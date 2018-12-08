Новокрестовская

Станция Петербургского метрополитена. Расположена на Невско-Василеостровской линии, между станциями «Приморская» и «Беговая». Расположена на западном берегу Крестовского острова, рядом с футбольным стадионом, одна из двух станций острова. «Новокрестовская» стала первой станцией метро в Петербурге, которая располагается непосредственно на берегу Невской губы. Открытие состоялось 26 мая 2018 года. Название станции связано с деревней Новокрестовская, располагавшейся ранее в западной части острова. Единственная станция Петербургского метрополитена с боковыми платформами, не являющаяся конечной.