Общество
Петербургский школьник создал профсоюз, чтобы изменить систему образования
Петербургский школьник создал профсоюз, чтобы изменить систему образованияBFM.ru13:36
Школьника, решившего создать свой профсоюз, никто не отчисляет. В администрации Выборгского района Санкт-Петербурга по просьбе Business FM прокомментировали историю с подростком, который решил изменить систему образования в стране, начав со своей школы.
BFM.ru13:36
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с чего всё началось
Организация появилась три недели назад. В нее сразу же вступили около 30 человек. На момент написания заметки в профсоюзе состояли порядка 170 школьников.Snob.ru05:58
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