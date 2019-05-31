Политика
Петербургский оборонный завод перешел на четырехдневную рабочую неделюPiter.tv вчера в 15:15
В Петербурге рабочих завода "Техприбор" с 1 июня перевели на четырехдневную рабочую неделю, сообщила Фонтанка. Также в перспективе сотрудникам могут сократить заработные платы на 20%. Руководство копании уверяет, что это временная трудность.
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Трудоднями не вышли. Петербургский завод военных авиаприборов начал экономить на рабочих
Фонтанка.Ру31 мая в 05:59
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