Армия и оружие

В Петербурге завершился главный военно-морской парадТАСС 05:19

Главный военно-морской парад с участием кораблей от четырех флотов и Каспийской флотилии ВМФ России завершился в Санкт-Петербурге. Парад принимал президент России, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ Владимир Путин.
Читать в источнике
Комментировать256

Подробнее о событии

Так героев России еще не славили. Иностранные адмиралы — удивлены

URA.Ru10:13

Как прошёл Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге? Что он показал?

REGNUM11:27

Путин провёл смотр парадной линии кораблей на Кронштадтском рейде

RT на русском03:00

Петербург и Кронштадт встретили Главный военно-морской парад

ТАСС08:59

Путин поучаствовал в военно-морском параде в честь Дня ВМФ в Петербурге

РБК04:59

Главный Военно-морской парад страны: зрелищно, мощно, масштабно

Online47.ru09:24

Путин провел смотр парадной линии кораблей на Кронштадтском рейде

РИА Новости02:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 22:03, Вашингтон
Происшествия

Экс-сотрудник администрации президента РФ получил 4,5 года за мошенничество

Бывший начальник департамента администрации президента России Михаил Горбатов, который одновременно был штатным сотрудником ФСБ, признан 235-м гарнизонным военным судом виновным в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 19:54
Футбол

Дзюба заявил, что Аршавин в футболе не разбирается

Дзюба заявил, что рад за голкипера, но затем добавил: «Есть просьба: уберите Аршавина от выбора лучших игроков — он в футболе не разбирается, поэтому пусть будет кто-нибудь другой» Игра с «Оренбургом» закончилась со счетом 2:0 в пользу «Зенита».
Обновлено в 15:48
Здоровье

В ФОМС напомнили о максимальных сроках ожидания приема врача

Глава Федерального фонда обязательного медицинского страхования Наталья Стадченко озвучила сроки ожидания приема у врачей всех специализаций, которые прописаны в программе государственных гарантий.
Обновлено в 02:06
Происшествия

В Москве на несанкционированной акции задержали более тысячи человек

Полиция задержала 1074 человека на несанкционированной акции в центре Москвы за различные правонарушения, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено вчера в 14:36
Происшествия

В результате атаки боевиков в Нигерии погибли 65 человек

Обновлено в 20:49
Происшествия

Навального доставили из спецприёмника в больницу

Обновлено в 07:14
Происшествия

Во Владивостоке осудят сбившего насмерть женщину с ребенком водителя

На улице 40 лет ВЛКСМ во Владивостоке водитель не учел уклон проезжей части, не справившись с управлением, выехал на тротуар и сбил трех пешеходов.
Обновлено в 20:49
Политика

В России осудили протест Украины из-за визита Медведева в Крым

Протест МИД Украины из-за поездки премьер-министра Дмитрия Медведева в Крым раскритиковали в обеих палатах российского парламента.
Обновлено в 16:50
Армия и оружие

Случилось то, что при Порошенко было невозможным

Официальные представители Киева, пожалуй, впервые не в Минске пожали руки представителям ЛНР. Событие для Украины из ряда вон выходящее.
Обновлено в 14:21
Происшествия

NBC: на фестивале в Калифорнии произошла стрельба

Стрельба произошла на гастрономическом фестивале Gilroy Garlic Festival в штате Калифорния.
Обновлено в 21:31
Авто

Renault Trafic превратили в бюджетный фургон Dacia Sandman

За основу новинки под названием Dacia Sandman легла короткая колесная база Trafic с задней дверью, которая дает дополнительную крытую зону за пределами фургона.
Обновлено в 08:51
Происшествия

В Индии семеро детей утонули при попытке помыться в канаве с водой

Обновлено в 20:35
Экономика

Дмитрий Бутрин о том, куда исчезли околобюджетные споры

В 2019 году бюджетный процесс выглядит совсем иначе, вернее, он никак не выглядит: по состоянию на конец июля 2019 года нет не только ни единой цифры параметров будущего федерального бюджета, но и никакого интереса к тому, как они могли бы выглядеть.
Обновлено в 18:18
Энергетика

«Северный поток» возобновил работу после ремонта раньше срока

Газопровод «Северный поток», проходящий из России в Германию через Балтийское море, возобновил работу после ежегодного планового ремонта раньше срока.
Обновлено в 08:11
Армия и оружие

В ДНР заявили о бунте украинских военных

Обновлено в 14:19
Политика

Готовиться к военной интервенции в Россию призвали на Украине

Ранее сообщалось, что Украина готовится к "вторжению" России.
Обновлено в 13:43
Общество

Уровень воды в реке Ия в Тулуне поднялся выше критического

Уровень воды в реке Ия в городе Тулун Иркутской области поднялся до отметки 708 см, то есть выше критического уровня на 8 см.
Обновлено в 10:07
Политика

ОБСЕ: языковая политика на Украине вносит дискриминацию

Верховный комиссар ОБСЕ по делам нацменьшинств Ламберто Заньер считает, что языковая политика, сложившаяся на Украине, нарушает права национальных меньшинств и вносит элементы дискриминации.
Обновлено в 21:09
Общество

Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 29 июля по 2 августа

«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 29 июля по 2 августа 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Отношения пока еще сложные, но уже можно найти выход из ситуации.
Обновлено в 20:51
Космос

Теорию относительности Эйнштейна подтвердили ученые

Наблюдения за сверхмассивной черной дырой Стрельцом A*, расположенной в центре Млечного Пути, позволили ученым в очередной раз подтвердить общую теорию относительности Альберта Эйнштейна.
Обновлено 26 июля в 03:33
Авто

Назван ТОП-5 автомобилей, не теряющих в цене при перепродаже

Эксперты назвали пятерку автомобилей, которые со временем при перепродаже не теряют в цене.
Обновлено в 04:34
Транспорт

В России появится сервис о дорожных пробках на основе искусственного интеллекта

Как уточнили в "Автонете", новый сервис появится в 2022 году.
Обновлено в 20:05
Авто

Официально подтвердили стоимость «Русского Гелика» на базе Lada 4x4

Надежды оказались тщетными: как рассказали «РГ» представители предприятия, новинка действительно продается за 1,2 млн рублей.
Обновлено вчера в 12:36
Наука

Российские ученые удостоены премии в США за открытие

Открытие ученых из России было причиной их награждения престижной премией на американском конкурсе промышленных инноваций.
Обновлено вчера в 21:02
Гаджеты

Глава Redmi намекнул на скорый выпуск Redmi Note 8

У Xiaomi в августе выйдет флагманский смартфон Mi Mix 3s с модемом 5G, а Redmi, судя по всему, уже планирует выпуск Redmi Note 8. На это указывает сообщение главы бренда Лю Вейбинга (Lu Weibing), опубликованное в социальной сети Weibo.
Обновлено в 15:26
Общество

Умерла самая умная собака в мире

Обновлено в 20:46
Армия и оружие

В Ливии подбили два украинских Ил-76

По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено в 07:20
Театры

В Приморском театре кукол пошли на смелый эксперимент

В Приморском театре кукол прошла генеральная репетиция нового спектакля «Военная тайна».
Обновлено в 20:11
Политика

ЕС резко осудил задержания протестующих в Москве

Обновлено в 04:19
Экономика

Фармритейлеры теряют покупателей

Фармритейлеры теряют покупателей Июнь оказался провальным для аптечных сетей: их продажи упали на 4,7%. В целом по итогам первого полугодия коммерческий рынок лекарств сократился впервые как минимум с 2016 года — на 3,9% в натуральном выражении.
Обновлено в 12:29
ещё по теме
Главное