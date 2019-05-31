Политика
Петербургский оборонный завод перешел на четырехдневную рабочую неделюPiter.tv вчера в 15:15
В Петербурге рабочих завода "Техприбор" с 1 июня перевели на четырехдневную рабочую неделю, сообщила Фонтанка. Также в перспективе сотрудникам могут сократить заработные платы на 20%. Руководство копании уверяет, что это временная трудность.
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Трудоднями не вышли. Петербургский завод военных авиаприборов начал экономить на рабочих
Фонтанка.Ру31 мая в 05:59
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено вчера в 23:59, Ашберн
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Во время финального матча Лиги чемпионов между английскими клубами «Ливерпуль» и «Тоттенхэм Хотспур» на поле стадиона «Ванда Метрополитано» в Мадриде выбежала болельщица.
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Национальный и внутрисетевой роуминг законодательно отменяют в России с 1 июня.
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Происшествия
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Количество пострадавших в результате трех взрывов на предприятии "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области увеличилось до 19 человек.
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Происшествия
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Два начиненных взрывчаткой автомобиля взорвались возле штаба Ливийской национальной армии (ЛНА) в городе Дерн на востоке страны.
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В ПФР разъяснили, когда можно получить добавку к пенсии
При выходе на пенсию россияне смогут получить средства, сформированные по программе государственного софинансирования пенсионных накоплений.
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Бразильского футболиста Неймара обвинили в изнасиловании
Обновлено вчера в 22:18
Экономика
Уголовник Ходорковский рассуждал о коррупции на гаагском форуме
Беглый бизнесмен Михаил Ходорковский выступил перед правозащитниками и студентами Лейденского университета в рамках организованного фондом RaamOpRusland форума.
Обновлено вчера в 12:00
Армия и оружие
В КНР выразили протест против действий США в Южно-Китайском море
По словам Фэнхэ, Пекин «выражает протест против последних действий и подходов американской стороны по Южно-Китайскому морю и тайваньской проблеме».
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Политика
Зеленский вернул уволенного Порошенко детского омбудсмена
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Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы
Следователи предъявили обвинение в убийстве заместителя председателя районной Общественной палаты Евгении Исаенковой экс-главе Раменского района Московской области Андрею Кулакову.
Обновлено вчера в 12:55
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Смит досрочно победил Густафссона, Ракич нокаутировал Мануву
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Обновлено вчера в 16:01
Происшествия
СК показал видео задержания экс-главы Ивановской области
В своем YouTube-канале Следственный комитет (СК) РФ выложил видеозапись, на кадрах которой запечатлено задержание бывшего главы Ивановской области Павла Конькова, подозреваемого в хищении 700 миллионов рублей из бюджета.
Обновлено вчера в 09:25
Футбол
Бывший эксперт УЕФА оценил эпизод с пенальти в финале ЛЧ
На первых секундах матча "Тоттенхэм" - "Ливерпуль" главный арбитр встречи Дамир Скомина назначил пенальти после того, как мяч от Садио Мане угодил в руку Мусса Сиссоко.
Обновлено вчера в 22:15
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В Сети появилось фото машины погибшего в ДТП Рейеса
В Сети появилось фото машины экс-хавбека "Атлетико", "Севильи" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 15:05
Шоу-бизнес
Дочь Алсу отдала миллион рублей на благотворительность
«Вы понимаете, когда Абрамова стала победителем шоу "Голос", она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: "Я вам передаю этот миллион для ваших деток"», — сказал Вавилов.
Обновлено вчера в 11:53
Спорт
Times узнала об угрозе отстранения России от Олимпиады-2020 в Токио
Россия может столкнуться с возможным отстранением от Олимпийских игр 2020 года в Токио на фоне нового допингового скандала.
Обновлено вчера в 21:22
Политика
США подтвердили приглашение Зеленского в Вашингтон
Глава американского государства Дональд Трамп действительно пригласил президента Украины Владимира Зеленского нанести официальный визит в Вашингтон, сообщили в администрации США.
Обновлено вчера в 20:22
Армия и оружие
СМИ назвали F-35 худшим образцом вооружения США
Обновлено вчера в 23:39
Энергетика
Названы причины резкого падения цен на нефть
Эксперт центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Екатерина Грушевенко заявила, что резкое падение цен на нефть на 10% и больше обусловлено спекулятивными операциями на рынке финансов.
Обновлено вчера в 05:09
Политика
В Китае считают сотрудничество с США единственно правильным выбором
Сотрудничество является единственно правильным выбором для США и Китая, противостояние лишь может причинить вред обеим сторонам, говорится в опубликованной Госсоветом КНР Белой книге относительно позиции Китая по торгово-экономическим консультациям.
Обновлено вчера в 23:55
Хоккей
«Бостон» разгромил «Сент-Луис» в третьем матче финала НХЛ
"Сент-Луис Блюз" с разгромным счетом проиграл "Бостон Брюинз" в третьем матче финала Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:14
Политика
Трамп призвал Лондон не выплачивать Брюсселю отступных за Brexit
Президент США Дональд Трамп призвал власти Великобритании не выплачивать Брюсселю отступных в размере 39 млрд фунтов (порядка $50 млрд) за неисполнение обязательств перед ЕС в связи с выходом из сообщества.
Обновлено вчера в 18:11
Космос
Ученые изобрели реактор по производству кислорода в космосе
С помощью специального реактора молекулы диоксида углерода разгоняются и ударяются в мишень из золотой мишени, после чего расщепляется на молекулярный кислород и атомарный углерод.
Обновлено 31 мая в 10:00