности губернатора указал на то, что благодаря заморозке и даже снижению некоторых тарифов жители Петербурга уже за второе полугодие 2019 года смогут сэкономить порядка 1,5 миллиарда рублей.Невские Новости03:19
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Прирост турпотока в Петербурге в 2019 году составит около 10 процентов
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