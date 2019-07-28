Армия и оружие
В Петербурге завершился главный военно-морской парадТАСС 05:19
Главный военно-морской парад с участием кораблей от четырех флотов и Каспийской флотилии ВМФ России завершился в Санкт-Петербурге. Парад принимал президент России, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ Владимир Путин.
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Экс-сотрудник администрации президента РФ получил 4,5 года за мошенничество
Бывший начальник департамента администрации президента России Михаил Горбатов, который одновременно был штатным сотрудником ФСБ, признан 235-м гарнизонным военным судом виновным в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 19:54
Футбол
Дзюба заявил, что Аршавин в футболе не разбирается
Дзюба заявил, что рад за голкипера, но затем добавил: «Есть просьба: уберите Аршавина от выбора лучших игроков — он в футболе не разбирается, поэтому пусть будет кто-нибудь другой» Игра с «Оренбургом» закончилась со счетом 2:0 в пользу «Зенита».
Обновлено в 15:48
Здоровье
В ФОМС напомнили о максимальных сроках ожидания приема врача
Глава Федерального фонда обязательного медицинского страхования Наталья Стадченко озвучила сроки ожидания приема у врачей всех специализаций, которые прописаны в программе государственных гарантий.
Обновлено в 02:06
Происшествия
В Москве на несанкционированной акции задержали более тысячи человек
Полиция задержала 1074 человека на несанкционированной акции в центре Москвы за различные правонарушения, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено вчера в 14:36
Происшествия
В результате атаки боевиков в Нигерии погибли 65 человек
Обновлено в 20:49
Происшествия
Навального доставили из спецприёмника в больницу
Обновлено в 07:14
Происшествия
Во Владивостоке осудят сбившего насмерть женщину с ребенком водителя
На улице 40 лет ВЛКСМ во Владивостоке водитель не учел уклон проезжей части, не справившись с управлением, выехал на тротуар и сбил трех пешеходов.
Обновлено в 20:49
Политика
В России осудили протест Украины из-за визита Медведева в Крым
Протест МИД Украины из-за поездки премьер-министра Дмитрия Медведева в Крым раскритиковали в обеих палатах российского парламента.
Обновлено в 16:50
Армия и оружие
Случилось то, что при Порошенко было невозможным
Официальные представители Киева, пожалуй, впервые не в Минске пожали руки представителям ЛНР. Событие для Украины из ряда вон выходящее.
Обновлено в 14:21
Происшествия
NBC: на фестивале в Калифорнии произошла стрельба
Стрельба произошла на гастрономическом фестивале Gilroy Garlic Festival в штате Калифорния.
Обновлено в 21:31
Авто
Renault Trafic превратили в бюджетный фургон Dacia Sandman
За основу новинки под названием Dacia Sandman легла короткая колесная база Trafic с задней дверью, которая дает дополнительную крытую зону за пределами фургона.
Обновлено в 08:51
Экономика
Дмитрий Бутрин о том, куда исчезли околобюджетные споры
В 2019 году бюджетный процесс выглядит совсем иначе, вернее, он никак не выглядит: по состоянию на конец июля 2019 года нет не только ни единой цифры параметров будущего федерального бюджета, но и никакого интереса к тому, как они могли бы выглядеть.
Обновлено в 18:18
Энергетика
«Северный поток» возобновил работу после ремонта раньше срока
Газопровод «Северный поток», проходящий из России в Германию через Балтийское море, возобновил работу после ежегодного планового ремонта раньше срока.
Обновлено в 08:11
Армия и оружие
В ДНР заявили о бунте украинских военных
Обновлено в 14:19
Политика
Готовиться к военной интервенции в Россию призвали на Украине
Ранее сообщалось, что Украина готовится к "вторжению" России.
Обновлено в 13:43
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне поднялся выше критического
Уровень воды в реке Ия в городе Тулун Иркутской области поднялся до отметки 708 см, то есть выше критического уровня на 8 см.
Обновлено в 10:07
Политика
ОБСЕ: языковая политика на Украине вносит дискриминацию
Верховный комиссар ОБСЕ по делам нацменьшинств Ламберто Заньер считает, что языковая политика, сложившаяся на Украине, нарушает права национальных меньшинств и вносит элементы дискриминации.
Обновлено в 21:09
Общество
Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 29 июля по 2 августа
«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 29 июля по 2 августа 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Отношения пока еще сложные, но уже можно найти выход из ситуации.
Обновлено в 20:51
Космос
Теорию относительности Эйнштейна подтвердили ученые
Наблюдения за сверхмассивной черной дырой Стрельцом A*, расположенной в центре Млечного Пути, позволили ученым в очередной раз подтвердить общую теорию относительности Альберта Эйнштейна.
Обновлено 26 июля в 03:33
Авто
Назван ТОП-5 автомобилей, не теряющих в цене при перепродаже
Эксперты назвали пятерку автомобилей, которые со временем при перепродаже не теряют в цене.
Обновлено в 04:34
Транспорт
В России появится сервис о дорожных пробках на основе искусственного интеллекта
Как уточнили в "Автонете", новый сервис появится в 2022 году.
Обновлено в 20:05
Авто
Официально подтвердили стоимость «Русского Гелика» на базе Lada 4x4
Надежды оказались тщетными: как рассказали «РГ» представители предприятия, новинка действительно продается за 1,2 млн рублей.
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Наука
Российские ученые удостоены премии в США за открытие
Открытие ученых из России было причиной их награждения престижной премией на американском конкурсе промышленных инноваций.
Обновлено вчера в 21:02
Гаджеты
Глава Redmi намекнул на скорый выпуск Redmi Note 8
У Xiaomi в августе выйдет флагманский смартфон Mi Mix 3s с модемом 5G, а Redmi, судя по всему, уже планирует выпуск Redmi Note 8. На это указывает сообщение главы бренда Лю Вейбинга (Lu Weibing), опубликованное в социальной сети Weibo.
Обновлено в 15:26
Общество
Умерла самая умная собака в мире
Обновлено в 20:46
Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено в 07:20
Театры
В Приморском театре кукол пошли на смелый эксперимент
В Приморском театре кукол прошла генеральная репетиция нового спектакля «Военная тайна».
Обновлено в 20:11
Политика
ЕС резко осудил задержания протестующих в Москве
Обновлено в 04:19
Экономика
Фармритейлеры теряют покупателей
Фармритейлеры теряют покупателей Июнь оказался провальным для аптечных сетей: их продажи упали на 4,7%. В целом по итогам первого полугодия коммерческий рынок лекарств сократился впервые как минимум с 2016 года — на 3,9% в натуральном выражении.
Обновлено в 12:29