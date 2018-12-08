Футбол

Петербуржцы поддержали переименование станции метро в честь «Зенита»
Piter.tv
07:36

В опросе приняло участие 2006 жителей Северной Столицы старше 16 лет Почти половина жителей Санкт-Петербурга поддерживают идею переименования станции метро "Новокрестовская" в "Зенит". Об этом свидетельствуют данные социологического исследования агентства АСИ.
Piter.tv07:36

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Почти половина петербуржцев проголосовали за переименование «Новокрестовской» в «Зенит»

Петербургский дневник08:20

Петербуржцы высказались за появление станции «Зенит»

Матч ТВ08:34

Петербуржцы высказались за появление станции «Зенит»

Sportbox.RU08:34

В Санкт-Петербурге может появиться станция «Зенит»

Газета.Ru07:13

44% петербуржцев выступили за переименование станции метро в честь «Зенита»

РИА Новости03:44

Почти половина жителей Петербурга хотят переименовать станцию метро в честь «Зенита»

78.ru06:37

Вопрос о переименовании метро «Новокрестовская» в «Зенит» могут поднять при новых властях Петербурга - источник

Интерфакс - Россиявчера в 10:55
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Новокрестовская
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