Общество
Петербуржцы атаковали визовый центр Финляндии на МаратаНевские Новости 06 августа в 07:39
Уже не первый день в визовом центре Финляндии на Марата собираются большие очереди из желающих сдать документы на шенгенскую визу или получить ее. Вероятно, наплыв людей связан с недавними новостями об ужесточении визового режима. Впрочем, аналогичная ситуация наблюдалась и 2 августа.
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«Визовую политику ужесточили под давлением ЕС». Популярный у россиян гипермаркет боится недосчитаться покупателей
Фонтанка.Ру06 августа в 11:08
В визовом центре на Марата в очереди у входа стоят более 250 человек
АиФ Санкт-Петербург06 августа в 10:58
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 13:07, Вашингтон
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Ранее рабочую группу по изучению материалов о возможном вмешательстве извне в выборную кампанию в Российской Федерации предложил создать лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, писал News.ru.
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