Общество

Профсоюз школьников появился в Петербурге
News.ru
16:35

В городском комитете по образованию заявили, что юноша не допустил каких-либо нарушений. Организация, в которую вступили около 170 человек, появилась около трёх недель назад, пишет «Сноб».
News.ru16:35
с чего всё началось

Создавшему профсоюз школьников петербуржскому школьнику угрожают отчислением и прокуратурой

Организация появилась три недели назад. В нее сразу же вступили около 30 человек. На момент написания заметки в профсоюзе состояли порядка 170 школьников.
Snob.ru05:58

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