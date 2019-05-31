Политика

Петербургский оборонный завод перешел на четырехдневную рабочую неделюPiter.tv вчера в 15:15

В Петербурге рабочих завода "Техприбор" с 1 июня перевели на четырехдневную рабочую неделю, сообщила Фонтанка. Также в перспективе сотрудникам могут сократить заработные платы на 20%. Руководство копании уверяет, что это временная трудность.
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Петербургский оборонный авиазавод перешёл на 4-дневный режим работы

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Петербургскому оборонному заводу пришлось перейти на четырехдневку

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В Петербурге оборонный завод перешел на четырехдневную рабочую неделю

Gazeta.SPbвчера в 18:20

Петербургский оборонный завод перешел на четырехдневную рабочую неделю

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Коммерсантъвчера в 04:03

Трудоднями не вышли. Петербургский завод военных авиаприборов начал экономить на рабочих

Фонтанка.Ру31 мая в 05:59

Завод «Техприбор» перешел на четырехдневную неделю

Мойка78вчера в 20:55
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Политика

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Израильские военные атаковали в Сирии две артиллерийские и одну зенитно-ракетную батарею в ответ на обстрел с территории соседнего государства.
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Звезда привыкла прятать лицо малышки за смайликами, но спортсмен не стал скрывать дочку. Кудрявцева решила поддержать инициативу мужа.
Обновлено вчера в 14:38
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Неймара обвинили в изнасиловании

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Роспотребнадзор предупреждает о вспышке лихорадки Денге в Таиланде, где с начала года от заболевания умерли 90 человек, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 00:38
Происшествия

В массовой аварии на Кутузовском проспекте пострадали семь человек

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Обновлено вчера в 16:59
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Обновлено вчера в 23:29
Общество

Петербургский метрополитен раскрыл секрет работы станционных дверей

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Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено вчера в 13:51
Политика

США хотят предоставить Украине статус главного союзника вне НАТО

В палату представителей конгресса США внесли законопроект, который даёт предоставить Украине статус главного союзника США вне НАТО, пишут РИА Новости.
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Обновлено в 00:30
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Новый бум в Китае: компании освоили дешевый способ брать в долг

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Медведев оценил позицию Украины по Минским соглашениям

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью ВГРТК прокомментировал позицию Украины по минским договорённостям.
Обновлено в 02:24
Шоу-бизнес

Анастасия Костенко рассказала, когда станет мамой во второй раз

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Футбол

Выбежавшая на поле в финале ЛЧ полуголая девушка объяснилась

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Шоу-бизнес

Стоцкая заявила, что до сих пор влюблена в Киркорова

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Авто

Составлен топ-7 моделей авто с самыми интересными идеями

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Появилось видео с места ДТП, в котором погиб Рейес

Появилось видео с места дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб футболист Хосе Антонио Рейес.
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Foxconn остановила производство смартфонов Huawei

Компания Foxconn на чьих линиях собирается различная техника крупных брендов, приостановила производство смартфонов бренда Huawei.
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Политика

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Политика

МИД Украины попросил «давить» на Россию для освобождения моряков

Министерство иностранных дел Украины направило обращение к главам внешнеполитических ведомств дружественных стран с просьбой «давить на Россию» для выполнения требования Международного трибунала ООН по морскому праву по украинским морякам.
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