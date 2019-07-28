Армия и оружие

Петербуржцы поделились фотографиями с Главного военно-морского парадаРоссийская газета 09:55

Главный военно-морской парад стал, без сомнения, самым ожидаемым событием июля в Петербурге. Накануне Дня ВМФ в гостиницах в центре Северной столицы практически не осталось свободных мест, туристы приехали в Петербург со всей страны.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 17:19, Вашингтон
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