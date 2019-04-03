Петербуржцы несут цветы в память о жертвах теракта в метроСанкт-Петербургские ведомости 07:17

Жители Петербурга возлагают цветы на станции «Технологический институт» в память о погибших при теракте в метро. Взрыв в подземке прогремел ровно два года назад, 3 апреля 2017 года. Горожане весь день несут цветы к скамейке на платформе и к вестибюлю станции на Московском проспекте.

Петербуржцы несут цветы в память о жертвах теракта в метро

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