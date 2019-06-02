Общество
Петербургский оборонный завод перешел на четырехдневную рабочую неделюPiter.tv 15:15
В Петербурге рабочих завода "Техприбор" с 1 июня перевели на четырехдневную рабочую неделю, сообщила Фонтанка. Также в перспективе сотрудникам могут сократить заработные платы на 20%. Руководство копании уверяет, что это временная трудность.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Трудоднями не вышли. Петербургский завод военных авиаприборов начал экономить на рабочих
Фонтанка.Рувчера в 05:59
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 21:52, Ашберн
Происшествия
Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы
Следователи предъявили обвинение в убийстве заместителя председателя районной Общественной палаты Евгении Исаенковой экс-главе Раменского района Московской области Андрею Кулакову.
Обновлено в 12:55
Футбол
«Касымпаша» уволила главного тренера спустя 4 часа после назначения
Сегодня, 1-го июня, тренер Ибрагим Узульмез подписал пятилетний контракт с турецкой «Касымпашу».
Обновлено в 14:18
Здоровье
Медики назвали причины возникновения рака легких
Британские медики после результатов исследования назвали основные причины возникновения рака легких.
Обновлено в 08:41
Шоу-бизнес
Дочь Алсу отдала миллион рублей на благотворительность
«Вы понимаете, когда Абрамова стала победителем шоу "Голос", она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: "Я вам передаю этот миллион для ваших деток"», — сказал Вавилов.
Обновлено в 11:53
Футбол
На поле финального матча Лиги чемпионов выбежала полуголая фанатка
На поле финального матча Лиги чемпионов выбежала полуголая болельщица, передает "Советский спорт".
Обновлено в 16:28
Происшествия
Пир заключенных в колонии под Орлом проверит прокуратура
На опубликованном местными СМИ видео один из заключенных предлагает отпраздновать Пасху за пышно накрытыми столами от криминальных авторитетов.
Обновлено в 14:06
Авто
Опубликованы дебютные изображения 4-дверного пикапа Lada 4x4
Независимые дизайнеры портала «Колёса.ру» представили, как бы выглядела культовая модель в облике четырехдверного тюнингованного пикапа.
Обновлено вчера в 09:02
Армия и оружие
ПВО Сирии сбили ракеты противника к югу от Дамаска
Сирийские силы противовоздушной обороны поразили воздушные цели противника в южных окраинах Дамаска.
Обновлено в 21:20
Здоровье
Онищенко назвал безответственным заявление о пользе укусов клещей
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал заявление заслуженного врача России Натальи Толоконской о том, что укус клеща помогает выработать естественный иммунитет к инфекциям.
Обновлено в 11:42
Политика
Трамп призвал Лондон не выплачивать Брюсселю отступных за Brexit
Президент США Дональд Трамп призвал власти Великобритании не выплачивать Брюсселю отступных в размере 39 млрд фунтов (порядка $50 млрд) за неисполнение обязательств перед ЕС в связи с выходом из сообщества.
Обновлено в 18:11
Шоу-бизнес
Жена хоккеиста Макарова Кудрявцева опубликовала фото дочки
Супруга российского хоккеиста Игоря Макарова телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала фотографии новорожденной дочки, передает "Советский спорт".
Обновлено в 18:35
Единоборства
Густафссон завершил карьеру. Итоги турнира ММА Fight Night
Потерпел поражение от Энтони Смита и заявил о завершении спортивной карьеры известный шведский полутяжеловес Александр Густафссон 1 июня на турнире смешанных единоборств (ММА) UFC Fight Night 153.
Обновлено в 16:01
Происшествия
Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана
Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено в 13:51
Общество
Племянница Скрипаля опубликовала первую главу книги об отравлении дяди
Первую главу книги женщина разместила 2 июня на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Обновлено в 20:15
Культура
В Севастополе пройдет гастрольный тур театра Российской армии
ЦАТРА представит 5 спектаклей комедии "Венеция в снегу" и "Дом под снос", "Главная роль" и "Завещание целомудренного бабника", а также историю в двух частях "Саня, Ваня, с ними Римас".
Обновлено вчера в 12:41
Происшествия
Появилось видео наезда автомобиля на толпу людей в Петербурге
В Сети появилось видео наезда автомобиля на толпу пешеходов в Петроградском районе Санкт-Петербурга, передает "Фонтанка.ру".
Обновлено в 16:20
Шоу-бизнес
Наташа Королева отметила 46-летие с Надеждой Бабкиной и вдовой Кобзона
После выступления, посмотреть которое пришли ее муж Тарзан, Стас Михайлов с семьей, вдова Иосифа Кобзона Нелли и другие, был организован праздничный ужин.
Обновлено в 10:21
Происшествия
При столкновении поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек
При столкновении пассажирского поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек.
Обновлено в 14:32
Общество
Умер французский философ Мишель Серр
Французский философ, писатель и социолог Мишель Серр умер на 89-м году жизни, сообщает агентство France Presse.
Обновлено в 17:27
Авто
Чем опасна ночевка на АЗС во время путешествия на машине на юг
Обновлено в 06:05
Космос
Опубликована первая съемка солнечного затмения 1900 года
Британский институт кино (BFI) опубликовал первые документальные кадры, запечатлевшие солнечное затмение.
Обновлено 30 мая в 17:00
Политика
В Совфеде прокомментировали запрет на поставки топлива на Украину
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал вступление в силу запрета на поставки угля и нефтепродуктов из России в Украину.
Обновлено в 11:22
Политика
Малайзия сомневается в результатах расследования крушения МН17
Глава малайзийского правительства Махатхир Мохамад выразил мнение о том, что расследование крушения Boeing-777 в 2014 году, слишком политизировано.
Обновлено вчера в 04:36
Происшествия
Футболиста Неймара обвинили в изнасиловании
Нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии по футболу Неймара обвинили в изнасиловании, пишет 1 июня GloboEsporte.
Обновлено в 18:35
Политика
Надежда Савченко считает, что Украина «проиграла бой» за Донбасс
Начало выдачи Москвой российских паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко назвала очередным "проигранным боем" за Донбасс.
Обновлено в 21:35
Политика
Япония передумала заключать с РФ соглашение по мирному договору в июне
Ранее японская сторона рассчитывала выйти на рамочное соглашение по мирному договору к саммиту G20 Правительство Японии приняло решение отказаться от идеи заключить с РФ рамочное соглашение по мирному договору в конце июня, пишет The Asahi Shimbun.
Обновлено вчера в 21:29
Общество
Гороскоп на неделю с 3 по 9 июня: звезды нам благоволят
Самое главное, чтобы вы не думали, что ваши усилия напрасны. Для этого постарайтесь хорошо отдохнуть на выходных, вам нужно восстановиться.
Обновлено в 08:45
Армия и оружие
Военный контингент США в Польше увеличится на тысячу человек
Обновлено вчера в 19:27