Петербургских сторонников Навального оштрафовали на 7,3 млн рублейREGNUM 18:21

с чего всё началось

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Происшествия Отец Децла назвал ерундой сообщения о результатах экспертизы Сообщения СМИ о результатах экспертизы по факту смерти рэпера Децла (Кирилла Толмацкого), скончавшегося в ночь на 3 февраля в Ижевске, являются недостоверными.

Происшествия При землетрясении в Азербайджане пострадали три человека В результате землетрясения в Азербайджане не менее трёх человек получили травмы.

Общество Директору приморской школы грозит штраф за скандальный урок Куренной подчеркнул, что дело уже направлено на рассмотрение в суд. По этой статье директору может грозить штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

Общество Скончался корреспондент НТВ Юрий Кучинский В возрасте 42 лет умер корреспондент НТВ Юрий Кучинский. Об этом 5 февраля сообщила пресс-служба телеканала.

Происшествия Лидера «Коррозии металла» задержали за выступление в форме вермахта Отмечается, что лидер группы выходил на сцену в костюме, похожем на форму солдат вермахта.

Происшествия В Лондоне вандалы осквернили могилу Карла Маркса На лондонском Хайгетском кладбище неизвестные злоумышленники осквернили могилу Карла Маркса и его супруги Женни Вестфален, передает ТАСС.

Хоккей Александр Овечкин стал лучшим российским бомбардиром в истории НХЛ Овечкин заложил вираж и, сделав передачу на Ти-Джея Оши, заработал 1180-е очко в НХЛ, обойдя Сергея Федорова и став самым результативным россиянином в истории лиги. pic.twitter.com/1LkhcwyaOf — NHL Россия (@NHLrussia) 6 февраля 2019 г. Чтобы забросить 644 шайбы и отдать 536 результативных передач, Овечкину потребовалось провести 1055 игр в 14 сезонах.

Футбол Адвокат Мамаева считает, что адекватной мерой пресечения будет подписка о невыезде или залог Адвокат находящегося в СИЗО полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил, что изучение материалов дела в преддверии заседания по ходатайству следствия о продлении срока содержания футболиста под стражей до 8 апреля не изменило позицию стороны защиты.

Политика СМИ назвали дату встречи Трампа и Ким Чен Ына Американский президент Дональд Трамп намерен встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном 27 и 28 февраля во Вьетнаме.

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Наука 1054 человека помогли найти кишечные бактерии, связанные с депрессией Выяснилось, что у людей с депрессией, вне зависимости от лечения антидепрессантами, была нехватка бактерий родов Coprococcus и Dialister.

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