Общество

Петербургским школьникам дали задание написать письмо отцу на фронт
Российская газета
08:58

Петербурженка возмутилась тем, что ее дочери-четверокласснице дали шокирующее домашнее задание по русскому языку - представить, что ее папа ушел на войну, и написать письмо отцу на фронт. Выполняя это задание, десятилетняя девочка разрыдалась.
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