Происшествия
Петербуржцы несут цветы в память о жертвах теракта в метроСанкт-Петербургские ведомости 07:17
Жители Петербурга возлагают цветы на станции «Технологический институт» в память о погибших при теракте в метро. Взрыв в подземке прогремел ровно два года назад, 3 апреля 2017 года. Горожане весь день несут цветы к скамейке на платформе и к вестибюлю станции на Московском проспекте.
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Церемония возложения цветов у станции метро «Технологический институт»
Новости Адмиралтейского района Санкт-Петербургавчера в 05:15
На здании вестибюля станции «Технологический институт» установят памятный знак о погибших в теракте
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