Армия и оружие
Петербуржцы поделились фотографиями с Главного военно-морского парадаРоссийская газета 09:55
Главный военно-морской парад стал, без сомнения, самым ожидаемым событием июля в Петербурге. Накануне Дня ВМФ в гостиницах в центре Северной столицы практически не осталось свободных мест, туристы приехали в Петербург со всей страны.
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12 кораблей-гигантов и подводная лодка. Как в Кронштадте прошел Главный военно-морской парад
Телеканал Санкт-Петербург09:48
«Полтава», корабли из Индии и Китая: Чем удивил главный морской парад в День ВМФ в Петербурге
КП - Санкт-Петербург11:00
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