Общество

Петербургских сторонников Навального оштрафовали на 7,3 млн рублейREGNUM 18:21

Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга обязал координатора петербургского штаба Алексея Навального Дениса Михайлова и пресс-секретаря движения «Весна» Богдана Литвина выплатить 7,3 млн рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.
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«Позиция ответчиков, построенная на попытках подменять понятия, их восприятии законодательства, сравнении незаконных митингов с законными публичными мероприятиями, чтением НПА (Нормативный правовой акт — МЗ) только в части и т.д. и т.п. выглядела не слишком убедительно, кроме пустых, хоть и громких разговоров представителей, противопоставить требованиям истца Литвину и Михайлову было почти нечего, в связи с чем, суд исковые требования удовлетворил в части», — говорится
 в канале официальной пресс-службы судов Петербурга.
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