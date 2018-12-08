Футбол

Петербуржцы хотят переименовать «Новокрестовскую» в «Зенит»
Мойка78
10:58

Почти половина петербуржцев в возрасте от 16 до 54 лет поддерживают идею переименовать станцию метро "Новокрестовская" в "Зенит". Станция подземки находится недалеко от домашней арены петербургской футбольной команды. Такой опрос провели специалисты Агентства социальной информации (АСИ).
Мойка7810:58

Подробнее о событии

Почти половина петербуржцев проголосовала за переименование «Новокрестовской» в «Зенит»

Петербургский дневник08:20

Петербуржцы высказались за появление станции «Зенит»

Матч ТВ08:34

Петербуржцы высказались за появление станции «Зенит»

Sportbox.RU08:34

44% петербуржцев поддержали идею переименования станции метро в честь «Зенита»

Sport24.ru10:28

44% петербуржцев выступили за переименование станции метро в честь «Зенита»

РИА Новости03:44

Почти половина жителей Петербурга хотят переименовать станцию метро в честь «Зенита»

78.ru06:37

Вопрос о переименовании метро «Новокрестовская» в «Зенит» могут поднять при новых властях Петербурга - источник

Интерфакс - Россиявчера в 10:55
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Новокрестовская
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